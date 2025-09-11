توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) بنسبة 0.1% مع احتفاظ السعر بمستواه فوق نمط المثلث عند 113,000$

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 113,884$ بحجم تداول يومي تجاوز 56.3 مليار دولار بارتفاع نسبته 2.25% خلال 24 ساعة، وتأتي هذه المكاسب وسط ظروفٍ أسهل على صعيد الاقتصاد الكلي عقب انخفاض غير متوقع في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين (PPI) لشهر آب/أغسطس، حيث أظهر المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين -الذي يستثني الغذاء والطاقة- انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.1% بدلاً من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 2.8% مقارنة بـ 3.4 في تموز/يوليو؛ ويمنحُ تراجع التضخم في قطاع البيع بالجملة أملاً بخفض معدلات الفائدة بالتزامن مع متابعة المتداولين للمخططات البيانية بانتظار تأكيد الاختراق الصاعد لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

مفاجأة مؤشر أسعار المنتجين وردة فعل السوق

سجّل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في آب/أغسطس أول انخفاضٍ له منذ 4 أشهر، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بزيادة جديدة، حيث انخفضت قيمة المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1% خلال شهر مقارنةً بزيادة تموز/يوليو البالغة 0.7%، فيما تباطأ التضخم السنوي في أسعار الجملة إلى 2.6% من 3.1%.

وتشير تفاصيل التقرير إلى تباطؤ السوق وانخفاض أسعار الطلب الأخير على الخدمات بنسبة 0.2% بعد أن ارتفعت بنسبة 0.7% في تموز/يوليو، كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.1% فقط مقارنةً بارتفاع الشهر الماضي البالغ 0.6%، فيما ثبت مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Core PPI) للسلع النهائية عند قيمة 2.8% التي تمثل أدنى مستوياته منذ نهايات عام 2023.

وساهمت هذه البيانات في تخفيض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي وتوقّع موقفٍ أكثر تساهلاً منه في أيلول/سبتمبر، كما تصب هذه الظروف في صالح أصول المخاطرة -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin)- خاصةً مع تلاشي الصدمات التضخمية.

نقاط أساسية من بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI):

انخفض المؤشر الكلي بنسبة 0.1% لشهر آب/أغسطس بدلاً من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%.

انخفض المؤشر السنوي من 3.1% في تموز/يوليو إلى 2.6%.

انخفاض المؤشر الأساسي (Core PPI) إلى قيمة 2.8% التي تُمثل أدنى مستوياته منذ بدايات عام 2024.

التبدلات التنظيمية والعالمية

لم تكن بيانات الاقتصاد الكلي المحرك الوحيد للسوق هذا الأسبوع؛ حيث أعلنت بورصة Cboe عزمها إطلاق عقودٍ آجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) فور الحصول على الموافقات التنظيمية. وتُعرف هذه المنتجات باسم “العقود الآجلة المستمرة” وتحاكي عقود المبادلات الدائمة التي تتواجد عادةً في الأسواق الخارجية وتخضع لإشراف الجهات التنظيمية الأمريكية، وسيسمح هذا للمؤسسات بالاستثمار على المدى البعيد دون الاضطرار إلى تجديد العقود بشكلٍ متكرر، ما قد يشكل تغييراً هيكلياً يُعزز المشاركة في السوق.

NEW: @CBOE is set to launch 10-year $BTC & $ETH "Continuous futures" on Nov 10 (pending approval) 🚨



A regulated alternative to perpetual swaps — long-term exposure, daily cash adjustments, no rollover friction pic.twitter.com/hEv4xkGpMG — crypto.news (@cryptodotnews) September 9, 2025

في سياق متصل، قامت حكومة قيرغيزستان بتمرير مشروع قانون لإنشاء احتياطي كريبتو مدعوم حكومياً وإطلاق عمليات تعدينٍ وطنية، في خطوة تهدف إلى تنويع الأصول الحكومية عن طريق تمثيل الأصول رقمياً على البلوكتشين واقتناء العملات المستقرة والتجميع المباشر لعملة بيتكوين (Bitcoin).

⚡️ The Parliament of Kyrgyzstan has passed amendments to the bill “On Virtual Assets” in all three readings at once, establishing regulations for the #crypto market in the country.



The bill addresses multiple aspects of Kyrgyzstan’s crypto adoption, including creating a legal… pic.twitter.com/ntHSj0xchi — Mpost Media Group (@mpost_io) September 10, 2025

أما في الولايات المتحدة، فقد كشف رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز (Paul Atkins) عن إطلاق مبادرة مشروع الكريبتو (Project Crypto) في باريس في إشارة إلى تحوّلٍ من النهج المتشدد في الرقابة إلى تبني قواعد تنظيميةٍ أكثر وضوحاً. وأكد أتكينز أن معظم العملات الرقمية لا ينبغي تصنيفها كأوراق مالية، بما يتماشى مع قانون تنظيم الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA).

🚨 CRYPTO CLARITY IS COMING



SEC Chairman Atkins says it plain: Most crypto assets are NOT securities.

But the confusion is killing innovation.



🇺🇸 Entrepreneurs like Sen. Bernie Moreno are using blockchain to modernize everything from car titles to legacy systems.



They don’t… pic.twitter.com/egUqSJqfei — America First Policy Institute (@A1Policy) September 10, 2025

وتصب هذه التطورات في صالح عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل، سواءً من خلال توسّع العقود الآجلة في الولايات المتحدة، أو تبنيها على مستوى الحكومات في الخارج، أو تعزيز الشفافية التنظيمية داخلياً.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً أسفل مستوى المقاومة عند 113,800$، ويكشف المخطط البياني للسعر في إطار الساعتين نمط مثلثٍ صاعد يتميز بمستوياتٍ دنيا متصاعدة تضغط على مستوى المقاومة الأفقية. ويُواصل متوسط الحركة البسيط لمدة 50 فترة عند 111,896$ مسارَه الصاعد، فيما يقف نظيره لمدة 200 يوم عند 112,738$ مباشرةً أسفل السعر، ما يُعزز مناطق الدعم.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: Tradingview

كما يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 64 التي تعكس زخماً قوياً دون الوصول إلى منطقة الشراء الزائد، كما تُؤكد الشمعات الصاعدة المتعاقبة سيطرة المشترين على السوق. وإذا نجح السعر بالإغلاق أعلى 113,800$، فإن المسار الفني يشير إلى أهدافٍ عند 115,400$ متبوعاً بـ 117,150$ و118,617$$، مع إمكانية بلوغ 125,000$ على المدى المتوسط في حال استمرار الزخم.

وقد يؤدي الفشل في البقاء فوق مستوى 112,000$ لإضعاف الحركة الصاعدة وإفساح المجال للانخفاض نحو مستويات 111,000$ و110,000$ و108,450$، ويُمكن تأكيدُ هذا الانعكاس بظهور سلسلةٍ من الشمعات الهابطة (شمعةٍ ابتلاعيةٍ أو نمط الغربان الثلاثة السود) قرب مستوى المقاومة.

Bitcoin is consolidating just under $113.8K resistance within an ascending triangle. A breakout could target $115.4K–$117.1K, while failure risks $112K–$110K support. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 11, 2025

إستراتيجية تداول مقترحة:

يُفضَّلُ الرهان على ارتفاع السعر عند الإغلاق فوق مستوى 113,800$ واستهداف مستويات 117,000$ و125,000$ مع تحديد إيقاف الخسارة أسفل 111,000$. وفي ظلّ بيانات الاقتصاد الكلي الداعمة وتوسّع المنتجات الاستثمارية المُوجّهة للمؤسسات والتبني العالمي؛ قد يرسمُ المثلث الحالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) أساساً للحركة الصاعدة التالية أكثرَ من كونه حركة تصحيحية قصيرة، وقد يصل السعر إلى 130,000$ بسرعةٍ أكبر من المتوقع في حال تناغم الزخم مع هذه التطوّرات الهيكلية.

