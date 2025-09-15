BTC $114,748.78 -0.44%
ETH $4,517.73 -1.57%
SOL $235.79 -2.45%
PEPE $0.000010 -3.73%
SHIB $0.000013 -3.73%
BNB $918.70 -0.63%
DOGE $0.26 -3.91%
XRP $3.03 0.49%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 سبتمبر 2025 – استقرار سعر البيتكوين قرب 116,000 دولار بينما تشهد العملات البديلة تحركات متباينة

آخر تحديث: 

شهدت سوق العملات الرقمية تصحيحًا واسعًا بالرغم من حفاظها على تقييم قوي، حيث بقيت القيمة السوقية الإجمالي فوق 4.1 تريليون دولار. تراجع البيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى ما دون 115,000 دولار قبل أن يرتد مجددًا ليتداول الآن فوق 116,000 دولار. كما هبطت الإيثريوم (ETH) إلى ما دون 4,600 دولار أثناء التراجع، لكنها استعادت بعض مكاسبها لتتداول فوق هذا المستوى بقليل، مسجلة انخفاضًا يوميًا بنسبة 1.01%.

قطاعيًا، قاد قطاع GameFi الخسائر بتراجع نسبته 3.03%، فيما انخفضت عملات DeFi و Meme بنسبة 2.21% و2.85% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، خالفت بعض الأصول الاتجاه، حيث ارتفع مونيرو (XMR) بنسبة 4.44%، وMantle (MNT) بنسبة 0.65%، إلى جانب بعض عملات الميم مثل MemeCore (M) وPump.fun (PUMP) التي سجلت مكاسب طفيفة.

لكن ما هي آخر مستجدات أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا الحية والمتجددة أدناه.

2025-09-15 12:34:00
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع إشارة البيانات إلى مراقبة المستثمرين للعملة عن كثب عقب تسجيلها مكاسب أسبوعية بنسبة 21.6%
2025-09-15 11:13:10
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مؤشرات البلوكتشين توحي بارتفاع قوي محتمل
2025-09-15 10:50:14
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل يستعد الثيران لدفع سعر العملة للأعلى؟
2025-09-15 10:12:51
محلل مخضرم: مستثمرو وول ستريت (Wall Street) يزيدون أرصدتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قبل نهاية العام
2025-09-15 10:05:39
اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع 200,000$ في 24 ساعة ليتخطى 15 مليون دولار - فهل يمكنه تكرار سيناريو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والارتفاع بمقدار 227 مليون بالمئة؟
2025-09-14 21:11:10
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): 4 محافظ غامضة تجمع ملايين من أرصدة عملة ETH، فهل يواصل المليارديرات شراءها سراً؟
2025-09-15 05:29:00

لين مكي

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال التداول وصناعة المحتوى المالي.

تجمع في عملها بين فهم عميق لحركة السوق ومهارة في تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة واضحة ودقيقة. تتقن تحسين محركات البحث، وتركّز في كتاباتها على تقديم محتوى موثوق وعملي يساعد القارئ على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الكريبتو والاستثمار.

اقرأ المزيد
