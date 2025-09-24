توقعات أسعار الكريبتو اليوم 24 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)

عقبَ إنهاء شركة ميتابلانيت (Metaplanet) صفقة شراء ضخمةٍ لعملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) قبل يومين، إليكم سبب التوقعات الصاعدة لأسعار هذه العملات الثلاثة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استعاد السوق قيمته السوقية البالغة 4 تريليون دولار مجدداً بالأمس، وأصبَحت توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano) إيجابية أكثرَ بشكلٍ ملحوظ.

وقد شهدت أسعار بعض العملات انتعاشاً ملحوظاً بالأمس، حيث أدى شراء شركة ميتابلانيت لـ 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل يومين إلى تجدّد التفاؤل في السوق.

في هذا السياق، تحسّنت توقعات أسعار عملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وكاردانو (Cardano) بشكلٍ كبير، ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها مع تقدم الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، سندرس أيضاً الاتجاهات المحتملة لهذه العملات بحلول نهاية العام، والتي قد تشهد موجة ارتفاع قوية إذا وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على معظم الطلبات المعلقة للصناديق المتداولة في البورصة (ETF).

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مؤشرات البيع الزائد والموافقة المنتظرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تشير بأن السعر قد يصل إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال الربع الرابع المالي

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 2% بالأمس، متعافياً من أدنى مستوياته خلال هذه الفترة عند 2.80$ ليعود إلى 2.87$.

مع ذلك، لا يزال المستوى الحالي يعني أن سعر العملة البديلة انخفض بنسبة 4% في أسبوع و5% في شهر، ما جعل شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر مُخيبين للآمال بالنسبة لرابع أكبر عملة ميم في السوق.

وأدى أداء العملة الضعيف مؤخراً -والذي تبع الأداء الضعيف للقطاع بأكمله- إلى دخولها في منطقة بيع زائد، ما يعني أن السعر قد يرتد قريباً، وفقاً للمخطط البياني أدناه.

فعلى سبيل المثال، انخفضت قراءة مؤشر القوة النسبية (الأصفر) أسفل 50 منذ بضعة أيام، بعد اتسامها بالضعف خلال معظم شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

المصدر: TradingView

ومع تطبيق الأمر ذاته على مؤشر MACD (البرتقالي والأزرق) فمن المتوقع أن تشهد العملة البديلة انتعاشاً ملحوظاً قريباً. أيضاً، تدعم أسس العملة هذا التوقع، فقد توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أكثر من 10 صناديق بعملة ريبل متداولةٍ في البورصة (XRP ETFs) خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقد يقود اعتماد معظم أو حتى بعض الصناديق إلى تدفق الاستثمارات المؤسسية بشكلٍ كبير، ما سيدفع ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) مع اقتراب موسم الأعياد.

لهذا، تتسم توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً بالتفاؤل. فبالإضافة إلى نمو شركة ريبل (Ripple) كشركةٍ لعمليات الدفع الدولية، قد نشهد ارتفاع سعر العملة إلى 5$ بحلول كانون الأول/ديسمبر.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): الاستثمارات المؤسسية قد تساعد سعر العملة على الانفجار قريباً

يتم تداول عملة سولانا (Solana) حالياً بسعر 220$، وهو انخفاض نسبته 1% في يوم و6.5% في أسبوع، على الرغم من أنه ارتفع بنسبة 6% في آخر 30 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر السعر مرتفعاً بنسبة 50% خلال العام الماضي، وهي نسبةٌ تُشير إلى نمو سنوي مستقر وإن كان غير مُذهل.

مع ذلك، إذا لم يأتِ نمو سعر عملة سولانا (Solana) السنوي مُذهلاً، فإن الصورة قد تتغير بسهولةٍ خلال الأسابيع القادمة.

📌 Forward Industries Raises $1.65B for Solana Treasury Strategy Backed by Galaxy, Jump, Multicoin



Forward Industries has announced a $1.65 billion private placement in cash and stablecoin commitments through a private investment in public equity (PIPE) round led by Galaxy… — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025

وكما هو الحال مع عملة ريبل (Ripple)، يُعزى هذا إلى انتظار عملة سولانا (Solana) لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عدة صناديق بعملة سولانا متداولةٍ في البورصة (SOL ETFs)، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة كما ذكرنا سابقاً.

في الوقت ذاته، شهدت عملة سولانا (Solana) تطوراتٍ إيجابية وأخباراً قوية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك نمو الشركات العامة التي تجمَعُ العملة من أجل ضمّها لاحتياطياتها.

فعلى سبيل المثال، قامت شركة Forward Industries المدعومة من Galaxy Digital بشراء عملات سولانا (SOL) بقيمة 1.65 مليار دولار، ما يجعلها أكبرَ جهةٍ مُدرَجةٍ في البورصة تمتلك العملة.

المصدر: TradingView

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأخبار تشير إلى تفوّق عملة سولانا (Solana) على العملات الأخرى هذا الشهر، إلا أنها ما تزال بعيدةً عن تحقيق كامل إمكاناتها أو الوصول إلى حالة الشراء الزائد.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن يَصِل سعر العملة إلى 250$ بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، و350$ بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ثم 500$ بحلول نهاية العام.

توقع سعر عملة كاردانو (Cardano): نموّ حل الطبقة الأولى وتحويلات الحيتان تشير إلى حركات كبيرة

شهد سعر عملة كاردانو (Cardano) ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.8257$ اليوم، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنسبة 4.5% خلال أسبوع و9% في شهر. مع ذلك، فلا يزال سعر العملة مرتفعاً بنسبة 130% في سنةٍ، ما يُبرز إمكاناتها كعملة بديلة لم تحظَ بالتقدير الكافي.

في الواقع، لا يزال سعر عملة كاردانو (Cardano) منخفضاً بنسبة 73% مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.09$ الذي حققه في أيلول/سبتمبر 2021.

يعني هذا أنها متأخرة كثيراً عن تحقيق موجة ارتفاع كبيرة. وبالنظر إلى أسس كاردانو (Cardano) كبلوكتشين رئيسيةٍ من الطبقة الأولى، فمن المرجّح أن تأتي هذه الموجة عاجلاً أم آجلاً.

وكما نرى في المخطط البياني أدناه، تواجه قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص بها صعوبة في الارتفاع إلى مستوياتٍ أعلى منذ عدة أسابيع، ما يزيد من احتمال حدوث مثل هذه الحركة.

المصدر: TradingView

وقد لاحظنا تحويلات ضخمة من محافظ حيتان مجهولة الهوية خلال الأيام القليلة الماضية، ما يدعم توقع ارتفاع سعر عملة كاردانو (Cardano).

ونظراً لأن بلوكتشين كاردانو (Cardano) تُعتبر من بين أفضل 20 شبكة بلوكتشين من حيث إجمالي القيمة المحجوزة بها (TVL) وتُواصل النمو بشكلٍ مستمر، فقد نشهدُ حركاتٍ كبيرةً قادمة.

علاوةً على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عملة كاردانو (Cardano) أيضاً تنتظر الموافقة على طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بها. لذلك، قد تشير توقعات سعر العملة الرقمية إلى ارتفاع حاد قريباً، إذ قد نشهد وصول السعر إلى 1$ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تُغلق العام عند حوالي 2.50$.

اكتتاب عملة بيبي نود (Pepenode-PEPENODE) التي تتبع نموذج التعدين من أجل الرهن (Mine to Earn) تجمع 1.3 مليون دولار، فهل هي المشروع الكبير القادم؟

تحتلُّ العملات الثلاث المذكورة أعلاه مواقع قوية تُؤهل سعرها للارتفاع بشكلٍ قوي خلال الربع المالي الأخير من العام. مع ذلك، فهي لن تكون العملات الوحيدة التي تُحقق عوائد قوية مع اقترابنا من عام 2026.

لذلك، يجدر بالمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في إحدى عملات الاكتتاب، حيث تمتلك بعض هذه العملات إمكانية قوية لارتفاع سعرها عند الإدراج في منصات التداول.

وتُعتبر عملة بيبي نود (Pepenode) المتوافقة مع معيار ERC-20 من أبرز الأمثلة على هذه العملات، حيث جمع اكتتابها أكثرَ من 1.3 مليون دولار.

The PEPENODE presale is live. 🔥



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses.



Do it all here 👇 https://t.co/d1JAronqiv pic.twitter.com/60uLhEoukP — PEPENODE (@pepenode_io) September 10, 2025

كما تتميز عملة بيبي نود (Pepenode) بأنها أول عملة في السوق تعمل بنظام “التعدين من أجل الكسب” (Mine to Earn)، فهي تسمح لمالكيها ببناء أجهزة تعدين افتراضية خاصةٍ بهم وكسب مكافآت تعدين.

ومن خلال إنفاق عملة بيبي نود (Pepenode) لشراء العُقد الافتراضية، سيتمكن المستخدمون من زيادة مكافآت التعدين الخاصة بهم، والتي تشمل عملات ميم أخرى مثل عملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN) وعملة بيبي (Pepe-PEPE).

كلُّ هذا، بالإضافة إلى مكافآت الرهن التي يتم دفعها بعملة بيبي نود (Pepenode) ما يُحفز المستثمرين على شراء المزيد من العملة. بناءً عليه، قد تشهد العملة طلباً كبيراً عند إدراجها خلال الأسابيع القادمة، ما يمنحها الفرصة لتُصبح أحد أبرز عملات الميم القادمة.

أخيراً، يُمكن للمستثمرين الانضمام إلى الاكتتاب مبكراً من خلال زيارة موقع بيبي نود

(Pepenode) الإلكتروني، وربط محافظهم -مثل بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته لشراء العملة باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

وعلى الرغم من أن العملة تُباع حالياً بسعر 0.0010702$، إلا أنه يجدر بالمهتمين التحرّك بسرعةٍ نظراً لارتفاع السعر تزامناً مع تقدم مراحل الاكتتاب.