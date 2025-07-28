توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): نشاط أحد الحيتان (كبار المستثمرين) من عصر ساتوشي (Satoshi) يحفز التقلبات، فما التالي؟

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يعاني تقلباتٍ كبيرةً بعد قيام أحد الحيتان من عصر ساتوشي ببيع عملاتٍ بقيمة 9.70 مليار دولار، بينما يستهدف نمط الوتد الهابط اختراق مستوى 125,000$ وسط الاستيعاب (عمليات الشراء) المؤسسي.

يُواجه سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تقلباتٍ شديدةً بعد قيام أحد الحيتان من عصر ساتوشي ببيع عملاتٍ بقيمة 9.7 مليار دولار كان يَحتفظ بها منذ عام 2011، حيث قامت شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) بتسهيل عملية التصفية الضخمة عبر عدة منصات تداول.

وقام الحوت بتحويل أكثر من 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) على دفعات ما أدى إلى تراجع السعر بنسبة 4.21% خلال أسبوع إلى 115,444$، حيث وزّعت شركة Galax Digital أكثر من 17,123 عملة بيتكوين بقيمة 1.98 مليار دولار على منصات التداول الكبرى، بما في ذلك بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) وأو كي إكس (OKX).

يُذكر أن التحليل يشير إلى أن عمليات البيع هذه قد تكون مرتبطة بمخترق سيطرَ على محفظة الحوت وسهّل عمليات البيع عبر شركة Galaxy Digital. وعلى الرغم من المخاوف بشأن اضطراب السوق، يشير المحللون إلى إمكانية استيعاب ضغط البيع دون أي تأثير طويل الأجل.

من جانبه، لاحظ كي يونغ جو (Ki Young Ju) -المدير التنفيذي لشركة CryptoQuant- أن “الحيتان القديمة تبيع عملاتها للحيتان الجديدة التي ستحتفظ بالعملة لفتراتٍ طويلة”، ما يدل على أن التبني المؤسسي يُغيّر تحركات السوق التقليدية.

أما التحليل الفني، فهو يشير إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتعافى من فخ الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) النفسي الكلاسيكي، بينما يُشكّل نمط وتدٍ هابطٍ مُستهدفاً الوصول إلى مستوى 125,000$، بينما يقوم المشترون المؤسساتيون -بما في ذلك شركة بلاك روك (BlackRock) ومايكروستراتيجي (MicroStrategy)- بشراء العملات المباعة وامتصاص ضغط البيع.

$BTC just followed the emotional cycle to the letter.



First the bull trap. Then the fear flush.



Everyone bullish → then panic → then silence.

This is how major moves start: max pain, max confusion.



Most won’t be ready for what’s next. pic.twitter.com/oixsz2k7gz — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 27, 2025

نمط الوتد الهابط يستهدف الوصول إلى قمم جديدة عند 125,000$

يكشف المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في إطار 4 ساعاتٍ عن تشكل نمط وتد هابط، حيث يختبر السعر حالياً حدَّ النمط العلوي عند حوالي 118,347$.

ويُعتبر نمط الوتد الهابط واحداً من أكثر أنماط الانعكاس الصاعد موثوقية، حيث تتقارب القمم والقيعان المنخفضة باتجاه نقطة الالتقاء.

كما يشير الخط الأزرق الممتد نحو مستوى 125,000$ إلى احتمال ارتفاع السعر بحذر إذا نجح باختراق نمط الوتد، وتبين أحجام التداول وجود تراجع في مستوى المشاركة تزامناً مع نضج النمط، يتبعه ارتفاع في النشاط أثناء محاولات الاختراق.

كذلك، يُظهر المكان الحالي للسعر بالقرب من الحد العلوي لنمط الوتد أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشكل مراحل نهائية من النمط، ومن المُرجّح أن يؤدي اختراقه إلى تحفيز عمليات شراء قائمةٍ على الزخم، ما سيدفعُ سعرَها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق القمة السابقة البالغة 123,000$.

وسيؤدي هذا التقارب بين الحد العلوي والسفلي للنمط إلى الضغط على السعر بشكلٍ متزايد، علماً أن هذا الهدوء عادةً ما يسبق حركة سعرية قوية ومفاجئة عند خروجه من هذا النطاق الضيق.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الحيتان يشترون العملة بكميات كبيرة ما يدل على الاستيعاب المؤسسي

يكشف تحليل ممتلكات الحيتان من عملة بيتكوين (Bitcoin)عن تفاوتٍ مثير للاهتمام، حيث يقوم كبار المالكين بشراء العملة بكمياتٍ كبيرة على وجه السرعة بالرغم من عمليات بيع حيتان عصر ساتوشي.

ويُظهر التغير السنوي في ممتلكات الحيتان زياداتٍ حادةً بلغت مستوياتٍ لم تُسجَّل منذ مراحل التجميع الرئيسية السابقة. فبينما يقوم الحيتان القدامى ببيع عملاتهم، يواصل المستثمرون المؤسساتيون الجدد شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) بكمياتٍ كبيرة عند المستويات الحالية.

يشير هذا إلى أن كبار المستثمرين يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة لدرجة البيع، بل تُوفر فرصة دخولٍ جذابة.

وتتضمّن الأنشطة المؤسسية الأخيرة استحواذ شركة بلاك روك على 1,204 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية، ومايكروستراتيجي على 4,225 عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُحسّن قدرة السوق على استيعاب العملات الناتجة عن عمليات بيع الحيتان المستمرة.

وعادةً ما يترافق هذا السلوك المتباين -حيث يخيم عدم اليقين على المستثمرين الأفراد بينما يستمر الحيتان بشراء العملة بكمياتٍ كبيرة- مع تموضع الأموال الذكية (استثمارات الحيتان) استعداداً للارتفاع التالي.

تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المستمر في سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) من 65.95% إلى 61.25% يعكس تحولاً صحياً لرأس المال، ما يشير إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يستمر في الارتفاع تزامناً مع ارتفاع قيمة العملة السوقية، ما يدعم القطاع بأكمله.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): الفرصة الأخيرة للحصول على العملة خلال الاكتتاب قبل إطلاقها في الربع الثالث المالي

تقوم مبيعات حيتان عصر ساتوشي وعمليات الشراء المؤسسي بتسليط الضوء على تطور عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو التبني السائد.

وقد جمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أكثر من 5 مليون دولار، ولم يتبقَّ سوى كميةٍ محدودة للغاية من العملات قبل إطلاق شبكتها الرئيسية في الربع الثالث أو الرابع من عام 2025.

المصدر: موقع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

والآن، يؤمّن المستثمرون الأوائل حصصهم من عملة حل الطبقة الثانية المبنية على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والتي تعالج مشكلات توسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

فوق هذا، تُوفر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لمالكيها آلية رهن بعائد سنوي مرتفع، كما تسمح لهم بالوصول إلى التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتطبيقات الألعاب التي لم تكن متاحة سابقاً لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin).

كذلك، تقوم المنصة بتقديم نسخةٍ ملفوفةٍ من عملات بيتكوين (Bitcoin) تسمح بالمشاركة بسهولةٍ في النظم التقنية المتوسعة مع الحفاظ على التعرّض لعملة بيتكوين أثناء ارتفاع سعرها المحتمل نحو مستوى 125,000$ وما يليه.

وتوفر قابلية التشغيل البيني عبر شبكات البلوكتشين بنية تحتية بمستوى مؤسسي لتطوير عملة بيتكوين (Bitcoin) كي تكون أكثر من مجرّد مخزن للقيمة.

في الحقيقة، تقدم الحصة المحدودة المتبقية في الاكتتاب واقتراب إطلاق الشبكة الرئيسية، الفرصة الأخيرة للمستثمرين الراغبين بالتعرّض لبنية تحتيةٍ لزيادة قابلية توسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) خلال هذه المرحلة الانتقالية المؤسسية.

ويُنصَح المستثمرون المهتمون بالشراء من خلال موقع الاكتتاب أو عند إدراج العملة في منصات التداول الكبرى بعد إطلاق الشبكة الرئيسية، حيث إن مالكي عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) سيحققون أكبرَ عائد مُمكن بعد إطلاق المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO).