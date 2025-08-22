توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لاستثمارات شركة بلاك روك (BlackRock) وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة أن يتسبّبا بكسر مستوى الدعم الحرج؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

لطالما كان آب/أغسطس شهراً مواتياً لانطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) خلال دورات السوق الصاعدة؛ ولم يمثل هذا العام استثناءً، فقد سجّل سعرُها أعلى مستوياته الجديدة فوق 123,000$ آنفاً هذا الشهر، مخالفاً غالبية التوقعات.

أما الآن، فيبدو أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يمر بموجة تراجع مستمر، خاصةً بعد عمليات تحويل أرصدة كبيرة من العملة، والتي أجرتها عناوين مرتبطةٌ بشركة بلاك روك (BlackRock).

فخلال آخر 24 ساعة، نقلت شركة بلاك روك (BlackRock) أكثر من 10,584 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تتجاوز 1.19 مليار دولار -وفقاً لسعرها البالغ 112,000$- إلى منصة كوينبيس (Coinbase)؛ ويبدو أن هذه الخطوة أثارت مخاوف المستثمرين، خاصةً وأنها تُعَد السابقة الأولى لأحداثٍ مشابهةٍ منذ فترةٍ طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أكثر من 60,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وربّما تم بيعها عبر منصة كوينبيس، ويُمكنكم قراءة المزيد حول توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) هنا.

تصحيح أم تغيير للمسار: توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

سعر زوج BTC/USD – المصدر: TradingView

يشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) انخفاضاً طفيفاً حالياً، حيث تراجع نحو مستوى دعمه الرئيسي البالغ 112,000$، والذي سبق أن انطلق منه مسجلاً أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق (ATH).

ومنذ انطلاقته الأخيرة، يواصل السعر تراجعه عقب تسجيله مستواه القياسي غير المسبوق، ما يُعد أمراً منطقياً، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 32.93، في إشارة إلى مرور العملة بموجة بيع زائد، ما يوحي بأن المشاركين في السوق ربّما بالغوا في التشاؤم، ويجعل من حدوث ارتدادة وشيكةٍ أمراً وارداً.

من جانبه، يُظهر مؤشر MACD زخماً سلبياً نظراً لاستمرار خط الاتجاه بالابتعاد عن نظيره للإشارة، ما يُوحي بعدم انتهاء موجة البيع بعد، ولكنْ إذا تماسك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوى الدعم وبدأ بالارتفاع، فقد نشهد انعكاساً للمسار.

وفيما يمكن لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) كسر مستوى دعمه المحوري والاستقرار أدناه لفترة ما، فإننا ربما قد نكون على أعتاب سيناريو مختلفٍ تماماً إذا ما استمرت شركة BlackRock وغيرها من الشركات بالبيع.

ما الذي ينتظر عملة بيتكوين (Bitcoin) في أيلول/سبتمبر؟

يبدو أن أيلول/سبتمبر المقبل سيكون شهراً هاماً لعملة بيتكوين (Bitcoin) ولمختلف الأسواق، فهناك احتمالية بنسبة 81% أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بنسبة 0.25% خلال اجتماعه المقرّر يومي 15 و16 الشهر القادم.

ولطالما كان أيلول/سبتمبر شهراً صعباً على عملة بيتكوين (Bitcoin)، وأحد أضعف أشهر العام أداءً بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية؛ فعلى مدار الـ 35 عاماً الماضية، وصل معدّل تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) إلى نسبةٍ تقارب 1% خلاله.

ولكن هل تودون معرفة ما الذي أثبت مرونته في السوق مراراً وتكراراً حقاً؟ إنها عملات الميم، وبخاصةٍ تلك العملات الجديدة التي تُواكب أحدث صيحات الرواج، لذا يُواصل اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) خطف الأضواء والتمتع باهتمام واسع حالياً بفضل عائد رهنها السنوي المرتفع.

7 أيام فقط تبقت على اللحاق بركب أفضل لاعبي فئة عملات الميم لشهر أيلول/سبتمبر

تبقت 7 أيام فقط للحاق بفرصة شراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900)! فمع وصول معدل جمع التمويل إلى 46%، نقطع حوالي نصف الطريق لكنّ المرحلة التالية هي الأهم؛ فبمجرّد وصول نسبة 100%، قد يُغلق باب الاكتتاب مبكراً.

فعملة توكن 6900 (TOKEN6900) تستعد لاستلام راية المزاح من سابقتها عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وكلاهما يحمل لافتة 69 المميزة لنهج عملات الميم الرقمي في الطرافة.

وبينما قامت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) على السخرية المحضة، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تُطلق العنان لآفاق الجنون المالي، وذلك بجمعها بين السخرية من النظم المالية التقليدية وطرافة الرقم 69، لتدخل مباشرةً إلى قلب ثقافة عملات الميم، بعد أن فقدت غالبية المشاريع إدراكها للمعنى الحقيقي الخاص بعملة الميم.

يُذكر التزام عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بسقف معروضها الكلي، مع تحديد المشروع مستهدفه التمويلي بجمع 5 مليون دولار، والذي بمجرّد بلوغه، ستنتهي فرصة شراء عملة T6900 بهذه الأسعار المنخفضة.

ومع نجاحه بجمع 2.34 مليون دولار حتى الآن، يحقق المشروع 46.4% من الحصيلة التمويلية المستهدفة للاكتتاب، وإذا استمرَّ جمع التمويل بهذه الوتيرة المتسارعة، فربّما يبلغ هدفه التمويلي خلال أسبوعين فقط.