توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد تفوقها على عملة ريبل (Ripple-XRP) وارتفاع حجم تداولها: عودة قوية لعملات الميم

نجحت عملة دوجكوين (Dogecoin) بالتفوق على عملة ريبل (Ripple) من حيث الأداء وسط ارتفاعٍ في نشاط التداول، وتستهدف التوقعات السعرية لعملة دوجكوين قمماً سعريةً جديدةً بالتزامن مع اتجاه رأس المال نحو عملات الميم.

تبرز عملة دوجكوين (Dogecoin) كخيار مفضلٍ وسط موجةٍ جديدة من السيولة تدعم التوقعات السعرية المتفائلة لعملة دوجكوين، إذ نجحت عملة الميم بالتفوّق على عملة ريبل (Ripple) من حيث الأداء خلال الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفع حجم تداولها خلال 24 ساعة بنسبة 12% متجاوزاً 4 مليار دولار، وتخضع العملتان البديلتان لظروفٍ متشابهةٍ في ظل انتظار العديد من جهات الإصدار للقرارات النهائية بخصوص صناديق التداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

المواعيد النهائية لصدور القرارات بخصوص ETFs عملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin)

وتنتمي العملتان إلى قائمة الأصول المؤهلة للإدراج وفق المعايير العامة التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ما يضعهما على مسار سريعٍ باتجاه الموافقة بعد الانتهاء من تقديم طلبات S-1 وتمريرها، لكنّ الأسواق تترقب تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام، فيما تستمر ظروف الاقتصاد الكلي بدفع رأس المال نحو أصول المخاطرة مثل عملات الميم.

تحليل التوقعات السعرية لعملة دوجكوين (Dogecoin): بداية الطريق نحو سعر 1$

تتراكم محفزات الطلب التي أسلفنا ذكرها لتدفع عملة دوجكوين (Dogecoin) نحو إكمال نمط الكوب والمقبض الذي بدأ بالارتسام بداية هذا العام، ويقترب سعر العملة حالياً من خط مقاومة الكوب، وهي العتبة الرئيسية للاختراق الصاعد، فيما تُظهر مؤشرات الزخم إشارات تفاؤلٍ قوية.

مخطط بياني يومي لزوج عملة دوجكوين/عملة الدولار (DOGE/USD)، ويظهر اقتراب اختراق نمط الكوب والمقبض الممتد لعشرة أشهر | المصدر: موقع TradingView

من ناحيته، وضع مؤشر القوة النسبية (RSI) أرضية قوية فوق خط الحياد، مشيراً إلى سيطرة المشترين على الحركة السعرية الحالية، كما يتابع مؤشر MACD ابتعاده فوق خط الإشارة معززاً التفاؤل باستمرار الحركة الصاعدة، ويمكن تأكيد الاختراق الصاعد بتحول مستوى مقاومة الكوب إلى دعمٍ جديد، وسيتم بعدها استهداف إعادة اختبار القمم السعرية التاريخية عند 0.49$ وربما ارتفاع السعر بنسبة 150% نحو 0.65$.

كذلك، قد يشهد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) المزيد من الارتفاع في ظل نضج السوق الصاعدة والاستمرار بخفض معدلات الفائدة والإقبال المتزايد من جانب قطاع التمويل التقليدي (TradFi) عن طريق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلى جانب انتشار خزائن الكريبتو المؤسساتية واحتمالية تضمين العملات الرقمية في برامج المعاشات التقاعدية 401(k)، وقد يُصبح بلوغ سعر 1$ هدفاً محتملاً يُمثل ارتفاعاً بنسبة 285%.

