عودة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 117,000$ بعد خفض معدلات الفائدة، هل سنشهد موجة شراء مع جمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) مبلغ 16.5 مليون دولار؟

تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 117,000$ يوم الأربعاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، وقد عانت العملة طوال عدة أسابيعَ للبقاء فوق مستوى 115,000$ مع انتظار المتداولين لأخبار اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المالية (FOMC).

ويستهدف المتداولون عودة السوق إلى الذروة مع إيمان المستثمرين بضرورة حدوث قفزة سعريةٍ إضافيةٍ لإعادة اختبار المستويات العليا التاريخية، وتُعَد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من أهمّ المنافسين حالياً بصفتها أسرَع طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) قيد التطوير، وقد نجَح اكتتابها بجمع 16.5 مليون دولار حتى الآن.

كما تملك عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) فرصةً لرفع الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin) بفضل نظامها التقني الذي يسمح بنقل الأخيرة من حالة التخزين إلى تطبيقاتٍ لم تكن ممكنةً على بلوكتشين الطبقة الأولى، وستتوفر عملة بيتكوين (Bitcoin Hyper) للشراء خلال الاكتتاب بسعر 0.012955$ قبل ارتفاعه مجدداً خلال 36 ساعة.

السوق تبحث عن وسائل لتوسيع استخدامات عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتزامن مع تيسير سياسة الاحتياطي الفيدرالي

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض معدلات الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس في أول تغيير لسياستها منذ أشهر، وقد راهنت الأسواق بشكلٍ كبير على هذه الخطوة بعد التحسّن المتكرر في بيانات التضخم والضغط المتراكم لتيسير الظروف المالية.

وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى إمكانية تكرار هذا التخفيض مرتين خلال العام الحالي بحسب مستجدات البيانات الاقتصادية، وقد انتعشت أسواق الكريبتو نتيجة هذه التطورات مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وتجاوزه مستوى 117,000$ ورهان المتداولين على القفزة السعرية التالية نتيجة تيسير السياسة النقدية، ويَحتاج سعر عملة بيتكوين إلى زيادة بنسبة 5.7% لبلوغ ذروته التاريخية، كما يُمكن أن يتجاوزها خلال الربع الأخير (أفضل الأشهر تاريخياً لعملة بيتكوين) في حال تكرار خفض معدلات الفائدة.

أيضاً، يُؤمن بعض المحللين بإمكانية امتداد الحركة الصاعدة أكثر من ذلك، حيث اقترح مؤسس BitMEX آرثر هايز (Arthur Hayes) أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبلغ 200,000$ قبل نهاية العام، وجادل في مقابلةٍ حديثةٍ مع كايلي تشيس (Kyle Chasse) أن دورة الثيران -المضاربين على ارتفاع السعر- ما تزال في بدايتها وربّما ستستمر إلى العام القادم.

ويرى هايز أن السيولة الناتجة عن خفض معدلات الفائدة ستتدفق في نهاية المطاف باتجاه الأصول ذات القيمة الكامنة (hard asset) مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وستُعزز دورها كمخزنٍ للقيمة؛ ولكنْ هل ستكون تخفيضات معدلات الفائدة كافيةً لبلوغ هدف 200,000$؟ أم ستحتاج العملة دعماً إضافياً مثل توسيع استخدامها في التمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من التطبيقات؟

بالتالي، تسعى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لتوسيع هذه الاستخدامات الوظيفية، ما يُمهد الطريق لارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتزامن مع خلق فرصٍ جديدةٍ لنفسها.

بنية مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

يتم تطوير مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كي يصبح أول طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) تسمَح ببرمجة الشبكة على نطاق واسع، ويتم تحقيق هذا الهدف عبر توظيف آلة سولانا الافتراضية (SVM) التي تعتمد عليها مجموعةٌ من أسرع وأوفر تطبيقات الكريبتو، ما يتيح للمطورين إطلاق تطبيقات لامركزية (dApps) عالية الأداء بلغة Rust البرمجية مع ربط أنشطتها على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

وتتم تسوية المعاملات على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) عبر الجسر الافتراضي الذي يمثل نقطة الدخول الوحيدة إلى النظام التقني لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، حيث يقوم المستخدمون بحجز عملة بيتكوين (Bitcoin) في هذا الجسر لإصدار عملات بيتكوين مُغلفة (wrapped BTC) مكافئةٍ لها ضمن الطبقة الثانية.

كذلك، يُمكن استخدام هذه العملات المغلفة كوسيطٍ للتداول ضمن التطبيقات اللامركزية، ومن ثم يقوم المستخدمون بحرقها لاستعادة رصيدهم الأساسي من عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويجمع هذا التصميم أفضل المزايا من كلا العالمين؛ حيث تستفيد التطبيقات اللامركزية من سرعة وكفاءة شبكة سولانا (Solana Network)، مع التمتع بأعلى مستويات الأمان بفضل تثبيت المعاملات على الطبقة الأولى لبيتكوين (Bitcoin Layer-1)، والتي تُمثل أكثر السجلات لامركزيةً وثباتاً في الوجود.

كم سيبلغ سعر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) في حال بلوغ بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوى 200,000$؟

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الوظيفية لشبكة بيتكوين هايبر، حيث يتم استخدامها لدفع رسوم تشغيل المعاملات وتأمين البلوكتشين عبر الرهن والحوكمة التي ترسم مستقبل الطبقة الثانية؛ وسيحتاج كلُّ تطبيقٍ لامركزي وعملة مستقرة وبروتوكول اقتراض ولعبةٍ على الشبكة لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كي يتمكن من العمل، ما يجعلها وسيط الأنشطة ضمن اقتصاد شبكة بيتكوين (Bitcoin Network) القابلة للبرمجة.

ويبلغ سعر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً 0.012955$ بقيمة إجمالية قدرها 272 مليون دولار لمعروضها الكلي البالغ 21 مليار عملة، وقد يبدو هذا الرقم كبيراً للوهلة الأولى، لكنه يُعَد صغيراً بالمقارنة مع عملات الطبقة الثانية الأخرى؛ حيث تصل قيمة أقوى الطبقات الثانية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) إلى مليارات الدولارات، بما فيها عملة مانتل (Mantle-MNT) وعملة أربيتروم (Arbitrum-ARB) وأوبتيميزم (Optimism-OP) التي تبلغ قيمها السوقية 5.5 و2.7 و1.4 مليار دولار على التوالي.

وفي حال ربط 1% (195,000 عملة تقريباً) من المعروض المتداول لعملة بيتكوين (Bitcoin) -بسعر 200,000$- بالطبقة الثانية لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؛ فسيتم تدوير قيمة 39 مليار دولار ضمن النظام التقني للمشروع، ويمثل هذا المبلغ 140 ضعف القيمة السوقية الحالية لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي تبلغ اليوم 272 مليون دولار. أما عند استقطاب المشروع لجزءٍ من هذه القيمة -بما يتماشى مع قيمة الطبقات الثانية الأخرى لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- سيحصل المستثمرون الأوائل على مكاسب تبلغ أضعاف استثمارهم المبدئي في الاكتتاب.

الطريقة الوحيدة لتحصيل أكبر المكاسب من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

تتمثل الطريقة الوحيدة بالمشاركة المبكرة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؛ حيث تتوفر العملة حالياً بسعرٍ مخفض يُمثل فرصةً مثالية للاستثمار قبل الإدراج في منصات التداول وارتفاعه تالياً، ويُمكن شراء عملة بيتكوين هايبر بزيارة موقعها الرسمي والدفع بعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (Circle-USDC) وعملة بينانس (Binance-BNB) أو بواسطة الفيزا والماستر كارد.

هنا، يُوصيكم فريق بيتكوين هايبر باستخدام محفظة ويب ثالث (Web3) مثل بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي تُعد واحدةً من أفضل محافظ الكريبتو وبيتكوين في القطاع، حيث تم إدراج عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في قسم “العملات المنتظرة”، ما من شأنه تسهيل عملية شراء وتتبع أرصدتكم واستلامها بمجرّد أن تُصبح متاحة.

