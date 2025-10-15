[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 أكتوبر 2025 – نبرة باول المتساهلة تفشل في رفع سوق العملات الرقمية، وسعر البيتكوين يتراجع إلى ما دون 112 ألف دولار
يشهد سوق العملات الرقمية ضغوطاً هبوطية اليوم، رغم تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. فقد تراجع البيتكوين (BTC) بنسبة 1.4% إلى ما دون 112 ألف دولار، وانخفض الإيثيريوم (ETH) بنسبة 2.08% ليتداول دون 4,200 دولار.
القطاع الوحيد الذي سجّل مكاسب كان قطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، مرتفعاً بنسبة 0.46%، بفضل قفزة عملة ChainOpera AI (COAI) بنسبة 26.56%.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر إلى 94% وفقاً لمنصة Polymarket بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول ذات النبرة المتساهلة، فيما أظهر مؤشر FedWatch احتمالات مماثلة بلغت 95.7%.
ورغم ذلك، ما زال المتداولون في سوق الكريبتو يتوخّون الحذر، مما يبقي السوق تحت ضغطٍ عام.
لكن، ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟
تابعوا تغطيتنا المباشرة لأحدث الأخبار أدناه.
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حدث Swell 2025 يمكنه قلب الأوضاع، والعدّ التنازلي لانطلاقه بعد 3 أسابيع يبدأ الآن
2025-10-15 12:35:28
عودة المتداول الذي توقع الانهيار المفاجئ بدقة، ونجاح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بجمع 23.7 مليون دولار يحل لغز الوجهة التالية للاستثمارات المؤسساتية
2025-10-15 12:30:02
عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) تنطلق للعمل على بلوكتشين سولانا، وبدء توزيع أرصدة عملة WEPE الموحدة
2025-10-15 11:33:51
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 أكتوبر 2025 - نبرة باول المتساهلة تفشل في رفع سوق العملات الرقمية، وسعر البيتكوين يتراجع إلى ما دون 112 ألف دولار
2025-10-15 11:34:56
إيلون ماسك يصف عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بـ "نقود الطاقة" ويؤكد استحالة تزويرها خلافاً للعملات الورقية، فهل نحن على أعتاب قمة غير مسبوقة؟
2025-10-15 11:03:58
اليابان تتجه إلى فرض عقوبات صارمة على التداول الداخلي للعملات الرقمية، وغرامات قوية في الطريق
2025-10-15 10:56:53
غالبية مراهني أسواق بوليماركت (Polymarket) يتوقعون ألّا يمرر الكونجرس مشروع قانون التمويل الحكومي حتى تشرين الثاني/نوفمبر
2025-10-14 23:43:00
لا تفوّت الفرصة
أخبار
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حدث Swell 2025 يمكنه قلب الأوضاع، والعدّ التنازلي لانطلاقه بعد 3 أسابيع يبدأ الآن
2025-10-15 12:35:28
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين