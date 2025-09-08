توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): كيوساكي (Kiyosaki) يحذر من كساد اقتصادي كبير، فهل ستسهم ندرة العملة في دعم قيمتها؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يُحذّر روبرت كيوساكي (Robert Kiyosaki) -المؤلّف المعروف لكتاب “الأب الغني والأب الفقير”– منذ عدة أشهر من احتمال دخول الولايات المتحدة فيما يصفه بـ “الكساد الأعظم“، وقد اعتبرَ كثيرون ذلك في البداية طرحاً مبالغاً به في التشاؤم، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تجعل إغفال هذه المخاوف أمراً صعباً. ووفق الأخبار المتداولة، فقد ارتفع الدين العام الأمريكي ليتجاوز 37 تريليون دولار، فيما بلغ دين الأُسَر مستوى غير مسبوق عند 18.39 تريليون دولار. أيضاً، تُسجّل معدلات التعثر في سداد ديون بطاقات الائتمان ارتفاعاً ملحوظاً، ما يشير إلى أن المواطنين الأمريكيين يواجهون صعوباتٍ متزايدةً في تحمّل أعباء تكاليف الاقتراض المرتفعة.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.



I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025

إلى جانب ذلك، بدأ سوق العمل -الذي مثّل طيلة سنواتٍ أحد أبرز أعمدة قوة الاقتصاد الأمريكي- بالتراجع. ففي آب/أغسطس، لم يُضِف الاقتصاد سوى 22,000 وظيفة جديدة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام.

🔴 ⚠️ BREAKING: US NONFARM PAYROLLS ACTUAL 22K (FORECAST 75K, PREVIOUS 73K) $MACRO — FinancialJuice (@financialjuice) September 5, 2025

في المقابل، يظل التضخم مرتفعاً على نحوٍ عنيد، ويواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً متزايدة. فإذا لجأ إلى خفض معدلات الفائدة بوتيرةٍ بطيئة، فقد يتعرّض النمو إلى مزيد من التباطؤ. أمّا إذا خفّضها بشكلٍ مفرطٍ، فقد يثير ذلك مشاكل جديدة، حيث يعكس ارتفاع حالات الإفلاس وتراجع ثقة المستهلك وبطء النمو هشاشة الوضع الاقتصادي. في هذا السياق، يكتسب تحذير كيوساكي أهميةً متجددةً، إذ يجد كثير من المستثمرين في الندرة المتأصلة التي تخص عملة بيتكوين (Bitcoin) وسيلة تحوّطٍ محتملة ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أفضلية ندرة عملة بيتكوين (Bitcoin)

تمتاز بنية عملة بيتكوين (Bitcoin) بما لا تمتاز به العملات التقليدية: حدٌّ أقصى ثابت للمعروض، ويبلغ معروضها الكلي 21 مليون عملة، وقد جرى تعدين أكثر من 19.9 مليون منها حتى الآن، ما يجعل المعروض المتبقي في تناقص مستمر. ومن المنتظر أن يؤدي حدث التنصيف المقبل في عام 2028 إلى تقليص المعروض الجديد بدرجةٍ أكبر، ما يُعزز من محدودية العملة في وقتٍ تواجه فيه الأصول التقليدية مخاطر تخفيف القيمة وتقلّص القوة الشرائية.

وبخلاف الذهب، تُعتبر عملة بيتكوين (Bitcoin) أصلاً عابراً للحدود يتميز بالشفافية وقابلية التحويل الفوري، أي أنها أداة تحوّط جذابةٌ بشكلٍ متزايد في ظل عدم اليقين النقدي، وفي حال تزايدت مخاوف الركود فقد تعزز محدودية المعروض مكانتها كمخزنٍ للقيمة. وبالنسبة للكثيرين، فإن المخاطر التي يثيرها كيوساكي تعكس بجلاء أهمية ندرة العملة.

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القصير

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حول 110,800$ داخل مثلثٍ صاعد، وهو نموذج فنيٌّ يشير عادةً إلى استمرارية الاتجاه الصاعد. فمنذ أواخر آب/أغسطس، تكشف الحركة السعرية عن قيعانٍ متصاعدة تضغط على مستوى المقاومة عند 113,400$ ما يعكس حالة تجميع متواصلة. في الوقت نفسه، يقوم متوسط الحركة البسيط بمدى آخر 50 شمعة تداول (SMA-50) عند 110,209$ بدور مستوى دعم، فيما يُحدد نظيره المُقاس بمدى 200 يوم (112,543$) النقطة المحورية.

مخطط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في إطار 4 ساعات – المصدر: TradingView

على صعيد مماثل، تشير مؤشرات الزخم إلى اتجاه إيجابي، إذ يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 51، بينما تعكس أنماط الشموع -من نوع دوجي والقمم الدوارة- قدرة المشترين على امتصاص الضغوط، ويُحتمل أن يؤدي اختراق مستوى 113,400$ مصحوباً بأحجام تداول مرتفعةٍ إلى فتح المجال أمام الارتفاع نحو 115,400$ و117,150$، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد.

أمّا في حال تم كسرُ مستوى الدعم عند 110,000$، فإن مستويات الدعم التالية تقع عند 108,450$ و107,400$. مع ذلك، يشير خط الاتجاه الصاعد إلى أن مثل هذه التراجعات تحمل طابع التصحيح لا الانعكاس. وبالنسبة للمتداولين، فإن الدخول في صفقات مضاربةٍ على الارتفاع فوق 113,400$ مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل 110,200$ يُمثل فرصةً واضحة.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) طويلة الأجل: مستويات أعلى في الأفق

يظل الاتجاه العام لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صاعداً بقوة، ومدعوماً بالقناة الصاعدة على المخطط البياني الأسبوعي. هنا، يتماسك السعر فوق 110,000$ مع مقاومةٍ فوريةٍ عند 124,750$ تليها منطقة اختبار محورية عند 134,500$. فاختراق هذه المنطقة من شأنه أن يمهّد الطريق نحو أهداف فيبوناتشي قرب 171,000$، ثم 231,000$ كمرحلةٍ بارزة لاحقةٍ على المدى الطويل.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

ويعمل متوسط الحركة البسيط بمدى 50 أسبوعاً (SMA-50) عند 95,928$ كمستوى دعم قوي متغيّر، في حين يُشكّل نظيره المُقاس بمدى 200 أسبوع (SMA-200) عند 42,869$ الأرضية الأساسية. ويشير مؤشر القوة النسبية عند 62 إلى زخم إيجابي مستقر دون وصوله إلى مستويات الشراء الزائد ليترك مجالاً لمواصلة النمو، كما تُظهر الشموع غيابَ أي إشاراتٍ لانعكاساتٍ كبرى، في دلالةٍ واضحة على استمرار قبضة المشترين.

أما للمستثمرين على المدى الطويل، فقد يمثل الانخفاض نحو نطاق 100,000$-104,000$ فرصاً للتجميع أكثر من كونها مخاطر فعلية. ومع تباطؤ وتيرة إصدار العملات الجديدة وازدياد الطلب، تتعزز جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin) القائمة على ندرتها، لتُرسّخ حجتها في بلوغ سعرها مستوياتٍ من ستة أرقام خلال الدورة المقبلة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يقدم مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني للبلوكتشين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

جدير بالذكر نجاحُ المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتحَ المجالَ أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفير أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) قابلة للتوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.4 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة.

في الختام، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012875$ -والذي سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب- عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها بالعملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في الاكتتاب من هنا