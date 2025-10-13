استقرار سوق العملات الرقمية عقب مساعي ترامب لتهدئة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين

أسعار الأصول الرقمية تشهد انخفاضاً حاداً خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أشعلت الرسوم الإضافية البالغة 100% التي فرضها ترامب على الصين موجة تصفياتٍ جماعية تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار.

تعافت أسعار العملات الرقمية الرائدة يوم الإثنين بعد موجة تراجع حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع محَت مليارات الدولارات من صفقات الرافعة المالية، وذلك في أعقاب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة مخاوف الأسواق من تصاعد التوتر التجاري مع الصين، إذ ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 4.5% ليصل إلى 115,459$، وقفز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 11.3% ليسجّل 4,161$، بينما صعد سعر عملة بينانس (Binance-BNB) بنسبةٍ تقارب 1% إلى 1,304$، وحققت عملة ريبل (Ripple-XRP) مكاسب بنسبة 10% لتبلغ 2.56$.

جاء هذا التعافي عقب تصريحاتٍ تصالحيةٍ أدلى بها ترامب ونائبه جي دي فانس (JD Vance) يوم الأحد، عبّرا فيها عن انفتاحهما على التوصّل إلى تسويةٍ تجارية مع بكين. واتّسم خطاب ترامب بنبرة أكثر ليونة، إذ وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ (Xi Jinping) بأنه “يَحظى باحترام كبير”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى إلى “المساعدة” لا “الإضرار” بالصين، رغم الخلافات القائمة بشأن صادرات العناصر النادرة وزيادات الرسوم الجمركية المرتقبة.

تصفية صفقات الرافعة المالية تمحو نحو 20 مليار دولار من رهانات الكريبتو

عانت الأسواق منذ يوم الجمعة حين أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافيةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية ما أشعل موجة بيعٍ عالمية، وجاء التراجع الحاد مساء يوم السبت حيث انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 110,000$، وتراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بأكثر من 20% خلال ساعات. ومع انخفاض أسعار الأصول عالية المخاطر، واجه متداولو الكريبتو عمليات تصفيةٍ جماعية تفاقمت بسبب ضعف السيولة وأوامر البيع الآلية على منصاتٍ مثل Binance وOKX وBybit.

وانخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية من مستوى 64 الذي يشير إلى “الطمع” حتى 27 الذي يعكس “الخوف”، وذلك خلال أقل من يومٍ واحد. وتعرّض أكثر من 1.6 مليون متداولٍ للتصفية، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 19.3 مليار دولار، بينما تُقدّر بعض المصادر أن القيمة الحقيقية قد تقترب من 30 مليار دولار، نظراً لأن بعض المنصات لا تُسجّل سوى أمر تصفيةٍ واحد في الثانية.

مخاوف تصاعد الحرب التجارية تُلقي بظلالها على آفاق النمو العالمي وأصول المخاطرة، بما في ذلك العملات الرقمية

بلغت خسائر السوق مستوى يقارب ما حدث في انهيار أيار/مايو 2021 حين أدّى الإفراط في استخدام الرافعة المالية إلى سلسلةٍ متسارعةٍ من عمليات البيع القسري، وقال مُحللون إن هذا الحدث الأخير يعكس الثغرات البُنيوية ذاتها في أسواق العملات الرقمية، والمتمثلة بالرافعة المالية المرتفعة، وضعف السيولة في فترات انخفاض النشاط، والبيع الآلي الناتج عن خوارزميات التداول.

وأشار جريج ماغاديني (Greg Magadini) -مدير المشتقات في شركة Amberdata- إلى أن القلق الحقيقي الآن يتمحور حول احتمال ردّ الصين بالمثل، قائلاً: “لا يكمن الخطر في الرسوم الجمركية نفسها، بل فيما إذا كانت الصين سترُدُّ بإجراءاتٍ مضادة حادة، فاندلاع حرب تجارية شاملةٍ بين أكبر اقتصادين عالميين ستُشكّل تحدياً كبيراً أمام النمو العالمي”.

وأضاف ماغاديني أنّ أنماط التداول الحالية تشير إلى تحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع بروز مؤشرات ضغط لدى مختلف فئات الأصول، موضحاً: “العملات الرقمية تتعرّض لضغوط، بينما يعكس الإقبال المتزايد على سندات الخزانة الأمريكية مخاوف حقيقية بشأن الزخم الاقتصادي”. في الوقت الراهن، يبدو أنّ تصريحات ترامب نجحت بتهدئة المزاج العام للسوق، إذ رحّب المتداولون في سوق الكريبتو بإشارات الانفتاح الدبلوماسي، رغم استمرار مستويات التقلّب العالية.