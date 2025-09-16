توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): دعم من شركة باي بال (PayPal) ورهان شركة Strategy بقيمة 73 مليار دولار واستهداف مستوى 119,500$

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 115,262$ مع حجم تداولٍ يومي قدره 53 مليار دولار، مُحافظاً على استقراره رغم التطورات التنظيمية المختلطة. وقد وردت أخبارٌ مهمةٌ من شركة باي بال (PayPal) التي أطلقت ميزة PayPal Links التي تسمح بإرسال أو طلب عمليات الدفع عبر روابط قابلةٍ للتخصيص، وقد تم تفعيلها حالياً في الولايات المتحدة وستتوفر قريباً في المملكة المتحدة وإيطاليا والمناطق الأخرى.

ستقوم باي بال بدمج العملات الرقمية في هذا النظام لتتيحَ إرسال عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) والعملات المستقرة حول العالم بنفس سهولة تحويل الدولارات اليوم، ويُمكن أن تُسرّع هذه الخطوة التبني الواسع للأصول الرقمية وتضيف استخداماتٍ واقعية لها بفضل الحسابات النشطة على باي بال التي تتجاوز 430 مليون حساب.

Launching today: PayPal links 🚀



Send and receive money as easily as sending a message–just share a one-time link by text, DM, or email.



Live now in the US, and more markets soon.



Coming next: crypto support for peer-to-peer via the PayPal app—including Bitcoin, Ethereum,… pic.twitter.com/H3ZDGUBGiS — PayPal (@PayPal) September 15, 2025

ميزة PayPal Links لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) والعملات المستقرة.

إعفاءات ضريبيةٌ لعمليات التحويل الشخصية بين الأصدقاء والعائلة.

تفعيل الميزة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.

تساعد هذه الميزة على توسيع استخدامات عملة بيتكوين (Bitcoin) خارج نطاق المضاربة، كما تُعزز التفاؤل بتبني العملة على المدى الطويل.

أوروبا تشدد الرقابة على قطاع الكريبتو

حذّرت الهيئة المالية الفرنسية (AMF) من احتمال حظر شركات الكريبتو المرخصة في دول أوروبية أخرى وفقاً لقواعد “الجواز” المنصوص عليها في قانون تنظيم الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)؛ يأتي هذا التحذير خشية استغلال الشركات لتساهل بعض الدول في تطبيق القوانين، وتُطالب فرنسا -مدعومةً من إيطاليا والنمسا- بإشراف لجنة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بشكلٍ مباشر على شركات الكريبتو الكبرى، وذلك لوضع قواعد أشدَّ صرامةً وتعزيز الأمن السيبراني.

France has warned it may try to block some crypto firms licensed in other EU countries from operating domestically as part of a push to get oversight transferred to the bloc’s central securities regulator https://t.co/L25g0GYYqC pic.twitter.com/BCspA2lDYT — Reuters (@Reuters) September 15, 2025

وأثار رد الفعل الأولي مخاوف المتداولين الأوروبيين، لكنّ العديد من المحللين ينظرون إلى هذا التطور كخطوةٍ إيجابيةٍ باتجاه قواعد أكثر وضوحاً وشفافية تؤسس للثقة المؤسساتية.

من جانبها، تستمر الأسواق باعتبار هذه الرقابة الصارمة عاملاً إيجابياً للتبني على المدى الطويل رغم تسبّبه بتقلباتٍ على المدى القصير.

إستراتيجية خزينة شركة Strategy تعزز التفاؤل بعملة بيتكوين (Bitcoin)

قامت شركة Strategy الخاصة بمايكل سايلور (Michael Saylor) بشراء 525 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 60 مليون دولار ليُصبح رصيدها الإجمالي 638,985 عملة بيتكوين تعادل قيمتها 73 مليار دولار تقريباً. بالتالي، تتبوأ Strategy مكان أكبر شركةٍ مالكةٍ لعملة بيتكوين منذ أول عملية شراء ضخمةٍ بقيمة 250 مليون دولار عام 2020، كما ارتفع سعر سهمها (MSTR) بنسبة 140% العام الماضي، وقد دخلتَ صناديقُ التقاعد إلى هذ المجال باستخدامها لأسهم MSTR كوسيطٍ للاستثمار غير المباشر في عملة بيتكوين (Bitcoin).

Strategy now holds $71B in #Bitcoin, ranking as the 5th largest corporate treasury among all US public companies. pic.twitter.com/18ADuMQSpr — TFTC (@TFTC21) September 9, 2025

ويُساهم اندفاع Strategy لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin) بتعزيز دورها كأصول خزينةٍ مؤسساتية وإغلاق الفجوة بين وول ستريت (Wall Street) وقطاع الكريبتو.

التحليل الفني لتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الثيران يستهدفون مستوى 119,500$

يكشف المخطط البياني خروج سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من القناة الهابطة واستقراره نسبياً في الوقت الحالي أسفل المقاومة الهامة في منطقة 116,000$-116,750$، فيما يلعب متوسط الحركة الأسي لمدة 50 يوماً (EMA-50) دورَ الدعم عند مستوى 114,411$، ويُساعده نظيره لمدة 200 يوم عند مستوى 93,920$ بالحفاظ على الاتجاه الصاعد طويل الأمد.

المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: موقع TradingView

من جهته، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 56، ما يشير إلى وجود زخمٍ صاعد دون دخول منطقة الشراء الزائد، فيما تكشف أنماط شمعات القمم الدوارة عن تردد السوق قبل احتمال حدوث اختراق صاعد، ويُمكن لتجاوز مستوى 116,750$ أن يفسح المجال لارتفاع السعر نحو 119,500$ و122,200$ و124,500$، فيما سيؤدي الفشل بالبقاء فوق مستوى 114,400$ إلى انخفاضٍ محتمل نحو 112,000$ و108,250$.

ويُمكن للمتداولين وضعُ صفقات مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق مستوى 114,400$ مع إيقاف الخسارة أسفل 112,000$ مُستهدفين بلوغ مستوى 119,500$. أما بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن الاستقرار النسبي الحالي قد يكون الأخير من نوعه قبل القفزة الصاعدة التالية وبلوغ سعر 130,000$ في الفترة المقبلة.

