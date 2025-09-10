توقعات أسعار الكريبتو اليوم 10 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بونك (Bonk-BONK) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)

تشير التوقعات الخاصة بأسعار هذه العملات الرقمية الثلاثة إلى إمكانية مرورها بانطلاقةٍ قوية، وذلك بعد أن استعاد القطاع قيمته السوقية الإجمالية البالغة 4 تريليون دولار اليوم.

تبدو توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة بونك (Bonk) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid) أكثر إشراقاً اليوم مع عودة القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات الرقمية إلى مستوى 4 تريليون دولار، فهذه العملات الثلاث تفوقت بارتياح على متوسط أداء السوق. ورغم مكاسبها اليوم، قد لا يكون ذلك سوى بدايةٍ لانطلاقةٍ متوسطةٍ وطويلة الأجل.

في هذه المقالة، سنتناول مؤشراتها الفنية وأسسها الجوهرية لاستشراف وجهتها السعرية المحتملة خلال الأسابيع المقبلة وحتى نهاية العام.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 10 أيلول/سبتمبر

عملة ريبل (Ripple-XRP): عملة بديلة تتطلع لبلوغ قمم سعرية جديدة مع استمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بالتوسع

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) -ثالثة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية- متجاوزاً الحاجز النفسي البالغ 3$ ومُحققاً مكاسب بنحو 2.5% خلال 24 ساعة، وبنسبة 7% في أسبوع. ورغم أنها لم تمحُ بعد خسائرها الشهرية البالغة 6%، إلا أن تعويضها يبدو مسألة وقتٍ لا أكثر، فيما يُظهر مخططها البياني اليوم وقتاً قد يكون مثالياً للشراء، إذ بدأت مؤشرات الزخم بالارتفاع دون بلوغ نطاق الشراء الزائد.

المصدر: TradingView

فعلى سبيل المثال، تجاوزت قراءة مؤشر القوة النسبية لها (RSI باللون الأصفر) مستوى 50 الوسطي، فيما يوشك خطا مؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) على تقاطع إيجابي. وقد يمثل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل الشرارة المنتظرة لانطلاقةٍ قويةٍ، فضلاً عن الأسس القوية التي تُرسّخها شركة ريبل (Ripple Labs) يوماً بعد يوم، ما قد يُمهد لبلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) قمماً جديدة خلال وقتٍ قريب.

من جهةٍ أخرى، شهدت الشركة توسعاً ملحوظاً هذا العام، وبخاصةٍ بعد أن أنهت نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مطلع آب/أغسطس، كما أن توسّع أعمالها في مجال أنشطة الدفع الدولية والعملات المستقرة سيُترجَم لاحقاً إلى رفع الطلب على عملة ريبل (Ripple). وعليه، قد نشهد عودة سعرها إلى 3.5$ نهاية الشهر الحالي، وربّما بلوغ 5$ في نهاية العام.

عملة بونك (Bonk): محللون يؤكدون استعداد عملة الميم هذه لبلوغ قمم سعرية جديدة

باستقرار سعرها عند 0.00002345$، تكتسب قيمة عملة بونك (Bonk) 6% إضافية في يوم واحد، وارتفاعاً أكثر إثارةً للإعجاب بنحو 15% في أسبوع. وكما هو الحال مع عملة ريبل (Ripple)، ما يزال سعر عملة بونك (Bonk) متراجعاً مقارنةً بالشهر الماضي بمعدل 12%، إلا أنّ هذا يعني ببساطةٍ أن لديها متسعاً للانطلاق دون بلوغ نطاق الشراء الزائد. ويؤكد مخططها البياني اليوم ما لمّحَت إليه الأيام والأسابيع الماضية، وهوَ أن سعر العملة أصبح بصدد اختراق وشيك.

المصدر: TradingView

فقد اندفع سعر عملة بونك (Bonk) مخترقاً الحد العلوي لنمط الراية الصاعدة، بينما قفز مؤشر RSI من نحو 40 إلى 55 في يوم أو اثنين. ويُرجَّح استمرار هذا المسار، إذ يتوقع بعض المحللين عبر الإنترنت أن تدخل العملة قريباً مرحلة “استكشاف آفاقها السعرية”، ما قد يعني أنها لن تكتفي باستعادة قمتها السعرية البالغة 0.00005825$، بل ستتجاوزها خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا شهد السوق موجة ارتفاعاتٍ عامةٍ نهاية العام.

عملة هايبرليكويد (Hyperliquid): نمو منصة التداول اللامركزية يدفع بسعر العملة البديلة نحو قمم جديدة

حققت عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) مكاسبَ قدرُها 6% خلال 24 ساعة، وسجّل سعرها أعلى مستوياته الجديدة عند 55.04$ قبل ساعاتٍ قليلة. بعبارةٍ أخرى، تُعَد هذه العملة إحدى أكثر العملات البديلة ارتفاعاً ضمن أفضل مئة عملة رقمية عالمياً حالياً، وقد تُواصل تسجيل مستوياتٍ جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة.

فعند 53.94$، يكون سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) قد ارتفع بنسبة 21% في أسبوع، و24% في شهر، بينما بلغت مكاسبها أكثر من 1,300% مقارنةً بأدنى مستوياتها المسجّلة عند 3.81$ في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تم إدراجها في المنصات للمرة الأولى. ومن الواضح أن العملة تزداد قوّةً، ويرجعُ ذلك أساساً إلى نجاح منصتها الأم اللامركزية Hyperliquid، والتي تشهد نمواً مماثلاً.وقد سجلت المنصة أرقام إيراداتٍ قياسية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مُحققةً 106 مليون دولار في آب/أغسطس، ومهيمنةً على 70% من سوق العقود الآجلة ضمن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

المصدر: TradingView

لذا، قد يمثل ذلك إشارةً إيجابية للغاية، ويبدو أن سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) مرشحٌ لمزيدٍ من الارتفاع مع عودة السوق الأوسع إلى النشاط مجدداً. ولعلَّ ما يبعث على التفاؤل أن المؤشرات الفنية للعملة آخذة بالتحسن دون بلوغها نطاق الشراء الزائد بعدُ، ما يترك المجال مفتوحاً أمام فرص الشراء حتى الآن. وعليه، تبقى التوقعات السعرية للعملة مبشرةً للغاية، إذ قد تبلغ 100$ بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وربّما تُنهي العام بالقرب من 150$.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): اكتتابها المثير يجمع 14.6 مليون دولار لتوفير حل توسع جديد من الطبقة الثانية

رغمَ قوة مؤشرات العملات السابقة، قد يود المتداولون تنويع استثماراتهم لتشمل عملاتٍ أحدث من أجل توسيع فرصهم في تحقيق أقوى المكاسب الممكنة. من هذا المنطلق، قد يكون من المفيد أخذ بعض العملات المثيرة المطروحة حالياً للاكتتاب بالاعتبار، وفي مقدمتها حالياً عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الموفرة لحل الطبقة الثانية الجديد على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) والعامل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

The focus is on verifiability—ensuring every state change can be reproduced from the Bitcoin chain without trusting intermediaries.



Efficiency and security must be balanced. Frequent anchoring raises costs; infrequent anchoring weakens trust. Current research points to periodic… — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 8, 2025

يُذكر تمكّن مشروع عملة بيتكوين هايبر(Bitcoin Hyper) حتى الآن من جمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 14.6 مليون دولار ضمن اكتتابها الجاري حالياً ، ليتحوّل سريعاً إلى أحد أقوى اكتتابات الكريبتو لعام 2025. ويَرجعُ تفوّقه على غيره من الاكتتابات إلى تمتعه بمقوماتٍ أساسيةٍ واعدة للغاية؛ فهو يستعد لإطلاق شبكةٍ جديدة من الطبقة الثانية تتيح لبلوكتشين بيتكوين إمكانية التوسع وتُوفر ميزة العقود الذكية إلى جانب إتمامٍ أسرَع للمعاملات وبتكلفةٍ زهيدة.

وقد يُمكّنه هذا من استثمار القيمة الهائلة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وتوفير إمكانية استفادة مستخدميه من نظم التمويل اللامركزي، مع طموح المنصة للتحول إلى منظومةٍ متناميةٍ من التطبيقات اللامركزية (dApps) وبروتوكولات DeFi، خاصةً وأن بنيتها التقنية تستند إلى آلة سولانا الافتراضية (SVM) وإلى حلول التجميع وفق خوارزمية المعرفة الصفرية (ZK-Rollups)، ما يمنحها سرعةً وأماناً غير مسبوقين مقارنةً بحلول الطبقة الثانية الأخرى.

أمّا عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)، فسيكون امتلاكها ضرورياً لدفع رسوم المعاملات، وهو ما قد يرفع الطلب عليها كثيراً، وبإمكان المستثمرين شراؤها الآن عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محفظة كريبتو متوافقةٍ -كمحفظة ميتاماسك (MetaMask) أو بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته.

وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً مقابل 0.012885$، ومن المقرّر استمراره بالارتفاع مع توالي مراحل الاكتتاب.