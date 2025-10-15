إيلون ماسك يصف عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بـ “نقود الطاقة” ويؤكد استحالة تزويرها خلافاً للعملات الورقية، فهل نحن على أعتاب قمة غير مسبوقة؟

إيلون ماسك يصف عملة بيتكوين (Bitcoin) بأنها "نقود الطاقة" التي لا يُمكن تزويرها على خلاف العملات الورقية، وذلك مع ارتفاع سعر العملة إلى 112,000$ بعد انخفاضه إلى 102,000$، في الوقت الذي تمتلك فيه شركته سبيس إكس (SpaceX) نحو 6,977 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 818 مليون دولار تحت وصاية كوينبيس برايم (Coinbase Prime).

عاد إيلون ماسك إلى الإشادة بعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد أعوام من انتقادها لأسباب بيئية، حيث وصفها بأنها “نقود الطاقة” التي لا يُمكن تزويرها، بعكس العملات الورقية. وغرّد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) يوم الثلاثاء قائلاً: “بإمكانكم إصدار نقود ورقية مزيفة، وقد فعلت ذلك كلُّ حكومةٍ على مر التاريخ، ولكنْ من المستحيل تزوير الطاقة“.

جاء هذا التصريح الداعم رداً على منشور يتحدث عن تحوّل الذكاء الاصطناعي (AI) إلى “سباق تسلح عالمي” جديد، مع لجوء الحكومات إلى تخفيض قيمة عملاتها لتمويل بنية تحتية حاسوبية ضخمة.

واعتبر إيلون ماسك أن تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) القائم على استهلاك الطاقة وفق آلية إثبات العمل يُمثل قيمة حقيقية بحدِّ ذاته، مقارناً إياها بالطباعة غير المحدودة للعملات الورقية.

The money is not the problem: AI is the new global arms race, and capex will eventually be funded by governments (US and China). If you want to know why gold/silver/bitcoin is soaring, it's the "debasement" to fund the AI arms race.



But you can't print energy https://t.co/qwdD8QbVON — zerohedge (@zerohedge) October 14, 2025

تحوّلٌ في موقف ماسك تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد ثلاث سنوات من التركيز على عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

ارتدَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ليبلغ حوالي 112,000$ عقبَ تعليقات ماسك، متعافياً من أدنى مستوى له مؤخراً عند 102,000$ خلال عملية التصفية التي حدثت في 10 تشرين الأول/أكتوبر والتي أزالت أكثر من 19 مليار دولار من مراكز الرافعة المالية.

المصدر: TradingView

ويُمثل هذا الدعم أقوى خطاب مؤيد لعملة بيتكوين (Bitcoin) من ماسك منذ عمليات الشراء التي قامت بها شركة تسلا في عام 2021، حين استحوَذت على ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin).

كما اتّسمَ تاريخ إيلون ماسك مع العملات الرقمية بالتقلبات والتأثير على السوق. فإضافة وسم #bitcoin إلى خانة النبذة التعريفية (bio) في حسابه على تويتر في كانون الثاني/يناير 2021 أدّت إلى ارتفاع سعرها بنسبة 10%، بينما دفع إعلان تسلا قبول عملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلةٍ للدفع في شباط/فبراير 2021 سعرَ العملة نحو مستوياتٍ غير مسبوقة.

لكنَّ تراجعه عن ذلك القرار في أيار/مايو 2021 نظراً للمخاوف البيئية تسبّب بانخفاض نسبته 12%. لاحقاً، باعت تسلا 75% من احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 936 مليون دولار، واحتفظت بما قيمته 184 مليون دولار فقط.

وتشير تقاريرُ إلى أنّ شركة سبيس إكس قد شطبت 373 مليون دولار من ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عامي 2021 و2022، إلا أن بيانات البلوكتشين تؤكد امتلاك الشركة 6,977 عملة بيتكوين (Bitcoin) حتى الآن، وتُقدّر قيمتها بنحو 818 مليون دولار تحت وصاية كوينبيس برايم (Coinbase Prime).

في هذه الأثناء، تحوّل ماسك إلى الدفاع عن عملة دوجكوين (Dogecoin) طوال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث عمل على تضمينها في منصة X (تويتر سابقاً) وتعاون مع مُطوّرين لتحسين كفاءة معاملاتها.

وبالفعل، عندما علّق أحد المستخدمين على تغريدته الأخيرة عن عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقول “تعتمد عملة دوجكوين (Dogecoin) على الطاقة أيضاً“، أتبعَهُ ماسك برمز تعبيريّ “💯”، مؤكداً على استمرار دعمه لعملة الميم هذه.

💯 — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

متطلبات الذكاء الاصطناعي من الطاقة تقود إلى فرضية تخفيض قيمة العملات

يربط إيلون ماسك تأييدَه لعملة بيتكوين (Bitcoin) مباشرةً بالمخاوف المتزايدة بشأن تخفيض قيمة العملات الورقية كوسيلةٍ لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI). وتتوقّع وزارة الطاقة الأمريكية أن تستهلك مراكز البيانات ما بين 325 و580 تيراواط/ساعة سنوياً بحلول عام 2028، وهو ما يُعادل تزويد 30 إلى 50 مليون منزلٍ بالكهرباء، ما سيتطلب بناء ما بين 40 إلى 70 مفاعلاً نووياً جديداً بحلول عام 2028، يُنتج كلٌّ منها ما يقارب 8,000 جيجاواط/ساعة (GWh) سنوياً.

ويُمثل هذا التقدير تحدّياً مستحيلاً نظراً لأن الولايات المتحدة لم تُضِف سوى مُفاعلين في آخر 30 عاماً، كما أن بناء كلِّ محطةٍ جديدة يستغرق أكثرَ من عقد بموجب اللوائح الحالية.

ويتوقع قسمُ الأبحاث في جولدمان ساكس (Goldman Sachs) أن يرتفع الطلب العالمي على طاقة مراكز البيانات بنسبة 165% بحلول عام 2030 ليصل إلى 145 جيجاواط (GW)، فيما تُشكل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي حالياً 14% من استهلاك مراكز البيانات، وقد ترتفعُ إلى 27% بحلول عام 2027، أي ما يُعادل حوالي 39.15 جيجاواط. وبحلول عام 2040، تشير توقعات DNV إلى أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة وكندا قد تستحوذ على 16% من استهلاك الكهرباء مع ارتباط 12% منها بالذكاء الاصطناعي.

أما عملة بيتكوين (Bitcoin)، فتستهلك حالياً نحو 198 تيراواط/ساعة سنوياً، وهو ما يُعادل إجمالي استهلاك تايلاند من الطاقة. وتستلزم كلُّ معاملةٍ نحو 1,120 كيلوواط/ساعة (kWh)، وهو ما يتجاوز بكثير استهلاك أنظمة الدفع التقليدية.

وعلى الرغم من أنّ استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة أقلُّ حالياً، تشير التوقعات إلى أنّ الطلبَ الإجمالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) سيرتفع في غضون بضع سنواتٍ مع تزايد المتطلبات الحاسوبية.

كما تُرسّخ مقارنة الطاقة هذه وجهة نظر ماسك بأنه “لا يمكنك طباعة/تزييف الطاقة“، ما يمنح تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) القائم على إثبات العمل (proof-of-work) قيمة فعلية مرتبطة بالموارد المادية، وهو ما تفتقده العملات الورقية. يتوافق هذا الموقف مع المخاوف الأوسع نطاقاً حيال تخفيض قيمة العملة، في ظلِّ لجوء الحكومات إلى تمويل سباقات التسلح التكنولوجي عبر إصدار العملات.

التحليل الفني: احتمال سحب السيولة قبل موجة التعافي القادمة

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب 111,810$ ضمن ما يُعرّفه المحللون بأنه “قناة صاعدة هائلة” تمتد بين خطي اتجاه متوازيين يميلان للأعلى.

ويُشير الحدّ العلوي للقناة إلى منطقة 127,000$-128,000$، بينما يتواجد الدعم السفلي بين 103,000$ و105,000$، وقد كسرَ حدث التصفية الأخير هذا الحد السفلي لفترة وجيزة قبل أن يتعافى.

وقد كشف تحليل حجم التداول عن نشاط تداول كبير يتركز بين 110,000$ و115,000$، مع تجمّعات سيولةٍ أصغر حول 107,000$ و109,000$، وتجمّعاتٍ أكبرَ عند 116,000$ و120,000$.

$BTC has a small liquidity cluster around the $107,000-$109,000 level.



The big liquidity cluster is around the $116,000 and $120,000 level.



I think Bitcoin will most likely sweep the downside liquidity before any positive price movement. pic.twitter.com/g2DJ0iqsY1 — Ted (@TedPillows) October 14, 2025

أخيراً، يتوقع المُحللون أن تقوم عملة بيتكوين (Bitcoin) على الأرجح بسحب السيولة الهابطة باتجاه 107,000$-109,000$، بينما تمثل المنطقة الرئيسية بين 100,000$-103,000$ مستوى الفصل الذي يُحدّد ما إذا كان الهيكل الصاعد الأوسع سيحتفظ بقوّته أم لا.

وبصورة عامة، يُرجَّح أن تشهد عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراراً نسبياً بين 110,000$ و116,000$، مع احتمال تصحيح مؤقتٍ نحو 107,000$-109,000$ قبل محاولة التعافي إلى 116,000$-120,000$، حيث تتركز تجمّعات السيولة. غير أنّ الانخفاض دون 100,000$-103,000$ سيمثل مؤشراً على بداية تصحيح أعمق وربما تغيّر هيكلي في الاتجاه العام.