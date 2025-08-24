توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع تشكل نمط القيعان المزدوجة: هل تمثل تصريحات جيروم باول نقطة الإنقاذ؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

حققت شركة Grayscale إنجازاً لافتاً بتقديمها طلبَ إنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة عملة دوجكوين (Dogecoin) وهو الأول من نوعه لعملات الميم، ومن غير المفاجئ أن يقع اختيار هذا الصندوق على عملة DOGE إحدى أقدم العملات في القطاع. من جانب آخر، حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موعداً نهائياً في شهر تشرين الأول/أكتوبر للبت بطلبات إنشاء صناديق تداول لعدة عملات رقمية من بينها عملة دوجكوين (Dogecoin). يأتي ذلك وسط تفاؤل واسع بإمكانية الموافقة على هذا الطلب، خاصة بعد أن رجَّح محللو بلومبيرج (Bloomberg) بنسبةٍ تصل إلى 90% أن تنال هذه الخطوة الضوء الأخضر من اللجنة.

كما أبدى مُستخدمو منصة المراهنات Polymarket تفاؤلاً كبيراً حول الموافقة على إنشاء Dogecoin ETF بواقع 68%، وقد تمثل المُوافقة المحتملة على إنشاء هذا الصندوق خطوةً مهمة لعملة دوجكوين (Dogecoin) وعملات الميم بشكلٍ عام.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل سيشكل السعر نمط القيعان المزدوجة؟

انتعشت أسعار العملات الرقمية عموماً بعد إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر، وتسبّب خطابه في Jackson Hole إلى عكس الموجة الهابطة الأخيرة في أسواق العملات الرقمية والأسهم، ما أطلق موجة جديدةً من التفاؤل حيال تدخل الفيدرالي لدعم النمو الاقتصادي.

وشملت الموجة الصاعدة عملة دوجكوين (Dogecoin) أيضاً، حيث ارتفع سعرها بنسبة 7% بشكلٍ فوري، وسط مؤشراتٍ على تشكّل نمط القيعان المزدوجة الذي غالباً ما يُعد إشارةً إلى مكاسب محتملةٍ كبيرة. من جهتها، تدعم المؤشرات الفنية هذا السيناريو؛ إذ يستقرُّ مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى محايد يبلغ 51، ما يترك مجالاً لمزيد من الارتفاع قبل الوصول إلى مناطق عند الشراء الزائد، كما تدعو قراءة مؤشر MACD إلى التفاؤل أيضاً، مع ارتفاعه فوق خط الإشارة الممثل باللون الأزرق.

وفي حال نجح سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) باختراق مستوى المقاومة السابق -المُوافق لخط الاتجاه الممثل بالأحمر- فقد تقود هذه العملة موجة صاعدةً جديدةً لعملات الميم، ومن المهم لسعر هذه العملة أن يبقى فوق مستوى الدعم عند 0.20$.

هل فاتتكم فرصة الاستثمار المبكر بعملة دوجكوين (Dogecoin)؟ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) تعد بتوفير عوائد قدرها 1,000 ضعف

قد تصبح عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أكبر المستفيدين من ارتفاع قيمة عملة دوجكوين (Dogecoin)، مع نجاح الاكتتاب حديث الإطلاق لعملة الميم هذه الحاملة لشعار كلب دوج بجمع أكثر من 1.4 مليون دولار. ويبدو أنّ شخصية هذه العملة تمثل النسخة الرياضية من كلب دوج الشهير، وشغفه المعروف بالتداول برافعة مالية عالية.

وتعتمد هذه العملة بشكلٍ كامل على الحماس المتعلق بالصور الطريفة، ولا تدّعي توفير استخداماتٍ وظيفية أو ميزاتٍ مهمة؛ مع ذلك، توفر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بعض الميزات الجذابة للمجتمع، مثل ميزة الرهن والمسابقات التفاعلية، ما قد يُمكنها من تحقيق النجاح على المدى الطويل، علماً أنه تم رصد 40% من معروض هذه العملة للاكتتاب العام، دون عمليات بيع خاصةٍ أو صفقاتٍ خفية لأشخاص مُقربين من المشروع. لذلك، لا داعي للخوف من قيام الحيتان (المستثمرين الكبار) بالبيع لدى إدراج هذه العملة في منصات التداول الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمالكي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الاستفادة من برنامج الرهن بعوائد سنوية قدرها 203% حالياً، ما يتيح للمستثمرين الأوائل البدء بجني المكافآت حتى قبل انتهاء فترة الاكتتاب، كما أنّ المشروع يوفر أكبر العوائد المحتملة لداعميه الأوائل لدى ارتفاع سعر العملة.

ويُمكنكم التوجه إلى موقع المشروع لمتابعة المستثمرين الأذكياء والانضمام إلى الاكتتاب، علماً أنه يُمكنكم شراء العملة عبر مبادلتها بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو بالفيزا والماستركارد.

يمكنكم الانضمام إلى اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من هنا