توقعات أسعار الكريبتو اليوم 5 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

إليكم توقعاتنا لأسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة باي (Pi Network) وعملة دوجكوين (Dogecoin) مع ازدياد التفاؤل بشأن أسعار العملات الرقمية مؤخراً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تحوّلت توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) اليوم إلى الإيجابية، وهو ما يُعزى -بشكلٍ رئيسي- إلى استمرار تعرّضها لموجةٍ مُطوّلةٍ من البيع الزائد، ما يزيد من فرص حدوث انتعاشةٍ وشيكة. وشهدت القيمة السوقية لقطاع الكريبتو تراجعاً طفيفاً بنحو 0.3% في آخر 24 ساعة، بينما سجَّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) انخفاضاً بنسبة 0.5%، وعملة سولانا (Solana-SOL) بمعدل 1.5%.

مع ذلك، لم تخلُ الساحة من تسجيل مكاسبَ اليوم، حيث ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 1% مع اقتراب العملات البديلة التي تمر بموجة بيع زائد من مستويات ارتداد محتملة، وهو ما ينطبق بشكلٍ خاص على العملات البديلة التي انتقيناها أدناه، والتي قد توشك أسعارُها على أن تشهد ارتدادةً قوية وشيكة.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 5 أيلول/سبتمبر

عملة ريبل (Ripple-XRP): الربع الرابع يحمل مكاسب قوية وسط استمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بالتوسع

استقرَّ سعر عملة ريبل (Ripple) في آخر 24 ساعة على انخفاض بنسبة 0.5% دون مستوى 2.85$ بقليل، مُسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 5% وشهرياً بمعدل 7%، فيما بقيَ محتفظاً بمكاسبَ لافتةٍ في آخر 12 شهراً بنسبة 415%، ما يجعلها إحدى أقوى العملات الرقمية العشرين الأوائل أداءً في هذه الفترة.

ويُعزى تنامي قيمتها بالأساس إلى تمتعها بأسس قويةٍ نظراً لاستمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بتوسيع أنشطتها في مجال عمليات الدفع الدولية بعد إنهاء نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مطلع آب/أغسطس الماضي، حيث استحوذت الشركة منذ أسابيع على منصة Rails المتخصصة بإصدار العملات المستقرة مقابل 200 مليون دولار، كما أعلنت عن شراكاتٍ جديدة وحصلت على تراخيص تشغيلية في إمارة دبي (Dubai)؛ وانعكس ذلك إيجابياً على تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) الذي اقتربَ من بلوغ أدنى مستوياته المتوقعة لهذه المرحلة وفقاً لدلالات مخططه البياني.

المصدر: TradingView

وبمراجعة المخطط البياني أعلاه، يُمكننا ملاحظة اقتراب مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) ومؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) من عكس مسار تحركاتهما الأخيرة، ما قد يعني أن سعر عملة ريبل (Ripple) قد يعاود الارتفاع بعد ملامسة أدنى مستوياته المسجلة مؤخراً عند 2.80$، وهو ما قد يتيح له استعادة موقعه أعلى حاجز 3$ خلال الأسابيع المقبلة من أيلول/سبتمبر، مع إمكانية إنهاء العام فوق مستوى 5$، لكنَّ ذلك يبقى مرهوناً بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة واشتعال فتيل انطلاقة أسواق الكريبتو المنتظرة في نهاية العام.

عملة باي (Pi Network-PI): التحديثات المستمرة يمكنها إشعال انتعاشة قوية

انخفض سعر عملة باي (Pi Network) قليلاً اليوم ليصل إلى 0.3453$، ما يعكس تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2% وشهرياً بمعدل 3%، لكنّ المثيرَ للقلق حقاً هو استقرار سعر العملة حالياً على تراجع بنحو 88% مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 2.99$ في 26 شباط/فبراير، حيث تُكافح العملة البديلة للاحتفاظ بزخم ظهورها الأول في الأسواق.

مع ذلك، توحي مؤشرات بأنها قد تكون على وشك وضع الأساس لاستعادة زخمِها بثباتٍ نظراً للتحديثات المتنوّعة التي انطلقت مؤخراً، وكان آخرها إطلاقَ النسخة المتوافقة مع نظام التشغيل لينوكس (Linux) من برمجية عقد تدقيق المعاملات، ما يتيح وصول مُدققين ومُطوّرين إضافيين إلى نظامها التقني.كما أطلق فريقها أيضاً تطبيق Pi App Studio، والذي يتيح للجميع المساهمة في تطوير بلوكتشين Pi Network حتى لأولئك الذين يفتقرون إلى خبراتٍ برمجيةٍ كافية. وفقاً لكل هذا، من المتوقع أن يشهدَ سعرُ العملة انتعاشة قوية مع تحسّن أجواء السوق مجدّداً نهاية العام.

المصدر: TradingView

يُذكر مرور العملة بموجة بيع زائد طال امتدادها، ما يتيح لها أن تمرَّ بارتدادة قويةٍ في نهاية العام تدفعُ سعرَها لاستعادة موقعه فوق مستوى 1$، وربّما حتى 2$.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): ازدياد النشاط المؤسساتي يمكنه دفع سعر عملة الميم لاستعادة أعلى المستويات

تمكّن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) اليوم من الاحتفاظ بمستوى 0.2166$، وبينما يُمثل ذلك تراجعاً أسبوعياً بنسبة 3%، إلا أن قيمة عملة الميم الأبرز بقيت محتفظةً بمكاسبَ شهريةٍ بنسبة 4% في شهر و125% في عام، وهوَ ما يُعَد أداءً إيجابياً مقارنةً بغيرها من العملات البديلة وعملات الميم الأخرى، وتُعزى نجاحات عملة دوجكوين (Dogecoin) بشكلٍ رئيسي إلى تمتعها بدعم مجتمعي متواصلٍ منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من تواضع الأسس الفنية لعملة دوجكوين (Dogecoin) وأوجُهِ الاستفادة العملية منها، فإنها تُواصل التمتع بدعم واهتمام مجتمعي متزايد، وهو ما يعود جزئياً إلى استمرار إيلون ماسك (Elon Musk) بتمثيل أكبر داعميها.

فعلى سبيل المثال، يستعد أليكس سبيرو (Alex Spiro) -المحامي وثيق الارتباط بإيلون ماسك- لإطلاق أداة استثمار مؤسساتي جديدة لعملة دوجكوين (Dogecoin) بجمعِهِ استثماراتٍ بقيمة 200 مليون دولار لإطلاقها.

يُظهر ذلك كيفية استفادة عملة دوجكوين (Dogecoin) أحياناً من الأجواء المواتية والأخبار الإيجابية، ومع استمرار منصة X بالعمل على تطوير حلول دفع باستخدام العملات الرقمية، تبقى الفرصة سانحة لاستخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) كوسيلة دفع ضمن شبكة التواصل الاجتماعي.

المصدر: TradingView

وبمراجعة المخطط البياني، يتضح استمرار سعر العملة بالمعاناة الشهرَ الماضي، لكنّه قد يكون على وشك التعافي؛ فبمجرد أن يبلغ مؤشر MACD نطاق البيع الزائد بوضوح، ستتحوّل توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى الإيجابية، ما يتيح له استعادة مستوى 0.30$ في تشرين الأول/أكتوبر وبلوغ قيمة 0.50$ في نهاية العام.

هل تتساءلون عن عملة الميم القادرة على مضاعفة قيمتها بنحو 100 ضعف؟ عملة ماكسي دوجي (Maxi Doge-MAXI) تجمع 1.85 مليون دولار في اكتتابها المثير

بينما تشهد توقعات الكريبتو لأسعار العملات المذكورة أعلاه تحسّناً لافتاً، هناك عملات جديدة تستعد لانفجاراتٍ سعرية لاحقاً هذا العام، وأبرزها العملات التي ما تزال تمر بمرحلة الاكتتاب، وفي مقدمتها حالياً عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) العاملة وفق معيار ERC-20، والتي انطلق اكتتابها منذ بضعة أسابيع.

Smol pups chase sticks, I lift candlesticks pic.twitter.com/d2Lujp9Jkz — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 3, 2025

جدير بالذكر نجاحُ اكتتاب العملة حتى الآن بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 1.85 مليون دولار، ما يعكس اكتسابها شعبية متزايدةً ويُوحي بتمتعها بآفاق ارتفاع رحبة؛ ومع أنها تبدو كما لو كانت عملة ميم أخرى مستوحاة من فصيلة شيبا إينو (Shiba Inu)، إلا أنها تختلف عن العملات الأخرى نظراً لتبنيها نهج صفقات التداول فائقة المكاسب.

حالياً، يعمل مطوّرو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) على حشد مجتمع قوي على الإنترنت سيجتمع عبر قنوات منصتي ديسكورد (Discord) وتيليجرام (Telegram)، وستتاح للأعضاء فرصة تبادل نصائح التداول وتنسيق الإستراتيجيات.

في الوقت ذاته، ستستضيف منصة ماكسي دوج (Maxi Doge) مسابقات تداولٍ منتظمة، حيث يُطلب من أعضاء المجتمع محاولة تحقيق أعلى مكاسب التداول الممكنة ضمن سياقاتٍ ومدد زمنيةٍ محددة، على أن يتلقى الفائزون مكافآتٍ سخية من عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) ذات المعروض الكلي البالغ 150.24 مليار عملة.

وفيما يتاح لمالكي العملة رهن أرصدتهم والاستمتاع بتلقي عائد رهن منتظم، سيُؤخذ 25% من المعروض الكلي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بهدف تمويل صندوق التطوير Maxi Fund، والمُخصّص لعقد الشراكات الجديدة وإطلاق المبادرات الترويجية، ما سيُساهم في تنامي قيمة العملة وزيادة رواجها.

أخيراً، يُمكن للمهتمين المشاركة الآن عبر زيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، والتي تُباع حالياً بسعر 0.0002555$. ومن المقرر ارتفاع السعر خلال بضع ساعاتٍ وبتوالي مراحل الاكتتاب، ما يُوجب على المهتمين بالانضمام المسارعة إلى ذلك.