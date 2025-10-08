بنك إنجلترا المركزي يخطط لإعفاءات من القيود المقترحة على الاحتفاظ بأرصدة العملات المستقرة

البنك المركزي البريطاني قد يسمَحُ لجهات إصدار العملات المستقرة الرئيسية بالاحتفاظ باحتياطياتٍ موازية لمعروضها المتداول من السندات الحكومية قصيرة الأجل، لتتماشى قواعده مع التشريعات التنظيمية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يستعد بنك إنجلترا المركزي للسماح بإعفاءاتٍ من القيود المقترحة على حيازات العملات المستقرة، في خطوة توحي بتبني موقفٍ أكثر مرونة تجاه الأصول الرقمية مع اشتداد المنافسة العالمية، وأفادت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) أمس الثلاثاء بأن المصرف المركزي للمملكة المتحدة يُخطط لمنح إعفاءاتٍ لشركاتٍ مُحددة، مثل منصات تداول العملات الرقمية التي قد تحتاج إلى الاحتفاظ بكمياتٍ كبيرة من العملات المستقرة لأغراض التسوية وتوفير السيولة.

كما ينوي البنك السماح باستخدام العملات المستقرة كأصولٍ للتسوية ضمن برنامج اختباري للأوراق المالية الممثلة رقمياً، ما يوفر إطاراً تنظيمياً منظماً لاختبار إصدار وتداول الأصول الممثلة على البلوكتشين.

الموقف البريطاني الأكثر تشدداً تجاه العملات المستقرة يتعارض مع النهج التنظيمي الأمريكي

يأتي هذا القرار في وقتٍ يثير فيه ممثلو القطاع مخاوف من تعرّض المملكة المتحدة لفقدان مكانتها التنافسية أمام الولايات المتحدة، بعد أن مرّرت إدارة ترامب بالفعل قانون جينيوس (GENIUS Act) الذي ينظم قطاع العملات المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (USD)، وسط تأكيد المشاركين في السوق أن تشدّد بريطانيا في هذا الصدد قد يؤدي إلى انتقال السيولة والابتكارات نحو نيويورك بدلاً من لندن.

ووسط هذا الجدل، تأتي حدود الملكية التي اقترحها بنك إنجلترا المركزي وهيئة السلوك المالي البريطاني (FCA)، حيث اقترح المسؤولون وضع حدود بنطاق 20,000 جنيه إسترليني (GBP) لممتلكات الأفراد و10 مليون جنيه إسترليني لحيازة الشركات من العملات المستقرة الأساسية ذات الاستخدام واسع النطاق في أنشطة الدفع، ومن المتوقع صدور إطار استشاري بحلول نهاية العام يوضح القواعد المقترحة بالتفصيل.

تعليقات بيلي (Bailey) الأخيرة تمهد للتحول عن النهج المتحفظ تجاه العملات المستقرة

لطالما بدا أندرو بيلي (Andrew Bailey) -محافظ بنك إنجلترا المركزي- متحفظاً بشأن العملات المستقرة، فقد حذر سابقاً هذا العام من أنها قد تقوض ثقة الجمهور بالعملات النقدية، لكنّه تحدّث بشكل أكثر إيجابية عن الودائع المصرفية الممثلة رقمياً باعتبارها توفر مساراً أكثر أماناً.

لكن بيلي أقر خلال الأسابيع الأخيرة بقدرة العملات المستقرة على دفع عجلة الابتكار وإنعاش النظام المالي التقليدي، في تحوّلٍ يُمثل نقلة كبيرةً نظراً لأن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أصبحت تعتبر العملات المستقرة بديلاً أسرع وأقل تكلفة مقارنةً بأنظمة الدفع التقليدية.

وتُقدِّر وحدة أبحاث وكالة بلومبيرج إمكانية استخدام العملات المستقرة لتسهيل أنشطة دفع تتجاوز قيمتها 50 تريليون دولار بحلول عام 2030 رغم تجاوز معروضها المتداول عالمياً 300 مليار دولار، لكنّ معروض العملات المستقرة المرتبطة بقيمة الجنيه الإسترليني ما تزال متواضعة للغاية عند 581,000$ فقط، مقارنةً بـ 468 مليون دولار لمعروض نظيرتها المرتبطة باليورو وفقاً لبيانات DefiLlama، ويرى مسؤولو القطاع التنفيذيون أن تفاوتاً كهذا يُظهر تخلف المملكة المتحدة عن الركب.

ضغوط القطاع تحفز مقاربةً أقل تشدداً لتنظيم العملات المستقرة في بريطانيا

أقرَّ بنك إنجلترا المركزي بتلقي استجاباتٍ مُعارضةٍ ويعمل حالياً على مراجعة خططه السابقة، وتشير التقارير إلى أن مسؤليه يدرسون السماح لمُصدري العملات المستقرة ذات الأهمية للنظام المالي بأن تدعَمَ معروضها المتداول جزئياً بأصول احتياطيةٍ مُوازيةٍ عالية الجودة كالسندات الحكومية قصيرة الأجل، ما من شأنه الاتساق مع الأطر التنظيمية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتخفيف بعض مخاوف القطاع.

كما سيلعب البرنامج الاختباري للأوراق المالية الممثلة رقمياً دوراً في تشكيل ملامح النهج النهائي، وسيسمحُ للشركات باستخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمرتبطة بقيمة عملات أخرى غير الجنيه الإسترليني ضمن أنشطة التسوية، ما يمنح الجهات التنظيمية فرصة دراسة فعالية استخداماتها العملية قبل إقرار القواعد النهائية.

على أي حال، ما تزال العملات المستقرة تُشكل جزءاً صغيراً من السوق البريطانية حتى الآن، إلا أن تسارع نموها عالمياً والمنافسة مع الأطر التنظيمية الخارجية يُجبران الجهات التنظيمية على التحرك بوتيرة أسرع. أما بالنسبة لبنك إنجلترا، فقد يأتي منح الاستثناءات كخطوة أولى لتحقيق التوازن بين الرقابة والابتكار.



