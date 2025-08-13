توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 13 آب/أغسطس لعملات ريبل (Ripple-XRP)، وبونك (Bonk-BONK)، وإس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)

سجّلت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -رائدة العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار- أعلى سعر لها على الإطلاق بوصولها إلى 122,838$ الشهر الماضي، ما أثار تكهناتٍ بأن عجلة السوق الصاعدة لما بعد حدث التنصيف -والتي يبدو أنها تأخرت- قد بدأت تتسارع، حيث اقتربت عملة بيتكوين (Bitcoin) يوم أمس من تسجيل رقمٍ قياسي جديد، عندما وصلت إلى 122,227$.

بالإضافة إلى ذلك، يتجدد الاهتمام بكل ما يتضمنه سوق الكريبتو، من العملات البديلة الرائدة إلى أكبر وأفضل عملات الميم. وعلى مدار العام الماضي، سجّلت عملات مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة ترون (Tron-TRX) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة سوي (Sui Network-SUI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) وعملة فارتكوين (FartCoin-FARTCOIN) مستوياتٍ قياسية جديدةً (ATHs).

ويتعزز هذا التفاؤل باقتراب السلطات الأمريكية من وضع إطار تنظيميّ مُوحّد للأصول الرقمية، حيث وقّع الرئيس ترامب قانون GENIUS في 18 تموز/يوليو الماضي، وهو أول إطارٍ تنظيمي فيدرالي للعملات المستقرة، والذي جاء بعد أربعة أيامٍ من وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن “مشروع الكريبتو“، وهو مقترحٌ يقضي بإجراء مراجعة إصلاح شاملةٍ للرقابة على الأوراق المالية بهدف إضفاء الوضوح الذي طال انتظاره على قطاع الكريبتو. ومع تحوّل المزاج العام للسوق نحو التفاؤل، يتوقع العديد من المحللين الآن لبعض أشهَر العملات البديلة أن تعود كي تُسجّل أعلى مستوياتها السابقة أو تتجاوزها خلال الأشهر المقبلة.

عملة ريبل (Ripple): فرص هائلة أمام رائدة حلول الدفع الدولية التي تحظى بإعجاب الأمم المتحدة والبيت الأبيض

في 18 تموز/يوليو -وهو اليوم الذي وقّع فيه ترامب قانون GENIUS- وصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.65$ متجاوزاً أعلى مستوياته المُسجلة عام 2018 عند 3.40$. ومنذ ذلك الحين، انخفض السعر إلى حوالي 3.12$ بتراجعٍ بلغ حوالي 14.3%، لكنه عاد للانتعاش بنسبة 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مع ذلك، ما تزال عملة ريبل (Ripple) مدرجةً على قوائم شراء عديدة، نظراً لقيمتها الجذابة وللتوقعات الرائجة بحصدها المزيد من التبنّي عالمياً. ويعود الفضل في ذلك إلى ما توفره من حلول دفع دولية عالية السرعة ومنخفضة التكلفة، والتي تتفوق على الطرق المصرفية التقليدية البطيئة مثل نظام سويفت (SWIFT).

هذه الكفاءة جعلتها مثار إعجاب جهاتٍ عالمية كبرى مثل الأمم المتحدة والبيت الأبيض. في ذات السياق، وجدنا براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل- واحداً من اثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الكريبتو تمت دعوتهم إلى حضور قمة الكريبتو الخاصة بالرئيس ترامب في آذار/مارس الماضي في البيت الأبيض.

وشهد عام 2023 إنجازاً قانونياً لصالح شركة ريبل، عندما قضت محكمة أمريكية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للمستثمرين الأفراد لا يُمكن اعتبارها بيعاً غير مُصرَّح به لأوراق ماليةٍ، لينهي الحكمُ نزاعاً قضائياً ممتداً ويضع حدّاً لنهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتمثّل بتنظيم الكريبتو عن طريق الإنفاذ، وليُعيد ثقة المستثمرين بالعملة وبغيرها من الأصول الرقمية.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 450% متجاوزاً بشكلٍ كبير مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) التي بلغت 103%. وتُظهر الأنماط الفنية تشكيل راية صاعدة تمتد بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، ثم تحقيق اختراقٍ بدأ في حزيران/يونيو الماضي ولم يزل قائماً حتى الآن؛ حيث ارتفع سعر العملة بنسبة 14% خلال الشهر الماضي وحدَه متجاوزاً أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي حافظ على حالةٍ من الثبات خلال الفترة ذاتها.

علاوةً على ذلك، ما يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى من 50، ما يشير إلى أن زخم الشراء يفوق ضغط البيع. فبعد أن قضى سعر عملة ريبل (Ripple) معظم شهر تموز/يوليو فوق متوسط الحركة المقاس على مدى 30 يوماً، بدأ يقترب منه الآن، مع إظهار دعم قوي بالقرب من مستوى 3$. وتشير هذه الظروف إلى أن العملة الرقمية قد تكون في وضع يسمح لها بالصعود نحو قيمة 4$، ربّما في وقتٍ مبكر من أيلول/سبتمبر المقبل.

عملة بونك (Bonk): رائدة عملات الميم على سولانا تقترب من انطلاقة قوية

تم إطلاق عملة بونك (Bonk) -وهي إحدى عملات الميم المستوحاة من الكلاب على بلوكتشين سولانا- في 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، لتشعل الأسعار خلال موسم الأعياد ولترتفع قيمة عملة سولانا (Solana) بنسبة 34% خلال يومين فقط، وهو ما منح عملة بونك مكانةً مميزةً في النظام التقني لبلوكتشين سولانا.

يبلغ سعر عملة بونك (Bonk) حالياً 0.00002502$، وتشير المخططات البيانية للعملة إلى إمكانية ارتفاع قيمتها بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعافٍ بسهولة قبل نهاية العام.

وأصبحت عملة بونك (Bonk) عنصراً أساسياً في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) التابع لبلوكتشين سولانا بقيمة سوقية تبلغ 1.59 مليار دولار، إذ تُستخدم للإكراميات، ودفع المبالغ الصغيرة، والتداول التلقائي عبر الروبوتات، وحتى كضمانٍ للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المستوحاة من الرسوم الظريفة.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بونك

أما من الناحية الفنية، فيُظهر نمط الوتد الهابط الممتد من أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف آذار/مارس -بدقةٍ- اختراقَ عملة بونك (Bonk) اللاحق خلال شهر تموز/يوليو، إذ بلغ سعرُ العملة ذروته عند 0.00003906$ قبل أن يتراجَع مع بقية سوق عملات الميم، كما يشهدُ على ذلك مالكو عملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وبيبي (Pepe-PEPE).

مع ذلك، إذا أدت سياسات الحكومة الأمريكية إلى تحسين ظروف السوق، فقد يُعيد سعر عملة بونك (Bonk) قريباً اختبار مستويي المقاومة 0.00003$ و0.00005$ اللّذَين شكّلا سقفاً لمعظم الارتفاعات في عام 2024 وحتى هذا العام.

وعلى الرغم من أن سعر عملة بونك (Bonk) ما يزال أقلَّ بنحو 59% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.00005825$ المُسجّل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلا أن تجدّد قوة سوق الكريبتو قد يدفعُه إلى قيَم غير مسبوقة.

عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX): عملة ساخرة تُحاكي مؤشر الأسهم الشهير وتتطلع إلى مستويات قياسية جديدة

ظهرت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) لأول مرة في آب/أغسطس 2023 كمحاكاةٍ ساخرة لمؤشر S&P 500 الشهير. وعلى الرغم من اسمها الذي يُوحي بالأهمية، إلا أنها مُجرّد عملة بسيطةٍ ذات لمسةٍ مازحة.

ويقدم مُنشئو المشروع موقعاً إخبارياً ساخراً مليئاً بعناوين تُشير إلى مزحة “69” في إشارة إلى الفكاهة الساخرة في ثقافة العملات الرقمية.

ويتم تداول عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) حالياً عند 1.82$، أي أقل بنسبة 24.6% فقط من أعلى سعر لها على الإطلاق عند 2.27$، والذي تم تسجيله في 28 تموز/يوليو. وقد تتجاوز العملة مستوى 2.50$ بحلول الخريف إذا نجَح سعرها باختراق مستوى المقاومة عند ذروته السعرية السابقة، وهو ما يُرجَّح حدوثه بفضل عددٍ من المؤشرات الإيجابية على المخطط البياني للسعر.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إس بي إكس 69000

أولاً، يشير انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 49 إلى تراجعٍ محتملٍ على المدى القصير، ما قد يؤدي إلى انخفاضٍ يجذب مشترين ومُستثمرين جدداً.

وهناك أيضاً نمط وتدٍ صاعد يمتد بين قيعان الدعم وقمم المقاومة من أواخر عام 2024 إلى منتصف آذار/مارس الفائت، ما قد يشير إلى أن سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) ما يزال في خضم ارتفاعه القوي. بالإضافة إلى ذلك، يشير الظهور المتكرر لنموذجي الكوب والمقبض من أواخر الربيع حتى الآن إلى الحماس الكبير لمتداولي عملات الميم تجاه هذه العملة بالذات.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): اكتتاب عملة ميم ساخرة تحمل إمكانية تحقيق 100 ضعف من المكاسب

في حين تهيمن العملات الرقمية الرائدة على عناوين الأخبار، إلا أن عملات الميم ما تزال تستحوذ على اهتمام صغار المتداولين، بفضل ما قد توفره من عوائد ضخمة.

وفي مثال على ذلك، نجح اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) -المشروع الساخر القائم على بلوكتشين إيثيريوم- في جمع ما يزيد على 1.8 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، في دليلٍ على اهتمامٍ مبكر وقوي بالمشروع.

Gunna drop the hottest tune of 2025 this Saturday



Token6900 is the new meta pic.twitter.com/GZZhcjud6j — Token6900 (@Token_6900) July 30, 2025

كما يصف الفريقُ العملةَ بأنها “مدعومةٌ بالوهم والسخرية والهلوسة الجماعية للمستثمرين المدمنين على الإنترنت”، متجاهلاً عمداً الاستخدامات التقليدية كأساسٍ لانتشار أي عملة، ومكتفياً بإمكانية انتشارها السريع نتيجة حماس مجتمعها.

أيضاً، تستلهم عملة توكن 6900 (TOKEN6900) نهجَها من سابقتها عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) لتسخر من التقييمات المبالغ بها للأصول في أسواق المضاربة. وفي حركةٍ ساخرة، تم تحديد معروض عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عند 930,993,091 عملة، أي ما يزيد بعملةٍ واحدة فقط على معروض عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900).

وعلى الرغم من طبيعتها الساخرة، توفر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) للمستثمرين الأوائل كسب دخلٍ دون عناء، عن طريق رهن ممتلكاتهم منها مقابل عائدٍ سنوي بنسبة 34% حالياً.

ويبلغ سعر العملة 0.006925$ ضمن الاكتتاب الجاري حالياً على الموقع الرسمي للمشروع، ومن المقرر أن يرتفع السعر إلى المستوى التالي خلال أقل من 24 ساعة، ما يعني عرضاً أقوى للمشترين الأوائل طوال فترة الاكتتاب، مع إمكانية تحقيق مكاسبَ أعلى بعد ذلك.

ابقوا على اطلاعٍ بآخر أخبار المشروع من خلال متابعة حساباته الرسمية على X وإنستجرام.