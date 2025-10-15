[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 أكتوبر 2025 – نبرة باول المتساهلة تفشل في رفع سوق العملات الرقمية، وسعر البيتكوين يتراجع إلى ما دون 112 ألف دولار

شارك تم النسخ آخر تحديث: أكتوبر ١٥, ٢٠٢٥

يشهد سوق العملات الرقمية ضغوطاً هبوطية اليوم، رغم تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. فقد تراجع البيتكوين (BTC) بنسبة 1.4% إلى ما دون 112 ألف دولار، وانخفض الإيثيريوم (ETH) بنسبة 2.08% ليتداول دون 4,200 دولار.

القطاع الوحيد الذي سجّل مكاسب كان قطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، مرتفعاً بنسبة 0.46%، بفضل قفزة عملة ChainOpera AI (COAI) بنسبة 26.56%.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر إلى 94% وفقاً لمنصة Polymarket بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول ذات النبرة المتساهلة، فيما أظهر مؤشر FedWatch احتمالات مماثلة بلغت 95.7%.

ورغم ذلك، ما زال المتداولون في سوق الكريبتو يتوخّون الحذر، مما يبقي السوق تحت ضغطٍ عام.

لكن، ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟

تابعوا تغطيتنا المباشرة لأحدث الأخبار أدناه.