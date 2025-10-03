سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يخترق حاجز 120,000$ مع ازدياد زخم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”، والإغلاق الحكومي يعجز عن إيقاف قطار المكاسب

يُظهر الأداء القوي لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مرونةً عاليةً حتى الآن، مع الاستمرار باكتساب الزخم رغم الإغلاق الحكومي الأمريكي.

اخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 120,000$ فجرَ اليوم ضمن موجة ارتفاع قويةٍ بدأت في أيلول/سبتمبر واستمرت حتى تشرين الأول/أكتوبر، وهو الشهر الذي يُطلِق عليه المتداولون اسم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” نظراً لأداء السوق الإيجابي خلاله تاريخياً.

وجاءت هذه الانطلاقة عقِبَ انتعاشةٍ خاطفةٍ في وقتٍ سابق من الأسبوع. فبعد تراجعه خلال اليوم إلى 114,000$ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى نطاق 118,700$-118,900$ في الثاني من ذات الشهر وصولاً إلى 119,500$. في العادة، يُعتبر هذا الشهر موسماً مؤاتياً لازدهار السوق، مع تحقيق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ​​مكاسبَ وسطية بنسبة 14.4% في تشرين الأول/أكتوبر منذ عام 2013.

وانضمَّ طيف من العملات الرقمية الأخرى إلى موجة الارتفاع، فارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 3.2% مسجلاً 4,536$، وارتفع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بنسبة 1.8% ليصل إلى 3.04$، بينما سجّل سعر عملة سولانا (Solana-SOL) قفزةً بنسبة 4.2% ليبلغ 233.80$، كما ازدادت القيمة السوقية الإجمالية لأصول الكريبتو بنحو 2% لتبلغ 4.2 تريليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع رغم الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي تم الإعلان عنه مطلع الشهر، فقد رصدت منصات التداول استمرار أنشطة الشراء استغلالاً لفرصة الانخفاض وإعادةَ تدوير للاستثمارات في الربع الرابع، وهي وضعيةٌ مألوفةٌ في مواسم ارتفاع “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” السابقة.

مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) في تشرين الأول/أكتوبر تعكس تاريخاً طويلاً من القوة الموسمية

صرّح غادي تشايت (Gadi Chait) -رئيس قسم الاستثمار لدى بنك زابو (Xapo Bank)- بالقول: “لطالما جاء شهر تشرين الأول/أكتوبر إيجابياً لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتشير الدلائل المبكرة إلى أن هذا العام قد لا يمثل استثناءً؛ فحتى الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ مطلع الشهر -وهو الأول منذ 2018-2019 وأدى حينها إلى تخفيض تفوق نسبته 90% لأعداد موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المُستمرين بالعمل وترك هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عاملةً بنسبةٍ محدودةٍ أيضاً تتراوح بين 5 و6% من موظفيها- لم يُضعِفُ الزخم، ما يُظهر مدى مرونة عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً”.

وتابع بالقول: “بعيداً عن كونها ساحة مضارباتٍ صريحة، تُواصل عملة بيتكوين (Bitcoin) إظهارَ قدرتها على تحدي الظروف المعاكسة وتأكيد مكانتها كأصلٍ رقمي راسخ. أما بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن الاتجاه واضح تماماً، فقوة عملة بيتكوين (Bitcoin) هيكلية وليست موسمية”.

من جهتهم، يصف خبراء السوق موسم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” بأنه مزيجٌ ذو قوة ذاتية من تدوير الاستثمارات والرغبة في المخاطرة. ومع تدوير الاستثمارات نهاية العام، تتحسّن السيولة وتشكل التقلبات في كثير من الأحيان مُحفزاً للارتفاع، وهو ما أتى تاريخياً في صالح عملة بيتكوين (Bitcoin).

BTC is looking amazing- but is this rally sustainable? With BTC reaching historical highs and massively overextended on this week's incredible Uptober rally, are there signs and signals pointing to a correction- or a gravity-defying continuation to $124k and beyond… pic.twitter.com/ro6WYJ0knu — Aaron Dishner (@MooninPapa) October 3, 2025

تزايد نشاط أسواق المشتقات مع امتداد زخم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”

أشارت أسواق تداول عقود المشتقات إلى تصاعد النشاط حول الأرقام المنتهية بأصفار، بينما تحسّنت أحجام التداول الفوري عند الإغلاق في سيناريو مشابهٍ لأحداث تشرين الأول/أكتوبر في الأعوام السابقة، عندما كان الزخم بمجرّد ثباته يمتدُّ لأيام.

وفيما يظل الغموض التنظيمي ماثلاً، إلا أن المؤشرات المباشرة في السوق تشير إلى المرونة، ليلجأ المتداولون إلى متابعة تطورات الأخبار ومراقبة وتيرة الموافقات والتوجيهات حتى مع انخفاض أعداد موظفي الوكالات الأمريكية العاملين خلال فترة الإغلاق.

حول ذلك، قال برزيميسلاف كرال (Przemysław Kral) الرئيس التنفيذي لشركة zondacrypto: “يُمكن للإغلاق الحكومي الأمريكي -الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً- الإضرارُ بقطاع االكريبتو من خلال تعطيل عمل SEC وCFTC، زوج الوكالات الحيوي لأسواق الأصول الرقمية عالمياً”.

وحذّر كرال من أنّ انخفاض أعداد الموظفين العاملين قد يُبطئ وتيرة الابتكار ويُضعف ثقة المستثمرين، مع تأخير في التوجيهات والموافقات والإنفاذ. وقد يتعثر العمل على مواضيع مثل قانون GENIUS وقانون CLARITY، وربّما تبقى التساؤلات حول قانون مناهضة العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Act) مُعلّقة، ما من شأنه إضعاف الثقة.

بالتالي، قد يدفعُ تعثّر أنظمة الدفع الفيدرالية المُستخدمين نحو العملات المستقرة، وقد تُبطئ قلة المستمرين بالعمل داخل SEC صدورَ قراراتها بشأن صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)، ويرى كرال أن كلَّ هذا قد “يمنح قادة القطاع فرصة للضغط من أجل قوانين أوضحَ وأسرع خلال مناقشات الميزانية لما بعد الإغلاق”.

وفي الوقت الحالي، يُحدّد الزخمُ مسار السوق. وإذا سارَ موسم “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” وفق نهجه المعتاد، فسيُراقب المتداولون ما إذا كان حاجز 120,000$ سيتحوّل إلى مستوى دعم لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما تُحدّد أنشطة تدوير الاستثمارات ومؤشرات الاقتصاد الكلي مسار المرحلة التالية.