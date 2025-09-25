توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينجح رهان شركة جويزي بمليار دولار وتوجّه بيلاروسيا نحو التبني بتحفيز اختراق سعري جديد؟

تحوُّط شركة Jiuzi بما يصل إلى مليار دولار من العملات الرقمية وتبنّي بيلاروسيا لها يشعلان الأجواء، وتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تشير إلى اختراق سعري لا يُمكن للمتداولين تجاهله.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 112,700$، بحجم تداول يومي تجاوز 50 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ 2.24 تريليون دولار؛ وتُشير أحدث التطورات إلى أن تبنّي العملات الرقمية في قطاع التجزئة لم يَعُد محصوراً بالجهات المتخصصة، بل بدأ يدخل دائرة الاهتمام العام. في هذا السياق، أطلقت Wildberries -أكبرَ متجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا- خدمةَ دفع بالعملات الرقمية في بيلاروسيا عبر منصة Whitebird، وهيَ أول منصة كريبتو مرخصةٍ في البلاد.

وبدلاً من التحويلات المباشرة، يشتري العملاء شهاداتٍ إلكترونيةٍ باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT)، والتي يمكن استردادُها لاحقاً واستخدامها للتسوّق على منصة Wildberries.

وما يزال البرنامج في مرحلته التجريبية، غيرَ أن السلطات في بيلاروسيا تتوقع أن تصل قيمة معاملات الدفع بالعملات الرقمية إلى نحو 3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهوَ ما قد يدعم الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل.

الشركات تراهن على عملة بيتكوين (Bitcoin)

إلى جانب قطاع التجزئة، يبرز أيضاً اهتمام الشركات مجدداً. فقد فاجأت شركة شحن المركبات الكهربائية الصينية Jiuzi Holdings السوق بخطةٍ تُخصّص من خلالها ما يصل إلى مليار دولار للاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB). وقد أدى الإعلان عن الخطوة الهادفة إلى التحوّط من التقلبات الاقتصادية إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 47% لفترة وجيزة قبل أن يتراجَع لاحقاً ويستقر عند مستوياتٍ أكثرَ واقعية.

وبالنظر إلى أن الاحتياطيات النقدية للشركة لم تتجاوز 943,000$ حتى أواخر عام 2024، فالتساؤلات حول كيفية تمويل هذه الخطوة تبقى قائمة. مع ذلك، يُسلط هذا الإعلان الضوءَ على اتجاهٍ عام تتزايد فيه الشركات التي تُفكر بتبنّي العملات الرقمية ضمن إستراتيجيات خزائنها المالية.

بالتوازي مع ذلك، تعهّدت شركة كراكن (Kraken) بتقديم مليوني دولار لمجموعاتٍ سياسية أمريكية تدعو إلى وضع قوانين كريبتو أكثر وضوحاً، ويَعكس هذا التبرع -المُقسّم بين مؤسسة America First Digital ولجنة العمل السياسي لصندوق الحرية (Freedom Fund PAC)- الجهودَ الحثيثة من جانب القطاع لضمان إرساء الوضوح القانوني.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

من الناحية الفنية، يتحرك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن قناة هابطةٍ بعد أن بلغ 117,800$ في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وتزامن التراجع عند 115,185$ مع “تقاطع الموت” قصير المدى، مع تقاطع متوسط ​​الحركة البسيط لـ 50 يوماً (SMA-50) دون نظيره لـ 200 يوم.

ومع اقتراب مؤشر القوة النسبية من 45، يبدو أن الزخم تحوَّل نحو البائعين، ما يُشير إلى ضعفٍ مؤقتٍ وليس استسلاماً من جانب المشترين. من ناحيةٍ أخرى، يقع مستوى المقاومة الأقرب عند 114,025$ فيما يُشكل مستوى 112,000$ دعماً هاماً على المدى القصير، وقد يؤدي كسرُ هذا المستوى إلى التراجع نحو مستويي 111,095$ و109,771$.

مع ذلك، ينبغي على المتداولين البقاء في حالة ترقّب لأي إشاراتٍ صاعدة. فقد يؤدي الارتداد من مستوى 111,000$ -لا سيّما إذا ما تأكد بشمعة ابتلاعية صاعدة أو تباعد إيجابي في مؤشر القوة النسبية- إلى اختراق القناة الهابطة، وسيفتح هذا السيناريو المجالَ أمام الارتفاع نحو 115,200$ و116,600$، مع احتمال استمرار تزايد الزخم خلال الربع الأخير من عام 2025.

الخلاصة: مع توسّع تبنّي قطاع التجزئة للكريبتو في بيلاروسيا، وتخصيص الشركات مليارات الدولارات للعملات الرقمية في خزائنها، وتحسّن الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، فإن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشق طريقه بهدوء نحو ارتفاعاتٍ جديدة، وما يزال هناك احتمال لارتفاعه نحو 116,000$ في الوقت المناسب إذا توافقت الظروف الفنية مع عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة.

