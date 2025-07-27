توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مع اتجاه الأنظار نحو نمط المثلث الهابط، هل يستطيع السعر تحقيق ارتفاع بنسبة 100%؟

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ظهور نمط مثلث هام مؤخراً، وتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن تُمنّي النفس بتحركٍ بنسبة 100%، فيما يدافع الثيران عن مستوى الدعم 115,000$.

ما يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عالقاً ضمن حالة شدٍّ وجذب بين الإيجابية والسلبية، وتُشكل التحركات السعرية للعملة الآن نموذج مثلث هابط يواجه مقاومة واضحة عند خط الاتجاه.

حالياً، تقع منطقة الدعم الحرجة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 115,000$ و116,000$، حيث يتمركز المُضاربون على الارتفاع في هذه المنطقة بقوة. وقد أثارَ هذا الدعمُ المرن تفاؤلاً بإمكانية تحقيق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مكاسبَ بنسبة 100%، أي ما يُعادل ضعف مستويات السعر الحالية.

جالاكسي ديجيتال والحيتان الخاملة يقفان وراء انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

يُعزى الانخفاض الأخير في السوق بشكل رئيسي إلى الضغوط الناتجة عن بيع شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) المستمر لعملة بيتكوين (Bitcoin). ففي جلسة تداول يوم الجمعة وحدَها، باعت الشركة 12,850 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار، عبرَ منصات تداولٍ مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاملة منذ فترة طويلة ببيع ما يصل إلى مليارات الدولارات من عملات BTC في جلسات التداول الأخيرة.

وأدت ضغوط البيع هذه مُجتمعة إلى عمليات تصفيةٍ واسعة النطاق، ما دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 116,000$ في ظل محاولات السوق لاستعادة توازنها.

في هذا السياق، لاحظ مُحلل عملة بيتكوين (Bitcoin) كي يونغ جو (Ki Young Ju) فرقاً كبيراً عن دورة السوق الصاعدة لعام 2021، مُشيراً إلى أن الحيتان باعت حينها حيازاتها لصغار المستثمرين، في حين أن الدورة الحالية تشهد قيام الحيتان الخاملة بنقل ممتلكاتها إلى مؤسساتٍ استثمارية جديدة تسعى للاستثمار على المدى الطويل.

#Bitcoin cycle theory is dead.



My predictions were based on it—buy when whales accumulate, sell when retail joins. But that pattern no longer holds.



Last cycle, whales sold to retail. This time, old whales sell to new long-term whales. Institutional adoption is bigger than we… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 24, 2025

مع ذلك، تُواصل المؤسسات الاستثمارية والمستثمرون على المدى الطويل الاستفادة من انخفاض الأسعار.

ويُحافظ رائد الأعمال البارز في مجال الكريبتو آرثر هايز (Arthur Hayes) على نظرته المتفائلة، متوقعاً أن يحقق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفاعاً بنسبة 100% عن مستوياته الحالية ليصل إلى حوالي 250,000$ بحلول نهاية عام 2025.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى مستويات بيع شديد عند 37.8

من الناحية الفنية، يُظهر المخطط البياني لزوج بيتكوين/تيثر (BTC/USDT) المقاس على مدى 4 ساعاتٍ دخولَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فترةً من التقلبات الشديدة، ويتركّزُ حالياً حول 116,041$ بعدَ تراجعه حتى الحدود الدنيا لمنطقة فجوة كبيرة (ناتجةٍ عن فرق كبير في سعر الافتتاح عن سعر الإغلاق) في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

ومن الجدير بالذكر تداولُ عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً أدنى خط اتجاه الدعم الهابط الذي انعكس دوره ليصبح مقاومةً، ما يُعزز الإطار الهابط الحالي.

المصدر: TradingView

وبالإضافة إلى حركة السعر الحالية، توجَدُ فجوة قيمة عادلة (FVG) تمتد بين 119,000$ و121,000$، وقد تُشكل هدفاً محتملاً في حال عودة الزخم الصاعد.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فيبدو وقد لامسَ مؤخراً منطقة البيع الشديد بالقرب من 37.8 قبل أن يُظهر علامات انتعاشٍ متواضعة. وتشير حركة مؤشر القوة النسبية الحالية إلى أن زخم الهبوط قصير الأجل قد يكون في طريقه إلى التضاؤل، ما قد يدعم ارتداداً تصحيحياً.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الرائج يجمع 4.8 مليون دولار

مع تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق 115,000$ يتجه العديد من المستثمرين إلى العملات الرقمية الجديدة ذات إمكانات الصعود الأكبر، ومنها عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أكثر المشاريع الرائجة حالياً، والتي تقدم عملة رقمية جديدة قائمة على عملة بيتكوين (Bitcoin)، ولكن مع خططٍ لزيادة السرعة وقابلية التوسّع والمتعة في بلوكتشين بيتكوين.

وبذلك، جمع اكتتاب المشروع أكثر من 4.8 مليون دولار حتى الآن، مع تزايد الاهتمام بالمشروع عبر مجتمعات الكريبتو على منصتي X ويوتيوب.

المصدر: Bitcoin Hyper

من جانبهم، أشاد مؤثرون مشهورون بالعملة -مثل صاحب حساب بورش كريبتو (Borch Crypto)– ووصفوها بأنها “أصلية” ومن أفضل الفرص لهذا العام.

حالياً، تتوفر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مقابل 0.0124$ فقط، لكنّ هذا السعر لن يستمر طويلاً، فالزيادة التالية ستبدأ تلقائياً خلال أقل من 30 ساعة.

ويُمكنكم أن تشتروا مباشرةً من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، باستخدام عملات سولانا (Solana-SOL) أو إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيثر (Tether-USDT)، أو عملة يو إس دي كوين (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى بالفيزا والماستر كارد.