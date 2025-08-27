توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مستوى الدعم يظهر علامات ضعف، فهل يتهيأ السوق لانخفاض سريع نحو 100,000$؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يقف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوى 110,360$ متراجعاً بأكثر من 1.15% خلال آخر 24 ساعة، فيما يترقب المتداولون منطقة الدعم عند 112,000$. فبقيمة سوقية مباشرة تبلغ 2.19 تريليون دولار، ومع تداول ما يقارب 19.9 مليون عملة BTC، ما زالت العملة تتربّع على عرش قطاع الكريبتو، غير أن مشهد التوقعات قصير الأجل يبدو قاتماً.

ويرى المُحللون أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) “مُعلّقٌ بخيطٍ رفيع” بعدما لامس الحدَّ الأدنى لقناة الدعم؛ فكسرُ مستوى 112,000$ قد يفتح الباب أمام تراجعاتٍ أكبر، مع اعتبار نطاق 108,695$-110,000$ خط الدفاع الأخير قبل الانزلاق إلى مستوياتٍ أعمق. أمّا الصورة الأشمل فتُظهر أن الطلب المؤسساتي لا يزال قوياً، لكنّ المتداولين على المدى القصير يتساءلون إن كانت الموجة الصاعدة لهذا الصيف قد بلغت منتهاها.

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل يلوح انخفاض خاطف في الأفق؟

على الصعيد الفني، لا يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) محاصراً داخل قناة هابطةٍ بعد فشله مطلع الشهر عن التماسك فوق مستوى 124,450$، وقد رسمَ التراجع سلسلة من القمم المنخفضة، فيما يستقر السعر حالياً قرب 110,100$.

المستويات الفنية المحورية:

متوسط الحركة البسيط المقاس بمدى 50 يوماً (116,553$): يمثل الآن مقاومة علوية.

يمثل الآن مقاومة علوية. النقطة المحورية عند 112,000$: تمثل نقطة التقاء خط اتجاه سابق مع مستوى دعم.

تمثل نقطة التقاء خط اتجاه سابق مع مستوى دعم. نطاق الدعم 108,695$-110,000$: أرضية حرجة قبل مزيد من التراجعات.

أرضية حرجة قبل مزيد من التراجعات. مخاطر الهبوط: 105,150$ و101,550$ إذا فشل الدعم الحالي.

وتُوحي مؤشرات الزخم بالحذر؛ إذ يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38، ما يعني أن العملة في منطقة بيع زائد دون أي انحرافٍ إيجابي، كما أن مؤشر MACD سلبيٌّ ويعكس ضغوطاً هابطة. أما الشموع الأخيرة فتُظهر حالة تردد بذيولٍ طويلةٍ من الأسفل وفتائل طويلةٍ من الأعلى، ما يعكس صراعاً بين المشترين والبائعين.

#Bitcoin is testing key support near $110K after failing to hold $124.4K highs.

Daily chart shows a descending channel, RSI oversold (38), MACD still negative.

⚠️ Break below $108.5K → $105K / $101K

✅ Break above $116.8K → $120.9K / $124K



— Market at a decision point. pic.twitter.com/i7qj3Xsdmr — Arslan Ali (@forex_arslan) August 26, 2025

وفي حال صمد مستوى الدعم، قد يتمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من الارتداد نحو 116,850$، حيث تلتقي مقاومة القناة مع متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً. أما تجاوز هذا المستوى بثباتٍ فسيُمهد الطريق نحو 120,900$ ثم إلى قمة آب/أغسطس عند 124,450$.

على النقيض من ذلك، فإن هبوطاً حاسماً دون 108,695$ سيُعزز مخاوف التراجع، وقد يُسرّع الانحدار نحو 100,000$، وهو مستوى قد يثير موجة بيع ذُعريّ لكنه قد يستقطب أيضاً موجة تجميع مؤسساتية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): نحو 130,000$ أم 100,000$؟

المعادلة ثنائية: إمّا أن يحافظ السعر على دعمه ويُشكّل قاعدةً صلبة، أو أن انخفاضاً خاطفاً يدفعه إلى مستوى 100,000$؛ فإذا تمكنت القوى الشرائية من إعادة السعر فوق 116,850$، فإن البنية السعرية تُرجّح صعوداً جديداً نحو 124,000$-130,000$ مع استعادة الزخم.

لكنّ كسر الدعم بشكلٍ مستمر دون 108,500$ سيضع مستويات 105,000$ و101,000$ في دائرة الاستهداف، ويفتح في النهاية الباب لاختبار الحاجز النفسي عند 100,000$.

وما دام الطلب المؤسساتي قائماً كمرساةٍ داعمة، قد يكون أي هبوطٍ عابراً ومؤقتاً، لكنْ إذا استمرَّ مستوى الدعم في التصدّع، فقد يشهد السوق أعنف تصحيح منذ الموجة الصاعدة في حزيران/يونيو.

من جهتنا، نرى أن مرحلة التماسك الحالية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لا تُعبّر عن اتجاه هابطٍ بقدر ما تُمهّد للموجة الصاعدة المقبلة. وسواء انطلق الارتداد من 110,000$ أو بعد انزلاق نحو 100,000$، فإن المسار الطويل الأمد نحو قمم جديدة لا يزال قائماً بثبات.

