توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 16 تشرين الأول/أكتوبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) والتوزيع المجاني لعملة موناد (Monad-MON) وعملة سوي (Sui-SUI)

لقد ارتدَّت السوق من انخفاضها الأخير، وتبدو الآفاق المستقبلية لأسعار هذه العملات الرقمية الثلاثة مشرقة للغاية.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

انتعشت السوق اليوم بعد بداية صعبةٍ هذا الأسبوع، ما دعمَ توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة موناد (Monad) وعملة سوي (Sui) المتفائلة، حيث حقق سعرُ كلٍّ من عملة XRP وعملة SUI مكاسبَ جيدةً في الـ 24 ساعة الماضية، بينما كشفت عملة موناد (Monad) -وهي من مشاريع بلوكتشين الطبقة الأولى المرتقبة- عن تفاصيل برنامج التوزيعات المجانية القادم. ومن المحتمل أن تُحقق هذه العملات الثلاث أداءً جيداً خلال الأسابيع المقبلة، غير أنّ هناك عملة جديدةً أخرى تستعد لإطلاقها قبل نهاية العام.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ونمو شركة ريبل قد يدفع هذه العملة البديلة إلى مستويات تاريخية

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 2% خلال 24 ساعة، ورغم تموضعه حالياً عند 2.52$ ما يزال منخفضاً بنسبة 12% خلال أسبوع و17% خلال الشهر الماضي. من جانبه، يصبُّ الزخم على المدى الطويل في صالح عملة XRP، حيث سجَّل سعرُها زيادةً بنسبة 360% خلال العام الماضي.

وما يزال متوقعاً تحقيق العملة مكاسبَ أكبرَ، خاصة مع احتمالية إطلاق مجموعةٍ كاملة من صناديق تداول عملة ريبل في البورصة (Ripple ETFs) في المستقبل القريب، ما قد يزيد من ورود الاستثمارات المؤسساتية إليها.

كما تتزامن هذه الاحتمالات الإيجابية مع المؤشرات الفنية على المخطط البياني الحالي لعملة ريبل (Ripple)، والذي يكشف عن تموضعها داخل منطقة البيع الزائد.

المصدر: TradingView

من ناحيته، انخفض مؤشر MACD (الموضح باللونين البرتقالي والأزرق) مؤخراً إلى قاع جديد، بينما ارتدَّ مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) أيضاً من مستوى متدنٍ، ما يُعزز احتمالية بداية موجة تعافٍ قوية، وقد يأتي إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كمُحفز يثير انتعاشاً كبيراً نهاية العام.

ولدى إضافة نمو شركة ريبل (Ripple) المستمر من خلال دخولها في شراكاتٍ جديدة وعمليات استحواذ في الأشهر الأخيرة، قد تبدو الآفاق المستقبلية لسعر عملة ريبل (Ripple) أكثر إشراقاً، وقد يصل سعرها إلى 3$ في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن ينهي العامَ أعلى مستوى 5$.

توقعات سعر عملة موناد (Monad): التوزيع المجاني القادم قد يساعد عملة الطبقة الأولى الجديدة على أن تصبح العملة الكبرى التالية في عالم الكريبتو

تتوافق بلوكتشين موناد (Monad Blockchain) الجديدة مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، حيث تشير الوثائق التقنية الخاصة بها إلى قدرتها على معالجة 10,000 معاملةٍ في الثانية، كما تَعدُ بتحسين الأداء في خمس مجالاتٍ رئيسية، بما في ذلك نقل الكتل والوصول إلى بيانات الشبكة وآلية الإجماع.

وقد اجتذبت تطوّراتها اهتماماً بالغاً من جانب مجتمع الكريبتو، كما يتضحُ جلياً من حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقاً) الذي يضم الآن 1.2 مليون متابع.

The Monad Airdrop Claim Portal is live



Claim your MON here: https://t.co/WAKIvKK8xmhttps://t.co/WAKIvKK8xm — Monad (mainnet arc) (@monad) October 14, 2025

وانتقلت هذه الحماسة إلى التوزيع المجاني الوشيك لعملتها الأساسية -عملة موناد (Monad)- التي لم يتم إدراجها في منصات التداول بعد. هنا، يتوافر هذا التوزيع المجاني للأعضاء النشطين في مجتمع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، علماً بأنه سيظل متاحاً حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغمَ احتمال تسجيل تراجعٍ مؤقتٍ في السعر بعد إدراج العملة نتيجة قيام بعض المشاركين ببيع حصصهم المجانية، إلا أن الأسس التقنية القوية للمشروع تُعزز من إمكانات نمو العملة على المدى المتوسط وكذلك الطويل. ويبلغ المعروض الكلي لعملة موناد (Monad) 100 مليار عملة، وبالاستناد إلى تجارب مشاريع كبرى تمتلك معروضاً مماثلاً، يُرجَّح أن يستقرَّ السعر المبدئي للعملة عند مستوياتٍ منخفضةٍ نسبياً في البداية، قبل أن يشهد تحسناً تدريجياً مع زيادة الطلب وتوسّع استخدام البلوكتشين.

توقعات سعر عملة سوي (Sui): نمو الشبكة والصندوق المتداول في البورصة (ETF) التابع لشركة Canary يزيد من فرص حصول ارتفاعات قوية مع اقتراب موسم الأعياد

ارتفع سعر عملة سوي (Sui) إلى 2.82$ اليوم، ورغمَ أنّ هذا يُمثل زيادةً بنسبة 2% خلال 24 ساعة، إلا أنها ما تزال منخفضة بنسبة 19% خلال الأسبوع و22% خلال الشهر، كما انخفض سعرها بنسبة 47% منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH)، والذي بلغ 5.35$ مطلع كانون الثاني/يناير، ما يشير إلى مساحةٍ واسعةٍ أمامها للتعافي خلال الأسابيع المقبلة.

وتُظهر عملة سوي (Sui) أنها عملة قويةٌ جداً من حيث الأسس التقنية، حيث تفخر منصتها القائمة على بلوكتشين الطبقة الأولى MOVE الآن بإجمالي قيمتها المحجوزة (TVL) البالغة 2.2 مليار دولار، ما يجعلها تاسعَ أكبر منصةٍ من حيث الحجم في عالم الكريبتو. بالإضافة إلى ذلك، وقعت المنصة شراكاتٍ ضخمة في العام الماضي مع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) -على سبيل المثال- وتترقب إطلاق صندوق متداولٍ في البورصة (ETF) التابع لشركة Canary.

المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، يُظهر مخطط العملة البياني بيعاً زائداً اليومَ أيضاً. ونظراً لأسسها القوية، يُمكننا توقع تعافيها بشكلٍ قوي مع تحسّن ظروف السوق، وقد يستعيد سعرُها موقعه عند 3$ خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يُختتمَ شهر تشرين الثاني/نوفمبر فوق 4$ ويخترق أعلى حاجز 6$ في كانون الأول/ديسمبر.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) يجمع 1.8 مليون دولار ويواصل نجاحه ممهداً الطريق لارتفاعات ضخمة عند إدراجها في المنصات

تُبدي العملات المذكورة أعلاه جميعُها إمكانات نمو هائلة، غير أن هناك عملات ناشئة جديدةً قد تُسجّل ارتفاعاتٍ كبيرةً فور إدراجها في منصات التداول للمرة الأولى، ويشمل هذا اكتتابات العملات الرقمية مثل عملة بيبي نود (PepeNode) المتوافقة مع معيار ERC-20، والتي جمع اكتتابها الآن أكثر من 1.8 مليون دولار.

ويُعزى نجاحها المبكر إلى أنها أول عملة مرتكزة على نموذج التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn) في السوق، حيث سيتمكن المستخدمون من بناء أجهزة تعدين افتراضية يُمكن استخدامها لكسب مكافآتٍ بعملات ميم أخرى، مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN).

ومن خلال إنفاق عملة بيبي نود (PepeNode) على عُقَد التعدين الافتراضية الجديدة، يُمكن للمستخدمين زيادة مكافآتهم، ما يُعتبر حافزاً كبيراً لاقتنائها وقد يدفعُ سعرها للارتفاع بقوة بمرور الوقت.

أخيراً، يُمكن لمالكي العملة أيضاً رهنُها لقاء كسب دخلٍ دون عناء مع معدل رهن سنوي ثابت (APY) بنحو 700%، حيث يُمكنهم المشاركة في اكتتابها من خلال زيارة موقعها الرسمي، إذ تتوافر حالياً بسعر 0.0011005$.