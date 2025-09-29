مصرف Deutsche Bank: عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قد تنضم إلى الذهب في ميزانية المصارف المركزية بحلول عام 2030

يتزامن هذا التوقع مع تطوراتٍ جيوسياسية ونقدية مهمةٍ وإقبالٍ متجدد على الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin).

يتوقع المحللون في مصرف Deutsche Bank انضمام عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الذهب كأصولٍ احتياطية في ميزانية المصارف المركزية، وذلك في ظل تصاعد الجهود لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

نقاط رئيسية: صرّح مصرف Deutsche Bank أن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تنضم إلى الذهب في ميزانية المصارف المركزية بحلول عام 2030.

تجدّدت النقاشات حول التبني المؤسساتي لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع خطة ترامب لإنشاء احتياطي إستراتيجي للعملة.



ارتباط عملة بيتكوين (Bitcoin) الضعيف مع الأصول التقليدية يُعزز استخدامها كمخزن للقيمة على المدى الطويل.

مصرف Deutsche Bank: مخطط ترامب لاحتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin) يجدد نقاشات اعتمادها من قبل المصارف المركزية

صرّحت محللة الأبحاث في مصرف Deutsche Bank -ماريون لابور (Marion Laboure)- أن قرار إدارة ترامب إنشاء احتياطي إستراتيجي لعملة بيتكوين (Bitcoin) هذا العام “قد أعاد إشعال النقاش حول إمكانية اعتمادها كأصلٍ احتياطي من قبل المصارف المركزية”، وأضافت في مذكرة رصدتها وكالة CNBC: “توصلنا إلى إمكانية تواجد عملة بيتكوين (Bitcoin) والذهب سويةً في ميزانية المصارف المركزية بحلول عام 2030”.

وارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الشهر الماضي ليتجاوز مستوى 124,000$، وعاد بعدها للانخفاض بالتزامن مع استيعاب المتداولين لتبدلات السياسة النقدية الأمريكية واستعدادهم للمزيد من التقلب قبل الدورة الانتخابية لعام 2026، فيما ارتفع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقةٍ بلغت 3,700$ للأونصة، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من 25 تريليون دولار مقارنةً بنظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 2.3 تريليون دولار تقريباً.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة تبدلاً كبيراً في سياساتها مع قرار إدارة ترامب -الصادر في آذار/مارس- الداعي إلى تأسيس احتياطي وطني لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وصرّح وزير المالية سكوت بيسنت (Scott Bessent) -رغم محدودية التفاصيل- أن الحكومة ملتزمةٌ بإيجاد “وسائل لا تؤثر على الميزانية” لبناء هذا الاحتياطي، وأضاف: “ستشكل عملات بيتكوين (Bitcoin) التي تم تسليمها للحكومة الفيدرالية أساس الاحتياطي الإستراتيجي لعملة بيتكوين”.

TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT SAYS THE U.S. WILL **NOT** BE BUYING ANY BITCOIN



THEY WILL HOLD THE $15-$20 BILLION IN BITCOIN THEY ALREADY HAVE AND CONFISCATE MORE



WEIRD, BECAUSE I WAS PROMISED A STRATEGIC BITCOIN RESERVE



MAKES SENSE WHY BO HINES RESIGNED NOW, EH? pic.twitter.com/MGu90xOBqZ — Walker⚡️ (@WalkerAmerica) August 14, 2025

وتتشابه فكرة إضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى احتياطي المصارف المركزية مع الإستراتيجيات السابقة التي تتضمّن الذهب، وبيّنت إحدى الأوراق البحثية الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي أن إعادة تقييم احتياطي الذهب الأمريكي سترفع قيمة الرصيد الفيدرالي من 11 إلى 750 مليار دولار، وقد يمتد أثر هذه السابقة التاريخية إلى العملات الرقمية.

من جهتها، نوّهت لابور إلى الارتباط الضعيف بين عملة بيتكوين (Bitcoin) والأصول التقليدية، ما يمنحها صفات مخزن القيمة بشكلٍ مشابهٍ للذهب ويجعل منها خياراً جذاباً للاستثمار المؤسساتي، وأضافت: “تملك عملة بيتكوين (Bitcoin) إمكانية توفير فرص استثمارية وقيمةٍ للمستهلك… وهذا يفسر ارتفاع سعرها بالتزامن مع الحركات الصاعدة القوية للأسهم”.

المدير التنفيذي لمؤسسة Hex Trust: المصارف الأمريكية ستوفر خدمات عملة بيتكوين (Bitcoin) قريباً

يُؤمن المدير التنفيذي لمؤسسة Hex Trust أليسيو كواغليني (Alessio Quaglini) أن المصارف الأمريكية على وشك اعتماد عملة بيتكوين (Bitcoin) بانتظار وضوح القوانين التنظيمية، ويتوقع أن توفر معظم المصارف الأمريكية خدمات وصاية وتداول وإيداع عملة بيتكوين خلال أشهر، ووصف القوانين الأمريكية بـ “المعيار العالمي” للتبني المؤسساتي.

وتوفر Hex Trust -التي تم تأسيسها عام 2018- خدمات الوصاية والتداول والإقراض والرهن للمؤسسات المختلفة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتستهدف الشركة تحقيق عائدٍ قدره 20 مليون دولار قبل نهاية عام 2025 وتدرس إمكانية إجراء اكتتاب لأسهمها؛ وتضم الشركة أكثرَ من 200 موظفٍ ومليون مستخدم نهائي عبر الصفقات بين الشركات (B2B).

أخيراً، ينظر كواغليني إلى العملات المستقرة كقوة مؤثرة في السوق يُمكنها استبدال نظام عمليات الدفع الدولية SWIFT؛ وعلى عكس شركات الكريبتو الأمريكية الأخرى التي تعتمد على المتداولين الصغار، تُركز Hex Trust على توفير البنية التحتية للمؤسسات وتفادي التعرّض المباشر لتقلبات سوق الكريبتو.