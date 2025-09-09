توقعات أسعار الكريبتو اليوم 9 أيلول/سبتمبر لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي نيتوورك (Pi Network-PI)

اكتسبت توقعات أسعار عملات ريبل (Ripple) ودوجكوين (Dogecoin) وباي نيتوورك (Pi Network) تفاؤلاً إضافياً، فيما يواصل السوق تعافيه بعد معاناته في آب/أغسطس.

تُواصل توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم إبداء مؤشراتٍ أكثرَ إشراقاً مع ارتفاع القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو بنسبة 1% في آخر 24 ساعة لتبلغ 3.95 تريليون دولار، وسَط تحقيق بعض العملات الرائدة مكاسبَ لافتة، وفي مقدمتها عملة دوجكوين (Dogecoin) بزيادةٍ تجاوزت 7%.

في هذا المقال، نسلّط الضوء عن قرب على عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى جانب عملات ريبل (Ripple) وباي نيتوورك (Pi Network) التي تفوّقت هي الأخرى على متوسط أداء السوق اليوم، لنستعرض إنجازاتها مؤخراً ووجهتها التالية، في وقتٍ تبدو فيه نهاية العام مهيأةً لموجات ارتفاع قوية.

توقعات أسعار الكريبتو اليوم 9 أيلول/سبتمبر

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): عملة بديلة توحي بانعكاس اتجاه وشيك مع اقتراب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة

يُعيد سعر عملة ريبل (Ripple) اليوم اختبارَ حاجز 3$ إثر تسجيله ارتفاعاً بنسبةٍ تجاوزت 4% في آخر 24 ساعة و3.5% في أسبوع، ورغمَ أنه ما يزال متراجعاً بنحو 11% مقارنة بقيمته قبل 30 يوماً، إلا أن مكاسبه السنوية البالغة 450% تعكس مدى قوة تمتع العملة بالزخم على المدى المتوسط والبعيد.فهنالك أسباب وجيهةٌ تدعو إلى التفاؤل حيال آفاق العملة، سواءً على صعيد الأساسيات أو التحليل الفني؛ فعلى مستوى الأساسيات، تواصل شركة ريبل (Ripple Labs) هذا العام توسّعها الملحوظ، لا سيّما بعد أن وضعت حدّاً لنزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مطلع آب/أغسطس، ما أتاح لها التفرغ لتوسيع أنشطتها، كما تجلّى في استحواذها على شركة Rails المتخصصة بإصدار العملات المستقرة، وإطلاقها مؤخراً عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) المستقرة في أفريقيا.

تأتي هذه الخطوات في المسار الصحيح كما يُظهرها المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليوم بإظهاره مؤشراتٍ على انعكاس مُحتمل للاتجاه؛ ويُمكننا تحديداً مُلاحظة أن قراءة مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) بدأت بالارتفاع مجدداً بعد شهر كاملٍ من الاستقرار دون نطاق 50 الوسطي، فيما نجح السعر باختراق نمط المثلث الممتد منذ منتصف تموز/يوليو، وهي إشارة إيجابية قويةٌ تزيد من احتمالية نجاحه باختراق حاجز 3$ اليوم، وربّما معاودة اختبار لاحقه عند 3.5$ خلال تشرين الأول/أكتوبر، وبخاصةٍ إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة هذا الشهر.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم تستعد للتفوق على أداء السوق في الربع الرابع

حجزت عملة دوجكوين (Dogecoin) لنفسها مكانةً بارزةً بين أبرز الرابحين اليوم بارتفاع سعرها اليوم إلى 0.242$، بزيادة تقارب 4% في آخر 24 ساعة فقط، و7% في أسبوع. وعلى الرغم من استقراره على تراجع شهري بنحو 1%، إلا أنها تحتفظ بمكاسبَ بلغت 140% في عام واحد.

ولعلَّ داعي التفاؤل بشأن العملة حالياً هو تفوقها الواضح على أداء كبار اللاعبين، وهو ما يوحي بأنها قد تمنح مُستثمريها مكاسب استثنائية مع استعداد السوق للمرور بموجات ارتفاع قوية في نهاية العام. ورغم استقرار سعرها حالياً على تراجع بنحو 68% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة عند 0.7316$، يرى المتفائلون في ذلك مؤشراً على انطلاقةٍ قوية ونشيطةٍ قد تتيح لها مواصلة تفوقها على أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.

وبالتماشي مع عملة ريبل (Ripple)، تجاوز سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) الحدَّ العلوي لنمط الراية المبشر في إشارة إلى أن اختراقاً قد يكون قيد التشكّل، فيما بدت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI باللون الأصفر) أكثرَ تفاؤلاً بعد تجاوزها مستوى 50 بالأمس، بينما يوشك خطا مؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) على تشكيل تقاطع صاعد، ما يوحي بأن التوقيت الحالي ربّما يُعد مواتياً للشراء، خاصةً وأنها بدأت تستعيد زخمها مجدداً فيما يظلُّ سعرها منخفضاً نسبياً.

أما من ناحية الأساسيات، فلا يوجد الكثير ممّا يثير الحماسة حالياً، غير أن احتمالية إعلان منصة X قريباً عن إتاحتها خدمات دفع باستخدام العملة قد يشكل دفعة هائلة لرائدة عملات الميم. وحتى من دون هذا العامل، يُرجّح بلوغ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) علامة 0.40$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إلى 0.60$ في نهاية العام.

عملة باي نيتوورك (Pi Network-Pi): عملة بديلة تعرضت لموجة بيع زائد قد تستعيد عافيتها مع انطلاقة نهاية العام

لم يرقَ أداء عملة باي (Pi Network) إلى مستوى العملات الأخرى الواردة أعلاه، إذ ارتفع سعرها اليوم بنسبةٍ متواضعةٍ بلغت 1% فقط؛ فباستقراره حالياً عند 0.3472$، يبدو متراجعاً بنسبة 1.5% في أسبوع، وبنسبة 13% في آخر 30 يوماً، ما يُبرز صعوبة استعادتها زخم إطلاقها في شباط/فبراير. ولعلَّ ما يزيد الأمور سوءاً أنها فقدت 88% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة عند 2.99$ أواخر شباط/فبراير، في تراجع مثير للقلق.مع ذلك، عمل فريق المشروع خلال الأسابيع الأخيرة على تحديث البلوكتشين وتوسيع نطاق الوصول إليها بتوفير عدة تحديثاتٍ مهمة، أبرزُها إطلاق نسخة من برمجية تدقيق المعاملات متوافقة مع نظام التشغيل لينوكس (Linux)، ما قد يُمهّد لانتعاشةٍ قويةٍ لاحقاً هذا العام، خاصةً وأن مخططها البياني اليوم يوحي أنها ربّما بدأت رحلة الارتداد عن القاع.

من منظور فني، تعرّضت عملة باي نيتوورك (Pi Network) لموجة بيع زائد لمدة طويلةٍ نسبياً، ما يوحي بأنها أصبحت في وضعيةٍ تؤهلها للتعافي قريباً. وإذا قرّر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، فإن توقعاتها السعرية ستصبح أكثر إيجابية، مع إمكانية استعادة مستوى 1$ خلال الأسابيع المقبلة. بعدها، قد تدفع دورة ارتفاعات نهاية العام سعرَها صوب 2$.

عملة بيبي نود (PEPENODE): اكتتاب عملة “التعدين من أجل الكسب” الجديدة ينجح بجمع 950,000$

ربّما يجدرُ بالمتداولين أن يأخذوا بالاعتبار إستراتيجياتٍ تتجاوز العملات المئة الأعلى ترتيباً من حيث القيمة السوقية، وذلك بتنويع أصول محافظهم لتشمل عملات متواضعة القيمة السوقية وأكثر حداثة، والتي غالباً ما تُوفر مكاسب تفوق متوسط أداء السوق بفوارق كبيرة.يشمل ذلك العملات التي تمر بمرحلة الاكتتاب، والتي عادةً ما تتيح مكاسبَ قوية عند إدراجها للمرة الأولى اعتماداً على حصيلة الاكتتاب وملفتة للأنظار، ولعلَّ أبرزها حالياً عملة بيبي نود (PepeNode) عملة الميم الجديدة المتوافقة مع معيار ERC-20، والتي تُواصل اجتذاب المستثمرين بفضل آلية رهنها الفريدة.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏



يُذكر انطلاق اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) قبل بضعة أسابيع فقط، نجَحَ خلالها بجمع تمويل بقيمة 950,000$ حتى الآن وسط انضمام المزيد من المستثمرين الأوائل إلى هذا المشروع. وتصف العملة نفسها بأنها عملة التعدين من أجل الكسب (M2E)، في إشارةٍ إلى آلية تعدين ورهن فريدة ذات طابع فريد أشبه بالألعاب.

فمالكو العملة يُمكنهم رهنُ ممتلكاتهم منها وجمع مكونات تعدين افتراضيةٌ وإنفاق المزيد من ممتلكاتهم منها لشراء عُقد تدقيق إضافيةٍ للمعاملات، وكلما ازداد عدد عُقَدِ التدقيق الخاصة بهم ازداد معدل العائد السنوي، وهوَ ما قد يفتح الباب أمام طلب هائلٍ على العملة البالغ معروضها الكلي 210 مليار عملة، ويُمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتاب بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيبي نود (PepeNode).

وتُباع العملة حالياً بسعر 0.0010491$، ومن المقرر ارتفاعه مجدداً خلال ساعات.