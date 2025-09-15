[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 سبتمبر 2025 – استقرار سعر البيتكوين قرب 116,000 دولار بينما تشهد العملات البديلة تحركات متباينة

شهدت سوق العملات الرقمية تصحيحًا واسعًا بالرغم من حفاظها على تقييم قوي، حيث بقيت القيمة السوقية الإجمالي فوق 4.1 تريليون دولار. تراجع البيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى ما دون 115,000 دولار قبل أن يرتد مجددًا ليتداول الآن فوق 116,000 دولار. كما هبطت الإيثريوم (ETH) إلى ما دون 4,600 دولار أثناء التراجع، لكنها استعادت بعض مكاسبها لتتداول فوق هذا المستوى بقليل، مسجلة انخفاضًا يوميًا بنسبة 1.01%.

قطاعيًا، قاد قطاع GameFi الخسائر بتراجع نسبته 3.03%، فيما انخفضت عملات DeFi و Meme بنسبة 2.21% و2.85% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، خالفت بعض الأصول الاتجاه، حيث ارتفع مونيرو (XMR) بنسبة 4.44%، وMantle (MNT) بنسبة 0.65%، إلى جانب بعض عملات الميم مثل MemeCore (M) وPump.fun (PUMP) التي سجلت مكاسب طفيفة.

لكن ما هي آخر مستجدات أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا الحية والمتجددة أدناه.