القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو تستعيد علامة 4 تريليون دولار، والتوزيع المجاني لأرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) يمكنه إشعال فتيل انطلاقة عملات الميم

تعافى قطاع الكريبتو من انتكاسة 10 تشرين الأول/أكتوبر الخاطفة التي أدت إلى فقدانه 12% من قيمته الإجمالية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث استعاد القطاع قيمته الإجمالية البالغة 4 تريليون دولار أمس الإثنين في دلالةٍ على إنهاك البائعين وظهور الفرصة المثالية لدخول الثيران (المضاربين على الارتفاع) بثقةٍ عالية.

وفيما يبحث القطاع عن أسس راسخةٍ لانطلاقته التالية، يتحضر مشروع عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) لتوزيع أرصدة نسخة عملته القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بتاريخ 14-15 تشرين الأول/أكتوبر مجاناً على مُستحقيها، لتصبح عملته العملة المُوحَّدة لزوج من أكبر النظم التقنية في قطاع الكريبتو، والذي يتألف من بلوكتشين سولانا وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

حالياً، تتجه أوضاع القطاع إلى الاستقرار فيما يعود المزاج الإيجابي ليعمَّ الأسواق، موفراً فرصةً مميزةً لتفعيل التوافق متعدد شبكات البلوكتشين؛ حيث تدخل عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) مرحلةً جديدةً من نموّها مدعومةً بحشد داعميها الذي رافقها منذ البداية.

استقرار السوق بعد تصفية صفقات بقيمة 19 مليار دولار، وعملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) تستعد للخطوة التالية

أطلق إعلان الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي موجة تصفية صفقاتٍ بقيمة 19 مليار دولار لم ينجُ منها أقوى المستثمرين؛ فبينما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 7.8% (من 122,582$ إلى 110,000$) في يومٍ واحد، سجّلت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) انخفاضاً أكبر بنسبة 12.33% (من 4,368$ إلى 3,435$) بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر.

ويبدو أن المزاج العام استعاد توازنه بدليل ارتداد مؤشر الخوف والطمع للكريبتو إلى مستوياتٍ وسطية، مع إيمان مستثمرين كثر بإمكانية بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ أعلى مقارنة بالمُسجلة مطلع تشرين الأول/أكتوبر مع تبقي أكثر من 15 يوماً على انتهائه.

كما يُعد هذا التوقيت مثالياً لمشروع بادر إلى ربط عملته وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)؛ متيحاً الوصول لأحد أكثر أنظمة القطاع التقنية نشاطاً ومُعززاً زخم تنامي قيمة عملته، إلى جانب جعل معروضها انكماشياً نتيجة حرق أرصدة العملة في مرحلة الوصول المبكر (أثناء بيع النسخة القائمة على بلوكتشين سولانا). بالتالي، قد يكون توسيع النظام التقني مفيداً لعملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) مع عودة المستثمرين إلى أصول المخاطرة.

التوسع إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) يتسبب بحرق 5.2 مليار عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe)

انتهت رسمياً مرحلة الوصول المبكر لعملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) العاملة على بلوكتشين سولانا بحرق أكثر من 5.2 مليار عملة WEPE إجمالاً.

فقد ساهم أعضاء المجتمع خلال مرحلة الوصول المبكر بإنجاح التوسع إلى بلوكتشين سولانا عبر أنشطة شراء نتجَ عنها حرق أرصدة موازيةٍ من عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) -تلقائياً- بقيمةٍ تعادل 0.001$ (سعر العملة الجديدة على بلوكتشين سولانا) في تلك اللحظة وفق سعر العملة في السوق.

مثلاً، إذا بلغ سعر عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين إيثيريوم حينها 0.0001$، سيتم حرق 10 عملات منها مقابل كل عملة يتم شراؤها على بلوكتشين سولانا، فيما سيتم حرق عملتين إذا كان سعرها 0.0005$، ليتلقى المشاركون بالتالي رصيداً مكافئاً لنظيره المحروق على بلوكتشين إيثيريوم ولكن على بلوكتشين سولانا، على أن تُوزّع هذه الأرصدة تلقائياً ومجاناً يومي الثلاثاء والأربعاء.

يُذكر غياب الحاجة لتحصيل الأرصدة الموازية يدوياً؛ حيث تم تسجيل كافة عمليات الشراء واحتساب كلِّ عملةٍ تم حرقها، ليحصل أوائل المشاركين على رصيد أقل من العملة يمثل نسبةً أكبرَ من المعروض الإجمالي، وهي صفقةٌ رابحةٌ من ناحية البيانات الاقتصادية.

وسيتولى فريق المشروع سدَّ الفجوة بين المعروض المحروق والمُوزّع باستخدام مخصصات الخزينة التي تم جمعها من أنشطة إعادة الشراء السابقة للعملة، دون المساس بعمليات الحرق السابقة المثبتة بشكلٍ دائم على البلوكتشين.

البيانات الاقتصادية الأقوى والتركيز المجتمعي يعززان التفاؤل بمستقبل عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe)

ارتفع سعر عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) بنسبة 11% منذ تعافي السوق، وقد تكون هذه الارتدادة مجرَّد بدايةٍ لانطلاقةٍ أقوى، ويستمر المشروع بمنح الأولية لمجتمعه الذي تتصدره مجموعة تداول النخبة الخاصة به، حيث تشتهر المجموعة بتوفير إعدادات تداول مقنعةٍ وفرت مكاسبَ بنسب تتجاوز 1,000% لأعضائها؛ كما أصدر مجتمع العملة مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) -تضم 5,000 عنصر- تتميز بنجاحها المستمر، وقد سجّلت مؤخراً أحجام بيع في المتاجر الثانوية بقيمة تجاوزت 8.2 عملة إيثيريوم (Ethereum).

في ذات السياق، تراجع المعروض الإجمالي لعملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) بنسبة 2.6% مع بدء توسعها إلى النظام التقني لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، وتستعد العملة للمزيد من الارتفاع السعري بالتزامن مع ازدياد التفاعل فيما بين شبكات البلوكتشين وتوافر الظروف الملائمة.

ولمعرفة المزيد حول مشروع عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe)، يُمكنكم زيارة موقعها الرسمي والانضمام إلى مجتمعها على منصات X وتيليجرام وإنستجرام وديسكورد.

يُمكنكم نقل إدارة أصولكم على محفظة سولانا خاصةٍ بكم إلى محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) -التي تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتوفرة- لاستعراض جميع أرصدتكم وإدارتها في مكان واحد، كما يُمكنكم تحميل تطبيقها من متجري Google Play وApple App Store.