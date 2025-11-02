حصيلة اكتتاب عملة مشروع تعدين العملات الرقمية دون معدات بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) التي توفر عوائد رهن بنسبة 635% تتجاوز 2 مليون دولار

تجاوزت حصيلة اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) رسمياً علامة 2 مليون دولار، ما يُمثل مَعلماً هاماً في مسار إنجازات المشروع الساعي إلى إعادة تشكيل ملامح أنشطة تعدين العملات الرقمية بتوفيره أولى الآليات الخالية من معدات التعدين المكلفة.

لذا، يرى أوائل مستثمري عملة بيبي نود (PepeNode) فيها فرصة واعدةً لكسب دخلٍ دون عناء من العملات الرقمية، إذ يرى البعض قُدرَتها على إشعال إعادة إحياء قطاع التمويل القائم على الألعاب (GameFi) واستعادته للازدهار.

فمهمة مشروع بيبي نود (PepeNode) الأساسية تتمثل بسعيه إلى إكساب أنشطة تعدين العملات الرقمية متعة الألعاب الافتراضية، ما سيتيح لمُستخدميه كسبَ أرصدة من أبرز عملات الميم، مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN)، مع إمكانية إضافة المزيد منها قريباً.

وعلى النقيض من اكتتابات الكريبتو التقليدية التي تترك المستثمرين في حالة ترقب تمتدُّ لعدة أشهر من أجل أيّ نشاط، ويتميز مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) بتوفيره ميزة الرهن المُوفرة للكسب حتى قبل الإطلاق، ما سيُمكّن مالكي العملة من كسب دخلٍ دون عناء والاستمتاع بتلقي عائد سنوي متغير تبلغ نسبته حالياً 635%.

ونظراً إلى تبقي 5 ساعاتٍ فقط على انتهاء الجولة الحالية، أصبَحت نافذة الوقت ضيقة للغاية من أجل شراء العملة بسعرها المُخفض البالغ حالياً 0.0011272 فقط والمُسارعة إلى كسب عوائد الرهن المُمكنة.

عملة بيبي نود (PepeNode) تعيد ابتكار أنشطة التعدين وتحوّلها إلى لعبة افتراضية تتيح مكافآت حقيقية

يتميز متابعو الاكتتاب بمعرفتهم بما يُميز مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) عن غيره، فهو يسعى إلى تحويل مفهوم التعدين التقليدي للعملات الرقمية -المعروف بتكاليفه المرتفعة وتعقيده البالغ- إلى منصة تعدين افتراضي خاليةٍ من معدات التعدين المكلفة، الأمر الذي سيتيح للجميع استخدامَها، ما يُذكرنا بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في مَهدها، حيث كان بالإمكان تعدينُ أرصدتها باستخدام حاسوب محمولٍ بسيط.

غير أن عملة بيبي نود (PepeNode) ترفعُ هذا التحدي إلى مستوى أعلى بتحويل العملية بأكملها إلى لعبةٍ مثيرة تتيح للاعبين استخدام ممتلكاتهم من عملة بيبي نود (PepeNode) لتطوير معدات التعدين الافتراضي وضبط إعداداتها. يبدأ الجميع بغرفة خادم رقمي فارغةٍ، ويُمكنهم اختيار شراء العُقد أو تحديث المعدات أو توسيع نطاق أنشطتهم، وهي قرارات إستراتيجيةٌ ستؤثر بشكلٍ مباشر على مدى كفاءة معدات التعدين الافتراضية الخاصة بهم.

وتتميز كلُّ عُقدة بسماتٍ فريدة، ويُمكن أن يؤدي جمع عدد منها بشكلٍ فعالٍ إلى تحسين أداء معدات التعدين كثيراً، وكلما ضبطت إعدادات المعدات بشكلٍ أفضل تحسّنت مكافآت عملة بيبي نود (PepeNode)، ويُمكن للاعبين تتبّعُ جميع التفاصيل لحظياً، بدءاً من التحكم بمعدل التجزئة وصولاً إلى كفاءة الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصلُ مُتصدّرو قوائم اللاعبين الأفضل أداءً على مكافآتٍ إضافية، ما يتيح لهم كسبَ المزيد من أرصدة عملات الميم الرائجة، مثل عملة بيبي (Pepe) وعملة فارت كوين (Fartcoin) وربّما عملات أخرى مع التحديثات المستقبلية.

وإجمالاً، تُعَد عملة بيبي نود (PepeNode) أولى عملات القطاع الموفرة لآلية تعدين افتراضي حقيقية عالمياً، ما يسمح للّاعبين الاستمتاعَ بلعبةٍ مثيرة تتيح كسب أرصدة أفضل عملات الميم مع التحرر من معوقات ممارسة أنشطة التعدين التقليدي.

إصلاح آلية اللعب من أجل الكسب وإكساب نظم التمويل القائم على الألعاب (GameFi) قيمة إضافية

بعيداً عن قلب مَوازين أنشطة التعدين، تسعى عملة بيبي نود (PepeNode) إلى تجنّب دوامة انحسار عملات فئة “اللعب من أجل الكسب” (P2E)، والتي شكّلت إحدى موجات الرواج عامي 2020 و2021، مع استمرار بعض آثاره حتى عام 2022.

فقد شهدت البيانات الاقتصادية لعملات غالبية هذا القطاع إخفاقاتٍ متتالية بسبب تعامل اللاعبين مع الألعاب وكأنها وظائف، فالجميع كان يسعى فقط إلى جني الأرباح ما أدى إلى استنزاف القيمة بدلاً من استدامتها، ليؤدي ذلك النموذجُ بمرور الوقت إلى مرور أسعار العملات بدوامة تراجعاتٍ، فلم يكن هناك أوجُه استفادة من عملات الألعاب سوى بيعها.

لذا، تُوفر عملة بيبي نود (PepeNode) اقتصاداً داخلياً أكثرَ استدامة يُكافئ لقاء الاستمرار بالمشاركة والاستخدام الذكي لأرصدة العملة، إذ يتم تشجيع اللاعبين على إنفاق ممتلكاتهم منها داخل اللعبة لتحديث معداتهم وتحسين كفاءتها، ما يتيح لهم كسب عملات ميم قيّمةٍ دون بذل جهد؛ فبدلاً من بيع ما بحوزتهم منها، يُمكن للاعبين الاستفادة من أرصدة عملات الميم التي ينتجونها.

كما يتمُّ حرق 70% من كافة أرصدة العملة المستخدمة في التحديثات بشكلٍ دائم لإكساب المعروض طابعَ الندرة، ما يجعل من عملة بيبي نود (PepeNode) عملة انكماشية بمرور الوقت ويرفعُ قيمتها بشكلٍ مستدام، فهذا النهج يخلق حلقة ذاتية الاستدامة يُعيد فيها اللاعبون استثمارَ مكافآتهم في التحديثات باستمرار وكسبُ أفضل عملات الميم، مع الحفاظ على اقتصاد نشطٍ ضمن اللعبة يُجنّبها الانهيارَ بسبب ضغوط البيع.

وكالعادة، تُحافظ عملة بيبي نود (PepeNode) على تفاعل المستثمرين الأوائل منذ البداية، إذ يُمكن رهن أرصدة العملة فور شرائها، ما يسمح لأوائل مستثمري الاكتتاب بزيادة ممتلكاتهم منها حتى قبل إطلاقها دون فقدانها للزخم.

هل تُعد أفضل عملات الميم للشراء في عام 2025؟

بفضل استخداماتها القوية ونموذجها المستدام وارتباطها المباشر بمكافآتٍ من عملة بيبي (Pepe) وعملة فارت كوين (Fartcoin) وغيرها من أبرز عملات الميم، فقد أصبحت القيمة طويلة الأجل لعملة بيبي نود (PepeNode) أكثرَ وضوحاً بشكلٍ متزايد.

ولعلَّ ما يجعلها أكثرَ جاذبية حالياً هو أنها ما تزال تُباع بسعر الاكتتاب، والذي عادةً ما يكون أقلَّ كثيراً من سعرها عند الإدراج وبدء تداولها. ومع انتشار الوعي واكتشاف المزيد من المستثمرين للعملة عند إدراجها، يُوفر الاكتتاب الحالي أفضل فرص شراء عملة بيبي نود (PepeNode) بأقل سعر ممكن.

ربّما كان ذلك الأمرُ هو الذي دفع كبارَ المؤثرين ومنصات الكريبتو الإخبارية للإشادة بالعملة وإبداء توقعاتٍ جريئةٍ لمستقبلها، حيث يرى محللو موقع CryptoNews -أحد أبرز وسائل الكريبتو الإعلامية- إمكانية تضاعف سعر العملة بنحو 1,000 ضعف، فيما وَصفها مايكل روبل (Michael Wrubel) -أحد أشهر صناع محتوى العملات الرقمية على اليوتيوب- بأفضل عملات الميم للشراء في عام 2025.

كيفية شراء عملة بيبي نود (PepeNode) والاحتفاظ بها اليوم

يُمكنكم شراء عملة بيبي نود (PepeNode) بسهولةٍ باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) سواء بنسختها المتوافقة مع معيار ERC-20 أو BEP-20، أو بواسطة الفيزا والماستركارد، من خلال زيارة موقع عملة بيبي نود (PepeNode) الإلكتروني.

ويُوصي المشروع بشراء العملة من محفظة بيست واليت (Best Wallet) المُوفرة لأداة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الحاصلة على ترخيص WalletConnect والتي تُعَد إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، فهي تسمَحُ للمُستخدمين بشراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيلها مباشرةً ضمن التطبيق فور إطلاقها.

ولطمأنة المستثمرين، خضع العقد الذكي للعملة بنجاحٍ إلى تدقيق فريق Coinsult، ويُمكن للمهتمين متابعة آخر تطورات المشروع من خلال الانضمام إلى مجتمعاته على منصتي X وتيليجرام.

