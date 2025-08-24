توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): تلميحات باول (Powell) بخفض الفائدة والتدقيق التايواني وخطة الفلبين المتعلقة بحيازة 10,000 عملة BTC ترسم معالم وجهة العملة صوب 130,000$

عادت عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى دائرة الضوء مجدداً بتجاوز سعرها 116,000$ وبروز عدة عوامل عالمية يُمكنها مجتمعة إعادة رسم ملامحها المستقبلية؛ فبينما أثار تلميح جيروم باول (Jerome Powell) -رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- بخفض معدلات الفائدة موجة من التفاؤل، تتطلع الفلبين لإنشاء احتياطي إستراتيجي بقيمة 1.1 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما تعزّزت موثوقية القطاع بعد حملة مصادرات أرصدة كريبتو بقيمةٍ بلغت 72 مليون دولار في تايوان.

وتُبرز هذه التطورات مجتمعةً الدورَ المتنامي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع المالي العالمي، سواءً كأداة تحوّطٍ أو كأصل استثماري. وفيما توحي الدلالات الفنية لتحركات السعر بإمكانية حدوث اختراق وشيك، يتطلع المتداولون حالياً إلى بلوغ علامة 130,000$ بمزيد من الثقة.

قضية غسل الأموال المرتبطة بأنشطة كريبتو بقيمة 72 مليون دولار في تايوان تعزز موثوقية القطاع

وجَّه الادعاء العام التايواني تُهماً إلى مجموعة مؤلفة من 14 شخصاً فيما وصف بأكبر قضية غسيل أموال في البلاد تقارب قيمتها 72 مليون دولار من العملات الرقمية، واستخدمت المجموعةُ بقيادة شي رين (Shi Qiren) منصتي تداول غير مُرخصتين هما “CoinW” و “CoinThink Technology”للاحتيال على أكثر من 1,500 شخص، حيث أودعوا الأموال في أجهزة صرافة آلية، وحولوها إلى عملاتٍ أجنبيةٍ تم استخدامها لشراء أرصدة من عملة تيثر (Tether-USDT)، ليقوموا أخيراً بسحبها.

Taiwan prosecutors are investigating the largest-ever money laundering case involving a brick-and-mortar virtual currency exchange. Fourteen individuals, using the CoinW exchange, assisted a fraud ring in converting cash into virtual currency. Over the course of a year, they… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 22, 2025

يُذكر أن السلطات صادرت أرصدةً تقدر بملايين الدولارات، وسياراتٍ فاخرةً، فضلاً عن أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin). وفيما طالب المدّعون العامّون بمصادرة أصولٍ بقيمة 39 مليون دولار، نفت منصة CoinW تورّطها في القضية.

وكشفت القضية عن مخاطرَ متعلقةٍ بالرقابة الهشة على الأسواق، ما جعل المستثمرين ينظرون إلى هذه الإجراءات الصارمة كخطوة إيجابيةٍ نحو التمتع بثقة تنظيميةٍ أقوى قد تمثل دعماً مستداماً لعملة بيتكوين (Bitcoin).

خطاب باول في قاعة جاكسون هول يشعل انطلاقة أسواق الكريبتو

أشاع خطاب جيروم باول (Jerome Powell) -رئيس الاحتياطي الفيدرالي- في منتدى جاكسون هول (Jackson Hole) أجواء التفاؤل مُجدّداً عندما ألمح إلى خفضٍ مرتقب لمعدلات الفائدة مشيراً إلى أن متغيراتٍ طارئة قد “تستدعي تعديل السياسات” حسب تعبيره، ما دفع الأسواق إلى رفع توقعاتها بخفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل إلى 90%.

A dovish speech by Powell, signaling interest rate cuts, has energized the crypto market. $BTC and $ETH saw an increase, with #Ethereum's stronger performance relative to #Bitcoin drawing particular attention. pic.twitter.com/SJlN4LkgNm — Crypto Data Space (@cryptodataspace) August 22, 2025

وأدى ذلك إلى انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 112,000$ متجاوزاً 114,700$ في دقائق معدودة، بينما قفز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 7% مسجلاً 4,600$، وحققت العملات البديلة -بما فيها عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ريبل (Ripple-XRP)- مكاسبَ بنسب فاقت 6% بعد أن مرت الأسوق بموجةٍ بيعية قوية آنفاً هذا الأسبوع، لكنّ تصريحات باول الإيجابية قلبت مزاج المستثمرين عموماً إلى الإيجابية.

فمن المعروف دورُ خفض معدلات الفائدة في تحريك السيولة صوب أسواق الكريبتو، وبالتالي ارتفاع أسعار العملات الرقمية، وهو ما أصبح المتداولون يتوقعونه الآن.

الفلبين تطمح إلى مخزون وطني من عملة بيتكوين (Bitcoin) يضم 10,000 عملة BTC

جاءت التطورات الهامة الأخرى من العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تقدم مشرعو الفلبين بمشروع قانون لإنشاء احتياطي إستراتيجي يضم 10,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1.1 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، وتنصّ الخطة على قيام البنك المركزي الفلبيني بشراء 2,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) سنوياً لمدة 5 سنواتٍ، والاحتفاظ بها كوديعةٍ لمدة 20 عاماً.

BREAKING: 🇵🇭 Philippine Congressman proposes a bill to create a national #Bitcoin reserve of 10,000 $BTC, aiming to bolster economic stability and hedge against debt. pic.twitter.com/wbxtnB43cn — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 22, 2025

وقد وصف النائب ميغز فيلافويرتي (Migz Villafuerte) عملة بيتكوين (Bitcoin) بأنها “الذهب الرقمي”، مؤكداً قدرتها على تعزيز الأمن المالي للبلاد. وفي حال الموافقة على المقترَح، ستنافس حيازات الفلبين من عملة بيتكوين (Bitcoin) نظيرتها لمملكة بوتان (Butan) التي تحتفظ بـ 10,565 عملة BTC، وتتجاوز ممتلكات السلفادور البالغة 6,276 عملة، في خطوةٍ اعتبرها المتداولون الذين يُعوّلون على التبني المؤسساتي إشارةً بالغة الإيجابية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – نظرة فنية

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في المدى المنظور متوازنة، حيث يظهر المخطط البياني الوارد أدناه كساحة معركةٍ بين المشترين والبائعين.

فبعد استمرار الانزلاق ضمن قناةٍ هابطة منذ منتصف آب/أغسطس الجاري، ارتدَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكل حادٍ عن مستوى الدعم البالغ 112,000$ ليستعيد موقعه أعلى مؤشر متوسط ​​الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50) المستقر عند 115,578$، وليُلامِس -لفترةٍ وجيزة- حاجز 117,000$ في محاولةٍ لكسر الحدّ العلوي للقناة السعرية.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

بذلك، أكد نموذج الهارمونيك (Harmonic Pattern) الممتد من 124,450$ إلى 105,150$ إمكانية حدوث التقلبات الأخيرة، فيما شكلت شمعة التداول الصاعدة الأخيرة حول مستوى الدعم نمط المطرقة المُبشر، تلتها شموع خضراء قد تتطور نحو تشكيل نموذج “الجنود البيض الثلاثة” الداعي إلى التفاؤل في حال تواصل الزخم. من جهةٍ أخرى، ارتفعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لتشير حالياً إلى 55، كما يُظهر مؤشر ​​MACD تقاطعاً صاعداً مع أشرطةٍ بيانيةٍ متدرجة الارتفاع، وكلاهما يُعزز التوقعات الإيجابية.

فإذا اخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 117,000$ ونجح بالتماسك أعلى 119,000$ ستتركز الأهداف التالية عند 121,800 و124,400$، ومن المرجّح أن يدفع اختراقُها للتحرّك صوب 127,500$ وربما 130,000$ خلال الأشهر المقبلة. أما على الجانب السلبي، فيُمثل 113,500$ و112,000$ زوج مستويات الدعم الرئيسية.

خطة تداول مقترحة لعملة بيتكوين (Bitcoin)

يُمكن اعتبار الدخول بحذر أعلى مستوى 116,200$ مع أمر لإيقاف الخسائر دون 112,000$ بمثابة خطةٍ توازنُ بين المخاطر والمكاسب، فإذا تأكدت سيناريوهات الصعود، قد ينطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صوب 124,400$ وربّما 130,000$ مع تزايد الزخم الإيجابي خلال بقية عام 2025.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الجديدة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، فهي مُصممةٌ لمنح النظام التقني لرائدة القطاع قابلية التوسع بتوفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، وتطوير عملات الميم وإطلاقها عليها.

فمن خلال جمعها بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ بشبكتها الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاعه العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزز الاهتمام بالمشاركة فعلاً وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 11.7 مليون دولار، مع تبقي قدر ضئيل من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012795$ فقط، ومن المُقرر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا