توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ارتفاع بنسبة 22% في أسبوع يمهد الطريق نحو استهداف مستوى 5,000$ – فما التالي بالنسبة للثيران؟

واصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أداءَه الإيجابي، فارتفع بنسبة 22% خلال الأسبوع الماضي، ووصل إلى 4,300$ لفترةٍ وجيزة لأول مرةٍ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ارتفاعٍ هو الأكبر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. جاء ذلك مدفوعاً بحماس صغار المستثمرين، وتجميع المؤسسات للعملة، وتراجع المعروض نتيجة الرهن.

وفي ضوء هذا التفاؤل، يتطلع المتداولون الآن إلى مستوى 5,000$ باعتباره الهدف الرئيسي التالي.

صغار المستثمرين يتصدّرون المشهد

يشير المزاج العام لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الموجة الصاعدة الأخيرة يقودها صغار المستثمرين. فقد بدأت تَظهر وسومٌ مثل #شراء (#Buying)، و#صعود (#Bullish)، و#أعلى (#higher) بمعدلٍ يكاد يكون ضعفَ وسوم #بيع (#Selling) و#أدنى (#lower).

ووفقاً لمنصة Santiment، تشير أجواء التفاؤل إلى مشاركةٍ قوية من صغار المستثمرين، لكن المحللين يُحذّرون من أن الإفراط في التفاؤل قد ينتج عنه أحياناً تراجعات قصيرة الأجل.

العوامل الرئيسية التي تُحرك المزاج العام لصغار المستثمرين:

اختراق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستويات مقاومة صمدت لسنواتٍ عديدة

زيادة التغطية والضجيج الإعلامي في مجتمعات التداول

الخوف من تفويت الفرصة الذي يُحفّز دخول مستثمرين جدد

استمرار المؤسسات بالشراء

لعب كبار المستثمرين أيضاً دوراً كبيراً في ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)؛ وتُظهر بيانات البلوكتشين الصادرة عن EmberCN أنه بين 10 تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس، جمعت الحيتان (كبار المستثمرين) والمؤسسات 1.035 مليون عملة إيثيريوم بقيمة 4.17 مليار دولار بمتوسط سعر 3,546$ للعملة.

Just a slight adjustment for ETH



We can see that ETH has broken through almost every previous resistance, like 4K



ETF approvals and major network upgrades are fueling the rally



On chain data shows whale accumulation at record levels



Institutional inflows hit multi month… pic.twitter.com/FNPK8juZOx — Phuduc Dx (@DxPhuduc) August 10, 2025

وتزامن هذا الشراء مع ارتفاعٍ بنسبة 45% من 2,600$ إلى 4,000$، ما يُظهر حجم وتوقيت مشاركة المؤسسات. ويُمثل هذا النوع من التجميع ثقةً طويلة الأجل، حيث يتطلع العديد من هؤلاء المشترين إلى الاستفادة من ارتفاع سعر العملة مع نموّ النظام التقني لعملة إيثيريوم (Ethereum) وجاذبية عوائد رهنها.

التحليل الفني لعملة إيثيريوم (Ethereum): توقعات إيجابية لمستوى 4,533$ وما بعده

ما تزال توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابيةً حتى مع استقراره عند 4,192$ بعد تجاوزه مستوى 3,872$ في وقتٍ سابق من هذا الشهر. فعلى المخطط البياني لأربع ساعات، شكّلت حركة السعر سلسلةً من القيعان الآخذة بالارتفاع ضمن قناة صاعدة يدعمُها متوسط الحركة البسيط المُقاس على مدى 50 فترة (مدة كلٍّ منها 4 ساعات) والبالغ 3,768$. وقد اخترقت الحركة الأخيرة مستوى امتداد فيبوناتشي 1.618 عند 4,193$، والذي أصبح يُمثّل مستوى دعم الآن.

وتُظهر شموع التداول أجساماً صغيرةً ذات فتائل علوية طويلة، وهي علامةٌ على جني الأرباح، لكنْ دون انعكاس الاتجاه الصاعد.

كما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 70.6، وهي منطقة شراء زائد نوعاً ما، ما يزيد من احتمالية التراجع إلى 4,088$ أو 3,972$ قبل مواصلة الارتفاع. في المقابل، يبدو مؤشر MACD صاعداً والزخمُ آخذاً في الازدياد.

أهداف فيبوناتشي:

المقاومة الأولية: 4,391$

الهدف الثانوي: 4,533$

الهدف الأبعد: 4,712$

قد يؤدي الإغلاق فوق 4,391$ مع حجم تداول جيد إلى تحفيز المزيد من الشراء، ما قد يُسرّع الصعود نحو 4,533$. أما إذا حافظت عملة إيثيريوم (Ethereum) على سعر 3,972$ عند الإغلاق، فإن الاتجاه العام سيبقى قائماً، والوصول إلى مستوى 5,000$ يبقى أيضاً وارداً خلال الأشهر القليلة القادمة.

الرهن ونمو المعروض

بلغ معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) 121 مليون عملة في 9 آب/أغسطس الجاري، بعد ما يقربُ من ثلاث سنوات من وصوله إلى 120 مليون عملة. وتُصدِرُ بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) ما بين 2,500 و3,000 عملة ETH يومياً، لكنّ الرهن يستهلك معظمَها. وتوجد حالياً 36.18 مليون عملة إيثيريوم محجوزة في عقود الرهن، وهوَ ما يُقلل من المعروض والتضخم.

وفي حال واكبَ الطلبُ والتبنّي نموَّ المعروض، فقد يستمر ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حتى نهاية العام إذا استمرت ظروف الاقتصاد الكلي بالتشجيع على المخاطرة.

