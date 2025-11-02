5 مؤسسات تهيمن حالياً على 798,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، لكن عملة حل الطبقة الثانية المثيرة هذه ستشعل فتيل مسار نموها القوي التالي

يبدو نحو 3.8% من معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) الكلي بحوزة كبار اللاعبين المؤسساتيين، حيث يُواصلون تجميع الذهب الرقمي بنهم غير مسبوق، لكنْ وبينما يُواصل الحيتان (كبار المستثمرين) شراءها وتجميع أرصدتها، يسعى مطورو عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى توفير ركائز انطلاقتها التالية، وذلك بتطوير أول وأسرع حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) الساعية إلى ربط تقنية بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مباشرةً بشبكة معاملات بيتكوين.

ونظراً لعمل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، أصبحَ بإمكانها تشغيل نوعية التطبيقات اللامركزية (dApps) التي تستحقها عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهي أعلاها سرعةً وكفاءةً وأقلها رسوماً، مع الاحتفاظ بأعلى معايير أمان بلوكتشين بيتكوين.

ومنذ انطلاق اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل 5 أشهر فقط، فقد نجَحَ بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 25.5 مليون دولار، وسَط تهافت المستثمرين على شراء العملة استغلالاً لسعر اكتتابها المُخفض، ما يتيح أمام المستثمرين أدنى مستويات الدخول المُمكنة قبل إدراجها في المنصات.

وتتوافر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.013205$، وربّما يَرتفع سعرها في غضون 3 ساعاتٍ بحلول مرحلة اكتتابها التالية.

المؤسسات تواصل تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بوتيرة غير مسبوقة

تبلغ الحيازة الإجمالية لأكبر 5 شركاتٍ عامةٍ امتلاكاً لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) -وهي ستراتيجي (Strategy) ومارا هولدينجز (MARA Holdings Inc.) وXXI وCEP وميتابلانت (Metaplanet Inc) وBitcoin Standard Treasury- ما قدره 798,416 عملة بيتكوين (Bitcoin)، وفي مقدمتها شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور (Michael Saylor) -أحد كبار مؤسسيها- بامتلاكها 640,808 عملة BTC، بينما تتخلف عن ركبها بفارق كبير شركةُ MARA Holdings Inc البالغ رصيدها الإجمالي 53,250 عملة BTC.

أما حالياً، فتمرّ خطط التجميع المؤسساتي لعملة بيتكوين (Bitcoin) بموجة هدوء؛ ومع نهاية شهر أيلول/سبتمبر، أصبَحت شركة سترايف (Strive) أولى مؤسسات الخزانة المُركّزة على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تعلن عن عملية اندماج كاشفة عن خططها للاستحواذ على شركة Semler Scientific في صفقةٍ لشراء أسهمها بالكامل في خطة لحيازة 11,006 عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث تحتل الشركتان المَرتبتين الـ 17 والـ 20 على الترتيب من حيث أكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة العملة عالمياً.

Strive went public one week ago.



Just a week later, they announced the fastest merger in US capital markets history.



This is how Strive acquired over 5000 Bitcoin via it's merger with Semler Scientific (and what this means for the future of Bitcoin Treasury Companies).



A 🧵: pic.twitter.com/a6zMYZFAJK — Peter Duan (@BTCBULLRIDER) September 23, 2025

مع ذلك، يحوز أكبر 5 من مالكي أرصدة العملة حالياً نحو 3.8% من معروضها الكلي بقيمةٍ تقارب 87.55 مليار دولار وفق أسعار اليوم، ومع إدراج كل شركةٍ أرصدة العملة ضمن أصول ميزانيتها العمومية، تزداد هذه النسبة إلى 5.01% بقيمة 115.6 مليار دولار وفقاً لبيانات خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin)، أضف إلى ذلك خضوع 7.14% منه إلى إدارة مُوفري صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) والصناديق الاستثمارية والاحتياطيات الحكومية، بالإضافة إلى نحو 279,000 عملة BTC من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والعقود الذكية، وعندها يُمكنكم معرفة أين ذهبَ معروض العملة.

دائرة بيانية مقسمة وفق توزيع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن مختلف القطاعات

المصدر: https://bitcointreasuries.net/

بالتالي، تُعتبر غالبية هذه الأرصدة بمثابة استثماراتٍ خاملةٍ لكونها وسيلة لحفظ القيمة، غير أن ثمة تساؤلاً مُلحاً يتعلق بالأمر وهوَ: ما الذي سيحدث عندما يُصبح جزء -ولو بسيط- من هذه الأرصدة نشطاً؟ ففي حال بدأ استخدامها بدعم أنشطة الدفع أو توفير السيولة أو تشغيل التطبيقات المُدرّة للعوائد، قد تمر القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) بمرحلةٍ جديدة تماماً.

ووفق مقاربةٍ أوسع، توازي القيمة السوقية للذهب حالياً نحو 28 تريليون دولار، أي أنها تفوق نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 14 ضعفاً، ليس فقط بداعي الندرة بل لأن الذهب مفيد من عدة نواح، فهو يُستخدم في المجوهرات والثقافة والصناعات وغيرها. من جانبها، لا تحتاج عملة بيتكوين (Bitcoin) لأن تتحوّل إلى مجوهرات، لكنّها بحاجةٍ إلى التمتع بأوجه استفادة عملية، وهو بالضبط ما يُحاول مطورو عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تحقيقه.

فريق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper): هدفه توفير أول طبقة من طبقات حلول بلوكتشين بيتكوين العملية

يسعى مطورو عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى تحويل عملة بيتكوين (Bitcoin) من مجرد مخزن خاملٍ للقيمة إلى اقتصاد نشطٍ مُزدهر بتطوير التطبيقات، الأمر الذي كان مستحيلاً في السابق على بلوكتشين بيتكوين، وذلك من خلال ربط آلة سولانا الافتراضية ((SVM مباشرةً ببلوكتشين بيتكوين عبر جسر شبكي يسمح للمطورين بالتطوير على بلوكتشين بيتكوين باستخدام البنية السريعة منخفضة التكلفة ذاتها، ولكنها هذه المرة ستكون مُؤمنة بأعلى معايير أمان بلوكتشين بيتكوين عبر شبكةِ المشروع.

شرح لآلية عملة شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وحلها الجديد

المصدر: https://bitcoinhyper.com/

وتتم العملية كالآتي، لكلِّ رصيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) تم إيداعه، يتم إصدار نسخةٍ مُغلفةٍ منه ضمن نظام بيتكوين هايبر التقني، بحيث تُصبح تلك الأصول المغلفة وسيلة التبادل التي تغذي التطبيقات وعمليات الدفع والأنشطة على البلوكتشين.

ونظراً لعمل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية ((SVM، يُصبح نطاق التطبيقات المحتملة غير محدود، بما فيها بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) واقتصادات عملات الميم واستخدامات الأصول الملموسة وأيّ شيء آخرَ يُمكن للمُطورين تخيله.

في المحصلة، نجد أنّ بلوكتشين بيتكوين أصبحت تمتلك أخيراً مساحتها الخاصة، ما يتيح لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) إمكانية التحرك والتداول وأن تشهد نشاطاً حقيقياً بدلاً من بقائها خاملة في خزائن المؤسسات. عندها، لن تبقى عملة بيتكوين (Bitcoin) مجرّد ذهب رقمي، وإنما ستكتسبُ سمات القيمة القابلة للتداول.

سباق شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وكيفية المشاركة فيه

تحوّلت أنظار المستثمرين الذين يتشاركون الرؤية نفسها لتطوير بلوكتشين بيتكوين إلى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) نظراً لأنها الركيزة الأساسية للشبكة الجديدة وتعمل جنباً إلى جنب مع عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن هذا النظام التقني؛ فعملة HYPER هي مفتاح الوصول إلى المزايا، وهي العملة المستخدمة لدفع رسوم التحويل (الغاز) وتوزيع عوائد الرهن وآلية الحوكمة الداخلية للتطوير المستقبلي لحل الطبقة الثانية هذا. لذا، يعتبرها المستثمرون الأوائل وسيلة استعادة الفرصة التي فاتتهم للاستثمار المبكر في عملة BTC نفسها.

وبتوافرها حالياً مقابل 0.013205$ فقط، تتمتع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بإمكاناتٍ يصعب تجاهلها، فحتى إذا تم حجز 1% فقط من معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) الكلي -أي أقلَّ مما تحتفظ به شركة Strategy وحدَها- ضمن أداة الربط الخاصة بالمشروع، فإن الحسابات تتحدّث عن نفسها، فمع مشروع تبلغ القيمة السوقية لمعروض عملته الكلي 277 مليون دولار فقط ويدعم إمكانية تلقي نظامه التقني أرصدةً بقيمة 2.3 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin)، سيُفسِحُ هذا الطريقُ آفاقاً لمواكبة الحجم الذي يسعى إلى بلوغه.

إذاً، فهذه هيَ فرصتكم للانضمام المبكر إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مباشرةً من خلال موقع المشروع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

ولتجربةٍ أفضل، يوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin) المتاحة حالياً، وستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرجة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراءَها وتتبع أرصدتكم وتحصيلها فورَ إطلاقها، ويُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع بمتابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام لمتابعة آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا