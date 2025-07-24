توقعات أسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وكاردانو (Cardano-ADA) وبيبي (Pepe-PEPE)

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أطلقت عملة بيتكوين (Bitcoin) موجة انتعاشٍ في سوق العملات الرقمية بَعد ارتفاعها إلى ذروةٍ سعريةٍ غير مسبوقةٍ لامسَت 122,838$ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي. وقد عزّز هذا الإنجازُ إيجابيةَ المزاج العام لدى المتداولين، إذ يتمركز سعر عملة BTC على بُعد 3.8% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق (ATH)، متسلحاً بما يكفي من الزخم لتحقيق اختراقٍ مُحتملٍ آخر.

وقد حفّزَ هذا الارتفاع الكبير مكاسبَ قويةً للعملات الرقمية البديلة الرائدة وأشهر عملات الميم، فقد سجّلت أسعار كلٍّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة ترون (Tron-TRX) وعملة سوي (Sui Network-SUI) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارتكوين (FartCoin-FARTCOIN) مستوياتٍ قياسية جديدةً، ما عزز تفاؤل السوق بنموٍ مستدام.

ومع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 4 تريليون دولار، دخلت السوق فترةً من الهدوء لتثبيت المكاسب، كما يتّضح من انخفاضها بنسبة 3.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ضوء تزايد التكهنات حول قرب دخول السوق موجةَ صعودٍ كبيرة، يتجه المستثمرون نحو الأصول الرقمية المتوقع اختراقُها لأعلى أسعارها السابقة.

عملة ريبل (Ripple): رائدة حلول الدفع الدولية تُحقق مستويات سعرية قياسية

تواصل عملة ريبل (Ripple) ترسيخ دورها كحلقة وصلٍ بين الأنظمة المصرفية التقليدية والمعاملات القائمة على تقنية البلوكتشين. وفي 18 تموز/يوليو الجاري، سجّلت عملة XRP أعلى أسعارها على الإطلاق ببلوغها 3.65$ مُحطمةً بذلك رقمها القياسي السابق لعام 2018 البالغ 3.40$، ولتكون هذه أوَّل مرةٍ تُسجل فيها العملة ارتفاعاً قياسياً جديداً منذ سبع سنوات.

ويتم تداول عملة ريبل (Ripple) حالياً عند 3.45$، بانخفاض نسبته 5.3% عن أعلى أسعارها على الإطلاق، على الرغم من أن المتداولين المتفائلين يتوقعون وصولها إلى ذروة سعرية جديدة. فقد حظيت عملة ريبل (Ripple) بدعم مؤسساتي قوي بفضل سرعتها في التسويات المالية العالمية ورسوم معاملاتها المنخفضة، حتى أن الأمم المتحدة أشادت بها لدورها في توفير خدمات دفع دولية سلسةٍ دون الحاجة إلى وسطاء مصرفيين تقليديين.

وبعد سنوات من المعارك القانونية، حققت شركة ريبل انتصاراً حاسماً في عام 2023 عندما قضت محكمة أمريكية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعتبر معاملات أوراق مالية. بناءً على ذلك، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضيتها رسمياً بحلول عام 2025، ما أزال شبح عدم اليقين التنظيمي وعزز مكانة عملة XRP بين العملات الرقمية الرائدة.

أثار هذا الوضوح القانوني حماساً متجدداً لدى المستثمرين، ما دفع قيمة عملة ريبل (Ripple) إلى الارتفاع بأكثر من 474% منذ سنةٍ حتى الآن، متجاوزةً بكثير نموّ قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) التي اكتفت بنسبة 76% خلال الفترة نفسها.

كذلك، يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ريبل (Ripple) حالياً قيمة 77، ويواصل انخفاضه من مستوى 86 الذي سجله يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، لكنه يبقى ضمن منطقة الشراء الشديد. فبعد ارتفاع ملحوظٍ بنسبة 47% على مدار أسبوعين، وتجاوز مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 9% خلال نفس الفترة، بدأ بعض المستثمرين الآن بالبيع لجني الأرباح.

مع ذلك، عاد سعر عملة ريبل (Ripple) للانخفاض بنسبة 1%، ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيحٍ قريباً. وفي حال حدوث أي تراجع، فمن المتوقع أن يَجدُ السعر دعماً قوياً بالقرب من مستوى مقاومته السابق عند 3.30$.

يُذكر أن نموذج الراية الصاعد ظهرَ في وقتٍ سابق من عام 2025، وهو غالباً ما يأتي مقدمة لارتفاعاتٍ حادة، وقد يشير إلى احتمال ارتفاع السعر نحو مستوى 4$ بحلول الخريف.

عملة كاردانو (Cardano): هل ستُحقق مُنافِسة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الصديقة للبيئة نقلةً نوعية في عام 2025؟

ما تزال عملة كاردانو (Cardano) تحظى باهتمام السوق، وقد تجلى ذلك في ارتفاع قيمتها بنسبة 45% خلال الأسبوعين الماضيين. ويعود هذا الزخم إلى قوة المؤشرات الفنية وتزايد اهتمام المؤسسات، حتى أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى عملة ADA -إلى جانب عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana)- كمُرشحٍ محتملٍ للانضمام إلى احتياطي الكريبتو الإستراتيجي المُقترح في الولايات المتحدة.

وفي عام 2014، أسس تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) -المؤسس المشارك لبلوكتشين إيثيريوم- شركة كاردانو (Cardano) الشهيرة بنهجها الأكاديمي القائم على البحث والتطوير ونموذج إجماعها الصديق للبيئة والقائم على إثبات الرهن (PoS)، وقد كان له الفضل بتحوّل شبكة إيثيريوم عن نموذج إثبات العمل.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعملة كاردانو (Cardano) ما قدره 31.2 مليار دولار، لذا فهي تحتاج إلى مضاعفة قيمتها ثلاث مراتٍ لتتجاوز عملة سولانا (Solana) وتتحدى هيمنة عملة إيثيريوم (Ethereum).

من جانب آخر، ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 15% خلال الأيام السبعة الماضية متفوقاً بشكلٍ واضحٍ على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي انخفضت بنسبة نصف بالمئة خلال الفترة نفسها.

وتتوقع التحليلات أن يتضاعف سعر عملة كاردانو (Cardano) تقريباً من 0.92$ حالياً إلى حوالي 1.50$ بحلول الخريف، في حين تذهب التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى استعادة سعر العملة أعلى مستوياته على الإطلاق، والمُسجلة في أيلول/سبتمبر 2021 عند 3.09$، وهو مستوى يَبعدُ عن سعرها الحالي بنسبة 72%.

أيضاً، يُشير نمط الراية الصاعد الأخير إلى احتمالية تحقيق المزيد من الارتفاع، على الرغم من أن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تشير إلى منطقة شراء شديد عند 72 متراجعاً عن 85 قبل يومين، ما يعني أن موجة البيع لجني الأرباح تتسارع حقاً. في المقابل، يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.15$، بينما تتركز مستويات دعم قوية في منطقتي 0.85$ و0.90$.

عملة بيبي (Pepe): عملة ميم وجوهرة العملات الرقمية تستهدف مستويات سعرية جديدة

في غضون عامين فقط، ارتقت عملة بيبي (Pepe) لتصبح ضمن أفضل ثلاث عملات ميم، مستفيدةً من تميُّزها في ثقافة عملات الميم وجاذبيتها في السوق لترسيخ مكانتها.

تم استلهام عملة بيبي (Pepe) من شخصية الضفدع الشهيرة لمبتكرها الفنان مات فيوري (Matt Furie)، وقدمت العملة عوائدَ سخية للمستثمرين الأوائل، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى ما يقارب 5.8 مليار دولار.

ومنذ إطلاقها في نيسان/أبريل 2023، ظهرت العديدُ من النسخ المستوحاة من عملة بيبي (Pepe)، غير أن أحداً لم ينافسها في النجاح. وبلغت العملة ذروة شعبيتها عندما غيّر إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة X- صورة ملفه الشخصي مؤقتاً إلى صورةٍ مستوحاة من شخصية بيبي.

أخيراً، تشهد عملة سنورتر (Snorter) طلباً قوياً من جانب المستثمرين، وقد تجاوزت حصيلة اكتتابها 2.3 مليون دولار، كما يقدم برنامج الرهن الخاص بها عوائد جذابة تصل إلى نسبة 179% سنوياً، ما يوفر مكافآتٍ مجزية للمشاركين الأوائل. تتوفر عملة سنورتر (Snorter) حالياً بسعرٍ ثابتٍ يقلّ قليلاً عن عشرة سنتات، لكنّ سعرَها سيرتفع تدريجياً عبر مراحل الاكتتاب، لدفع التشجيع على المشاركة المبكرة.

وسواءَ كُنتم متداولين مخضرمين أو حديثي العهد بعملات الميم، تقدم لكم عملة سنورتر (Snorter) منصةً فعّالة وسهلة الاستخدام لمساعدتكم على خوض غمار سوق العملات الرقمية سريع الخطى اليوم.

يُمكنكم متابعة أخبار مشروع سنورتر (Snorter) على منصة X أو إنستجرام، أو المشاركة مباشرةً في الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني للمشروع.