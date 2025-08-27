توقعات الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة تشين لينك (Chainlink-LINK) بحلول نهاية عام 2025

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

رغم انخفاض أسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام مؤخراً، وبعض التوقعات غير المتفائلة، قام نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) الأحدث في الصين ديب سيك (DeepSeek) بوضع توقعاتٍ متفائلةٍ حول سعر عملة ريبل (Ripple) وعملة تشين لينك (Chainlink) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu)، مُرجّحاً أن تسجل مكاسب كبيرةً فيما تبقى من عام 2025.

وسجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في آب/أغسطس عند 124,457$، وهو أمر غير مفاجئ لأن العملات الرقمية بشكلٍ عام تُسجّل عادةً مستوياتٍ مرتفعة ضمن موجات ارتفاعها في هذا الشهر، كما حققت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أيضاً إنجازاً لافتاً بارتفاع سعرها إلى 4,953$، مُعزّزةً مكانتها كرائدة العملات البديلة.

ومع دعم الرئيس الأمريكي للعملات الرقمية، وسن قوانين أقل صرامة، إلى جانب نمو القطاع بشكلٍ مستمر، تُهيمن الإيجابية على التوقعات السعرية للعام القادم. أيضاً، رجَّح مُحللون أن تمر أسعار العملات الرقمية بموجة ارتفاعاتٍ أخرى بعد التصحيح الحالي، ويبدو أن نموذج DeepSeek يؤيد هذه التوقعات المتفائلة.

عملة ريبل (Ripple): DeepSeek يرجح أن يتضاعف سعرها مرتين مسجلاً أفضل عام له على الإطلاق

حققت عملة ريبل (Ripple) إنجازاتٍ لافتة في عام 2025، مع فوز شركة Ripple بالنزاع القضائي طويل الأمد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتخطي السعر حاجز 1$، مُرتفعاً بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي، ويُرجّح نموذج DeepSeek أن يتواصل هذا الزخم الإيجابي.

ويكتسب سعر هذه العملة الزخم بشكلٍ مستمر، مع ازدياد أعداد مستخدمي البلوكتشين الخاصة بها (XRP Ledger)، كما أسهم إطلاق بطاقة الدفع الخاصة بهذه العملة مؤخراً في تعزيز هذا الزخم. ومن المُرجح أن يتم إطلاق صندوق لتداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) خلال تشرين الأول/أكتوبر، ما يُعزز احتمال تحقق هذه التوقعات، وهو ما يرجّحه التحليل الفني لسعرها الذي اقترب كثيراً من تسجيل مستوياتٍ غير مسبوقةٍ هذا الشهر قبل أن ينخفض إلى 2.90$، ويمرَّ حالياً بمرحلة تصحيح، كما هو واضح في المخطط البياني.

المصدر: XRPUSD / TradingView

كما يشير التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى احتمال ارتفاعه نهاية العام الحالي إلى 10$ في حال تواصلت الظروف المواتية في السوق. من جهته، فإن حجم تداول هذه العملة يرتفع بشكلٍ مستمر، وقد يرتفع أكثرَ فأكثرَ في حال نجَح السعر بالبقاء فوق مستوى 2.90$. وعليه، يبدو أن احتمال ارتفاع السعر إلى 10$ على المدى الطويل ممكن التحقق، ويجب عليه أولاً خرق مستوى المقاومة عند 3.66$.

ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقةٍ محايدة عند 46، ما يشير إلى احتمال حدوث تحركاتٍ سعرية صاعدة أو هابطة. ورغم وقوع مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، لكنّ احتمال الارتفاع واردٌ جداً، وفي حال نجَح بالارتفاع فوق خط الإشارة، فقد يتحوّل اتجاه الزخم لصالح الثيران من المضاربين على الارتفاع.

DeepSeek يرجح ارتفاع سعر عملة تشين لينك (Chainlink) إلى 40$ على الأقل

يرى البعض أن حقيبة الاستثمار في السوق الصاعدة لا تكتمل دون عملة تشين لينك (Chainlink)، وهو ما يؤيده نموذج DeepSeek الذي رجّح أن يرتفع سعر هذه العملة بشكلٍ كبير؛ وتقدمت شركة Bitwise لتوّها بطلب إنشاء صندوق لتداول عملة تشين لينك في البورصة (LINK ETF)، وهو أول صندوق مخصص للتداول الفوري لهذه العملة، مع تضمينها مع عملات أخرى في طلباتٍ سابقة، ما يعكس إيجابية المزاج العام للمؤسسات حول هذه العملة. وفي العام الماضي، تضاعف سعر هذه العملة، مرتفعاً فوق مستوى 10$، ويستهدف الآن تخطي مستوياته غير المسبوقة في عام 2021.

المصدر: LINKUSD / TradingView

ويتأرجح السعر حالياً قرب مستوى 24$، ويقع مستوى المقاومة المهم القادم عند 53$، وفي حال نجح السعر بخرقه، فقد يواصل ارتفاعه نحو مستوى 150$؛ ويشير وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55 إلى قوة الزخم، مع احتمال ارتفاعه أكثر فأكثر. ويشير الاستقرار النسبي لمؤشر MACD إلى انحسار ضغوط البيع، ما يُرجّح ارتفاع السعر بشكلٍ كبير في حال تواصل نمو حجم التداول.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): DeepSeek يرجح ارتفاع سعر هذه العملة وباقي عملات الميم بشكل كبير في نهاية العام

رغم كونها إحدى عملات الميم الأضعف أداءً هذا العام، قد يكون سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) جاهزاً أخيراً للارتفاع بقوة في نهاية عام 2025، وارتفع سعر هذه العملة بعد ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ كبير مؤخراً، ويشير ارتفاعُ حجم تداول وسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى احتمال مروره بموجة ارتفاعاتٍ جديدة، خصوصاً بعد الأداء المتواضع هذا العام، حيث انخفض السعرُ بنسبة 20% تقريباً في الـ 365 يوماً الماضية، ولكنّ هذا الارتفاع الأخير قد يمثل بداية ارتفاعاتٍ كبيرة.

المصدر: SHIBUSD / TradingView

ويشير شراء كم كبير من هذه العملة بين مستويي 0.00001$ و0.00012$ أن المتداولين يُرجّحون ارتفاع السعر بشكلٍ كبير، مع وقوع مستوى المقاومة المهم القادم عند 0.00013$، والذي يكافح السعر لخرقه منذ وقتٍ طويل. من جهته، يتوضع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45 مع اقترابه من منطقة البيع الزائد، ورغم انخفاض حجم التداول حالياً، لكنّه يرتفع كلما سجل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تحركاتٍ كبيرة. وفي حال اكتسب سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الزخم الكافي لخرق مستوى المقاومة القادم، فقد يواصل ارتفاعه بقوة، وهو ما يُرجّحه نموذج DeepSeek الذي أكد أيضاً ارتفاع أسعار باقي عملات الميم، وخصوصاً تلك العملات الجديدة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة، مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) التي نجَح اكتتابها بجمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال وقتٍ قصير، مع سعيها إلى تكرار نجاحات عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

