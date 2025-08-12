توقعات أسعار الكريبتو اليوم 12 آب/أغسطس لعملات (Ripple-XRP) وإيثينا (Ethena-ENA) وستيلر (Stellar-XLM)

عملة ريبل (Ripple) وعملة إيثينا (Ethena) وعملة ستيلر (Stellar) يُمكنها جميعاً مضاعفة قيمتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

انطلق سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -رائدة القطاع ذات القيمة السوقية الكبيرة البالغة 2.3 تريليون دولار- الشهر الماضي مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 122,838$، لتزداد التكهنات باقتراب دورة السوق الصاعدة التي عادةً ما تعقب حدث التنصيف، وبخاصةٍ مع اقتراب سعرها من ملامسة أعلى مستوياته المُسجّلة صباح اليوم بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC)، مسجلة سعر 122,336$.

وتُعيد الانطلاقة الأخيرة إنعاشَ الاهتمام بأصول القطاع، بدءاً من العملات البديلة الرئيسية وصولاً إلى أفضل عملات الميم؛ فعلى مدار آخر 12 شهراً، سجّلت عملات بارزة كعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة ترون (Tron-TRX) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة سوي (Sui Network-SUI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارتكوين (FartCoin-FARTCOIN) جميعها أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق (ATHs).

ولعلَّ ما عزز زخم الانطلاقة هو اقتراب الجهات التنظيمية الأمريكية من وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم الأصول الرقمية؛ فقبل تسجيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته الجديدة بأربعة أيام فقط، وقّع الرئيس ترامب قانون GENIUS في 18 تموز/يوليو الماضي ليصبح أول إطارٍ تنظيمي فيدرالي للعملات المستقرة (Stablecoins).

كما كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عمّا أسمته “مشروع الكريبتو“، وهو مقترحُ إجراء مراجعة إصلاح شاملةٍ للرقابة على الأوراق المالية بهدف إضفاء الوضوح الذي طال انتظاره على قطاع الكريبتو. ومع تحول المزاج العام للسوق إلى التفاؤل، يعتقد محللون كثر أن موجة الارتفاع التالية يمكنها دفع أسعار العملات لتجاوز مستوياتها القياسية المسجلة خلال الأشهر المقبلة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): رائدة حلول الدفع الدولية تحظى بإشادة الأمم المتحدة والبيت الأبيض

في 18 تموز/يوليو، وصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.65$ متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة عام 2018 عند 3.40$. ورغم استمراره بالتراجع بعدها ليستقر حالياً على تراجع بنحو 11.7% عند 3.15$، نجح سعر رائدة حلول الدفع الدولية بنسبة 7% خلال آخر 24 ساعة مع بقاء قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 50، ما يدل على تفوّق أنشطة الشراء على البيع.

فجاذبية عملة ريبل (Ripple) تكمن في سرعة إتمامها الفائقة للمعاملات، ورسومها الزهيدة، وشبكة الدفع الدولية العاملة خارج نطاق الأنظمة المصرفية التقليدية، لتؤدي كفاءتُها العالية إلى ازدياد تبنّيها المؤسساتي والإشادة بها من قبلِ منظمات دولية شملت الأمم المتحدة، ويُعتبر براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs)- أحد المسؤولين التنفيذيين القلائل في قطاع الكريبتو الذين تمت دعوتهم إلى حضور قمة الكريبتو الخاصة بالرئيس ترامب في آذار/مارس الماضي في البيت الأبيض.

كما تحسنت الوضعية القانونية لعملة ريبل (Ripple) عام 2023 عندما قضت محكمةٌ أمريكية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للمستثمرين الأفراد لا يمكن اعتبارها بيعاً غير مصرح به لأوراق ماليةٍ، لينهي الحكمُ نزاعاً قضائياً ممتداً ويُحفز ورود استثماراتٍ جديدة إلى العملة.

وعلى مدار العام الماضي، اكتسبت قيمة عملة ريبل (Ripple) 455% إضافية، لتتفوق انطلاقتها على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) التي حققت مكاسب بنحو 98%. وتُظهر البيانات الفنية تشكل نمط الراية المبشر بين خطي الدعم والمقاومة الملامسين للقمم والقيعان متدرجة الانخفاض منذ كانون الثاني/يناير وحتى أوائل نيسان/أبريل، في دلالةٍ على حدوث اختراقٍ -ربما لم يفقد زخمه بعد- بدأ في حزيران/يونيو الماضي، حيث ارتفع سعر العملة بنسبة 14% خلال الشهر الماضي وحده متجاوزاً أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي ارتفع بنسبة 2% فقط.

فبعد استمرار عملة ريبل (Ripple) بالتداول أعلى خط متوسط الحركة المقاس بمدى 30 يوماً (DMA-30) خلال تموز/يوليو، أصبحَ المؤشر بمثابة المستوى المحوري لتحركات السعر، وقد أظهرَ أداؤه مؤخراً تمتعه بدعم قوي يُمكنه الحد من مخاطر التراجع حول مستوى 3$. ونظراً إلى اجتماع هذه المؤشرات، فإنها تُوحي بإمكانية تحرك السعر صوب 4$ في المدى المنظور.

عملة إيثينا (Ethena-ENA): هل تستعد العملة الموفرة لحلول العملات المستقرة على البلوكتشين لانطلاقة قوية؟

تُعَد عملة إيثينا (Ethena) العملة الأساسية لأحد بروتوكولات نظم التمويل اللامركزي (DeFi) الساعية إلى توفير بديل قائم على البلوكتشين للعملات المستقرة التقليدية، فهي تُوفر عملة يو إس دي إي (USDe) المستقرة، والتي تُعد تمثيلاً رقمياً مرتبطاً بقيمة الدولار الأمريكي (USD) دون التقيد بامتلاك احتياطياتٍ مصرفيةٍ موازية.

بدلاً من ذلك، تستمد عملة يو إس دي إي (USDe) المستقرة قيمتها من أرصدة كريبتو موازيةٍ أبرزها عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، مع الحفاظ على قيمتها عبر مزيج من الأصول على البلوكتشين وإستراتيجيات التحوّط من مخاطر أسواق عقود المشتقات، ما يسمح لها بالحفاظ على استقرار قيمتها حتى خلال موجات التقلب الحادة للأسواق، ويتيح للمستخدمين أصلاً شبيهاً بالدولار دون الاعتماد على جهات إصدار عملات مستقرة مركزية كعملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC).

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر عملة إيثينا (Ethena) بنسبةٍ كبيرة بلغت 30%، ليتفوّق أداؤها على نظيره لأبرز العملات الرقمية كعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة ريبل (Ripple-XRP)، اللتين ارتفعتا بنسبة 5% و7% فقط على التوالي، فضلاً عن توفيرها مكاسبَ قوية بلغت 147% في آخر 30 يوماً.

وقد أدت موجة الشراء هذه إلى ارتفاع حاد في قراءة مؤشر RSI للعملة إلى 74، ليصبح مرورها بموجة تصحيح تتبع جني الأرباح مُرجحاً خلال الأسبوع، ما يُمكنه تعزيز استقرار سعر عملة إيثينا (Ethena) حول مستواه الحالي، أو يتسبّب بتراجع طفيفٍ يُعيده إلى خط مؤشر DMA-30، وسط توقعاتٍ بسعي المضاربين على ارتفاع سعر عملة ENA إلى دفعها للمرور بموجة ارتفاع أخرى قريباً، خاصةً إذا ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مجدداً.

عملة ستيلر (Stellar-XLM): رائدة تسهيل عمليات الدفع مرشحة لبلوغ مستويات قياسية جديدة

تأسست بلوكتشين ستيلر (Stellar) عام 2014 على يد جيد ماكاليب (Jed McCaleb) -أحد مؤسسي شركة ريبل- لتُصبح سريعاً أحد أبرز مشاريع قطاع الكريبتو الساعية إلى توفير حلول الدفع الدولية مع التركيز على السرعة الفائقة والتكلفة المنخفضة.

وعلى غرار عملة ريبل (Ripple)، حظيت عملة ستيلر (Stellar) بإشادة الأمم المتحدة لدورها المُحتمل في إنشاء شبكة دفع عالمية مستقبلية خاليةٍ من الوسطاء، ويكمُن الفرق الرئيسي بينهما في سهولة الوصول؛ فعملة ستيلر (Stellar-XLM) متاحةٌ للجميع، بينما ترتبط عملة XRP وبلوكتشين ريبل (Ripple ledger)بشكلٍ أعمق بالكيانات التي تُجري معاملاتٍ ضخمة مع البنوك.

وبدلاً من اتباع خوارزمية إثبات العمل (PoW) الخاصة ببلوكتشين بيتكوين (Bitcoin)، تعمل بلوكتشين ستيلر (Stellar) وفق خوارزمية إجماع ستيلر (Stellar Consensus Protocol)، والتي تتيح معالجة المعاملات عبر شبكة مُدققين موثوقين دون الحاجة إلى أنشطة التعدين التنافسية.

حالياً، تحتل عملة ستيلر (Stellar) المركز السابع عشر في قائمة ترتيب العملات الرقمية بقيمة سوقية تتجاوز 13.6 مليار دولار، وسط اعتقاد المحللين بأن تحسُّن الوضوح التنظيمي داخل الولايات المتحدة قد يُمهد لمرور سعر العملة بانطلاقةٍ قوية خلال الأشهر المقبلة.

أما فنّياً، فقد اخترق سعر العملة نمطَ الراية المبشر منتصف تموز/يوليو، عقب نشاط شراء تسبَّبَ به الحيتان (كبار المستثمرين) ما أدى إلى ارتفاع سعرها بنحو 7% الأسبوع الماضي ليبلغ 0.434$ وقت النشر، متجاوزاً مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 5%. ويُرجَّح أن يُواجه السعر مقاومةً عند 0.50$، لكنّ نجاحه باختراقها قد يؤدي إلى انطلاق سعر عملة ستيلر (Stellar) صوب 0.80$ بحلول تشرين الأول/أكتوبر، ما يُمهّد الطريق لتحدي أعلى قيمة تم تسجيلها مطلع عام 2018 عند 0.8756$.

