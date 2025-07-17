توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إثر تشكل نمط شموع تداول مُقلق؛ فهل سعرها مقبلٌ على تصحيح قوي؟

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تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المخطط البياني اليومي شكلت شمعة الشهاب الساقط المثيرة للقلق، لتميل توقعات سعرها حالياً إلى مروره بتصحيح وشيكٍ أكثر من استمراره بالارتفاع لملامسة 125,000$.

شكلت تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مؤخراً نمطاً فنياً يُعرف بشمعة الشهاب الساقط، في دلالةٍ على إمكانية انعكاس المسار السعري وحدوث تصحيح معتدل أو استقرار نسبي ضمن نطاق 115,000$-120,000$. ورغم هذه الدلالة السلبية، لم يُبد مؤشر القوة النسبية (RSI) انحرافاً هابطاً، ما يُوحي بأن تشكيل تحركات السعر شمعة تداول حمراء قد يُمثل -ببساطةٍ- فترة هدوء نسبي تمهيداً لموجة الارتفاع التالية.

ملء الفجوة السعرية لعملة بيتكوين (Bitcoin) في أسواق بورصة شيكاغو التجارية (CME) تدعم مواصلة الارتفاع

يستقر تداول زوج BTC/USD حالياً عند 118,061$، مع ملاحظة محللي السوق أن تراجع السعر يوم الإثنين الماضي إلى 115,736$ ليس سوى محاولةٍ لسد فجوة تداولات بورصة شيكاغو التجارية CME)) اليومية الواقعة بين مستويي 114,000$ و117,000$، والتي أصبحت توفر حالياً دعماً رئيسياً لاستكمال مسيرة الارتفاعات صوب 140,000$.

يُذكر أن تحركات سعر رائدة القطاع -التي تتمتع حالياً بقيمة سوقية تفوق 2.36 تريليون دولار وأحجام تداول يومي بقيمةٍ تتجاوز 50 مليار دولار- تتبع حالياً نموذج تجميع ويكوف (Wyckoff Accumulation Pattern) المُكوّن من موجات شراء ← بيع ← إعادة شراء ← اختراق عمودي.

فيما تُشير وضعية الاتجاه الحالي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استهدافه نطاق 136,000$-140,000$، والذي حددته بيانات موقع CryptoQuant باعتباره الحاجز العلوي للمسار الصاعد، والذي يتناسب مع الانحراف المعياري+1 (STD) لمالكي العملة ممّن استمروا بالاحتفاظ بما بحوزتهم منها خلال الشهر الماضي.

التحليل الفني: استهداف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نطاق 136,000$-140,000$ يبقى قائماً

يوضح المخطط البياني اليومي لتحركات زوج عملات بيتكوين/تيثر (BTC/USDT) اتباعه مساراً صاعداً بقوة، حيث استقرَّ تداوله حالياً عند 118,061$ بعد اختراقه الناجح للحواجز السابقة.

ورغم تكوّن شمعة تداول هابطة، تبقى تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) محتفظةً بقوتها طالما بقي أعلى مستويات دعمه المتحركة قصيرة الأجل التي توفرها مؤشرات متوسطات الحركة الأسية (EMAs) بمدى 20 و50 و100 و200 يوم مشكلةً نطاق دعم قوي، في تأكيد على تمتعه بمسار صاعد قوي.

المصدر: TradingView

فطالما بقي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متماسكاً أعلى نطاق 113,000$-114,000$ (منطقة تلاقي مؤشرات EMAs) تبقى هيكليته الصاعدة سليمة، ويُرجّح أن يؤدي اختراق حاجز 120,000$ إلى تحركه صوب مستهدفه الرئيسي التالي الموافق لامتداد فيبوناتشي عند 124,600$، وربما بلوغ 136,000$.

إجمالاً، تبقى هيكلية مواصلة الارتفاع قائمةً ما لم يغلق السعر دون مؤشر متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50).

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يكتسب زخماً إضافياً مع انطلاق موسم العملات البديلة

بخلاف أعلى المستويات المسجلة لشهري آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر عام 2024، تُظهر البيانات الحالية على البلوكتشين أن السوق تحتفظ بمجالٍ كبير للانطلاق، ما يمنح العملات البديلة واكتتابات الكريبتو الجديدة مساحة كبيرةً للنمو، ولعل ذلك هوالسبب باكتساب اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) زخماً قوياً نظراً لتوفيرها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) قائم على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، إلى جانب تصميمه لإكساب بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) مزايا العقود ذكية فائقة السرعة والرسوم المنخفضة.

وبجمع اكتتابها أكثر من 3 مليون دولار، أصبحت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) سريعاً إحدى الفرص الاستثمارية الأكثر رواجاً في موسم العملات البديلة الحالي.

ويهدف المشروع إلى خفض رسوم المعاملات حتى قرابة الصفر وتقليل أوقات تسوية المعاملات إلى ثوانٍ بدلاً من الدقائق التي تتطلبها الطبقة الأساسية، وتتوافر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الآن للشراء والرهن بسعر اكتتابها البالغ 0.012275$، مع عوائد رهن تصل إلى 297% ما يجعلها فرصة جذابة جداً.

وللمشاركة في اكتتابها، يُمكنكم ربط محافظكم (كمحفظة Best Wallet) بواجهة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر(Bitcoin Hyper) ثم شراؤها مقابل ما بحوزتكم من عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو سولانا (Solana-SOL) أو يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو تيثر (Tether-USDT) أو بينانس كوين (Binance Coin-BNB)، كما يمكنكم شراؤها بالفيزا والماستركارد.